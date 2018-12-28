Финансы

Центробанк установил курсы доллара и евро на 28 декабря
Экономика сегодня
27 декабря в 04:59

Центробанк РФ скорректировал курсы валют на пятницу, 28 декабря. Соответствующая информация приводится на сайте регулятора. Американская валюта подешевела до 68,88 рублей - на 1 копейку, аналогичным образом изменился и курс евро, который опустился до 78,39 рублей, подешевев на 13,5 копеек.
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