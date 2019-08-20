Финансы

Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 21 августаPiter.tv 07:48

Согласно официальным курсам валют, объявленным Банком России на среду, 21 августа, доллар подорожал на 17,58 копейки – до 66,784 рубля. Курс евро на среду вырос на 2,82 копейки – до 73,9766 рубля. Об этом сообщило ФБА "Экономика сегодня".
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