Финансы

Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 2 мартаИнтерфакс 01 марта в 04:41

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России с 2 марта, составляет 65,8145 руб./$1, сообщает пресс-служба Банка России.
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Курс рубля продемонстрировал незначительный рост к евро и доллару

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Доллар и евро снижаются на открытии торгов

RT на русском02:02
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 15:34, Ашберн
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Умер звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри

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Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу

Лидер оппозиции Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу. Об этом он написал в своем Twitter.
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Глава компании Amazon Джефф Безос второй год подряд возглавил ежегодный рейтинг богатейших людей планеты по версии журнала Forbes.
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Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные Соединенными Штатами из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 13:33
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Самолет, летевший из Пекина в Лос-Анджелес, экстренно сел на Чукотке

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СКА в овертайме обыграл «Спартак» и сравнял счет в серии

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Посол Российской Федерации в Лондоне Александр Яковенко рассказал, что есть три основные проблемы, которые мешают пролить свет на историю с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, шпионившего на британскую разведку, и его дочери Юлии в английском городе Солсбери в марте 2018 года.
Обновлено в 15:22
Происшествия

В Москве двухлетний ребенок упал из окна и погиб

Обновлено в 10:14
Политика

Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД

Российский лидер Владимир Путин подписал указ о том, что Россия приостанавливает выполнение Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заключённого между СССР и Соединёнными Штатами.
Обновлено в 08:59
Общество

Комиссия по этике рекомендовала уволить топ-менеджера «Роскосмоса»

Обновлено в 07:34
Экономика

OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний

Инвестиционный банк «Тройка диалог» под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России, в том числе с использованием «криминальных схем».
Обновлено в 14:36
Происшествия

Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗО

Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО "Бутырка".
Обновлено в 11:17
Хоккей

«Торпедо» во втором овертайме сломило сопротивление «Барыса»

Хозяева льда добились победы во втором овертайме со счетом 5:4. Автором победного гола стал Владимир Галузин.
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В Эстонии огласили предварительные результаты парламентских выборов.
Обновлено вчера в 17:27
Экономика

Госдума рассмотрит законопроект о доплатах сверх прожиточного минимума

Авторы документа предложили исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте.
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Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой

Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт, о смерти которого стало известно 4 марта, покончил с собой.
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Общество

В РПЦ ответили на заявление протоиерея о россиянах после 2050 года

Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов заявил радиостанции «Говорит Москва», что «россияне закончатся к 2050 году».
Обновлено в 11:46
Наука

Сбылось «пророчество Нострадамуса» на 2019 год: ждать ли мировой войны

В конце прошлого года британский таблоид dailystar.co.uk опубликовал «предсказания Нострадамуса», которые, по мнению журналистов, должны сбыться в 2019 году.
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Армия и оружие

В ДНР обвинили СБУ в похищении бывшего командира танкового экипажа

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Ученые выяснили, какие бабушки приносят больше пользы

Ученые выяснили, сколько пользы приносят бабушки человека и разных видов животных.
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Польская лыжница Юстина Ковальчик считает необходимым отменить терапевтические исключения, позволяющие спортсменам принимать запрещенные препараты по медицинским показаниям.
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СКР назвал причиной смерти Децла сердечную недостаточность

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Служба безопасности Украины (СБУ) признала, что установила прослушку возле офиса кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского, но заявила, что эти меры не связаны ни с одним из кандидатов на пост главы государства.
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Обновлено в 11:53
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В России предложили штрафовать за проезд под знаком экологической зоны

Отмечается, что к октябрю МВД и Минтранс разработают поправки к КоАП по введению нового штрафа за проезд под знаком, которым обозначается экологически чистая зона.
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Су-30 сбил пакистанский беспилотник в Индии

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«Химки» в овертайме одолели ЦСКА

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