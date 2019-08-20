Финансы
Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 21 августаPiter.tv 07:48
Согласно официальным курсам валют, объявленным Банком России на среду, 21 августа, доллар подорожал на 17,58 копейки – до 66,784 рубля. Курс евро на среду вырос на 2,82 копейки – до 73,9766 рубля. Об этом сообщило ФБА "Экономика сегодня".
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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:06, Ашберн
Армия и оружие
Лавров заявил, что Россия готова подавить вылазки боевиков в Идлибе
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Светлана Лобода поразила фолловеров шпагатом и растяжкой гимнастки
На днях звезда поразила фанатов своей гибкостью. Фигура Светланы Лободы — предмет зависти многих женщин.
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Новый минивэн Toyota Majesty появится в России
В иерархии Toyota новинка займет нишу между обычным Hiace и премиальным минивэном Alphard. При этом Majesty на метр длиннее "Альфарда".
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Обновлено в 09:00
Политика
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СПЧ обратился к главе МВД с просьбой проверить информацию о необоснованном применении силы к митингующим в Москве
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Обновлено в 09:33
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Обновлено в 09:16
Политика
Лавров прокомментировал испытания США запрещённой ДРСМД ракеты
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Обновлено в 10:36
Политика
В Москве покажут главную архивную тайну XX века
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Обновлено в 11:03
Общество
В школах ограничат использование мобильных телефонов
При входе в образовательную организацию следует переводить устройства в режим "без звука".
Обновлено вчера в 02:20
Политика
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Обновлено в 09:08
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Легкоатлетка Плавунова скончалась во время пробежки
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Общество
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Обновлено вчера в 10:43
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Квентин Тарантино вырезал из картины немало смешных и тяжелых сцен, которые, возможно, еще увидят свет.
Обновлено в 10:40
Политика
Новое руководство «Рустави 2» уволило оскорбившего Путина журналиста
Новый гендиректор грузинской телекомпании "Рустави 2" Паата Салия заявил об увольнении ряда журналистов, в том числе Георгия Габунии.
Обновлено в 09:10
Политика
Путин назвал ситуацию в первичном звене здравоохранения «провалом»
Без модернизации первичного звена здравоохранения количество инфарктов и инсультов не уменьшится, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 11:03
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
Обновлено в 05:57
Транспорт
Пересадку с МЦД на метро планируют сделать бесплатной
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Обновлено в 09:51
Авто
В Сети рассказали об уникальном спортивном автомобиле ЗИС-112
Разработку дизайна в спортивном духе поручили конструктору Валентину Росткову, еще до войны работавшему над модификациями советских автомобилей для международных гонок.
Обновлено в 10:23
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Двое граждан Украины, служивших моряками на судне под флагом Панамы, стоявшего на рейде Тамани, умерли после отравления метиловым спиртом в порту Краснодарского края.
Обновлено в 04:33
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Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину
У Андрея Григорьева-Апполонова была красавица жена и двое детей. Однако выяснилось, что супруга артиста уже полгода живет отдельно от него.
Обновлено в 08:55
Армия и оружие
Минобороны показало первый полет тяжелого беспилотника «Альтиус-У»
Минобороны опубликовало видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У".
Обновлено в 06:38
Теннис
Теннисистка Анисимова снялась с US Open из-за смерти отца
Американская теннисистка Аманда Анисимова не примет участия в US Open из-за смерти своего отца.
Обновлено в 02:11
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Срок ареста Атамбаева продлили до 26 октября
Обновлено в 01:38