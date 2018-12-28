Финансы
Центробанк установил курсы доллара и евро на 28 декабря
Центробанк установил курсы доллара и евро на 28 декабряЭкономика сегодня27 декабря в 04:59
Центробанк РФ скорректировал курсы валют на пятницу, 28 декабря. Соответствующая информация приводится на сайте регулятора. Американская валюта подешевела до 68,88 рублей - на 1 копейку, аналогичным образом изменился и курс евро, который опустился до 78,39 рублей, подешевев на 13,5 копеек.
Экономика сегодня27 декабря в 04:59
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Политика
Захарова прокомментировала информацию о жалобах «Би-би-си»
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в фейсбуке заявила, что телерадиовещательная корпорация "Би-би-си" не обращалась в ведомство с жалобой на утечку данных своих сотрудников.
Обновлено в 20:31
Происшествия
Жертвами крушения спасательного вертолета в ОАЭ стали четыре человека
Обновлено в 21:33
Экономика
Туроператор «Атурис-тур» объявил о прекращении деятельности
Обновлено в 15:49
Транспорт
МВД привяжет автономер к месту регистрации владельца
Министерство внутренних дел России подготовило поправки в законодательство, согласно которым водители при постановке машины на учет в Госавтоинспекции получат номера региона, в котором они зарегистрированы, передает ФАН.
Обновлено в 16:06
Политика
AP: выпуск крупнейших газет США нарушен из-за кибератаки на типографию
Работа типографии в Лос-Анджелесе (штат Калифорния) нарушена из-за проникновения в ее системы компьютерного вируса.
Обновлено в 17:38
Экономика
Железная дорога в Крым подорожает на три миллиарда
Стоимость строительства железнодорожных подходов к Крымскому мосту увеличится на три миллиарда рублей.
Обновлено в 19:40
Армия и оружие
Российские военные получат новейший ЗРК «Витязь»
Воздушно-космические силы России впервые получат в 2019 году новый зенитный ракетный комплекс С-350 "Витязь" и порядка десяти комплектов зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь-С" и С-400, сообщил в воскресенье департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.
Обновлено в 19:32
Политика
Лукашенко подарил Путину на Новый год четыре мешка картошки
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подарил на Новый год президенту России Владимиру Путину элитные сорта картошки и сало.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП с автобусом в Югре
Число погибших в ДТП в Нефтеюганском районе Ханты-Мансийского автономного округа увеличилось до шести человек.
Обновлено в 08:02
Единоборства
Россиянин Петр Ян победил Силву де Андраде на турнире UFC 232
Российский боец смешанного стиля Петр Ян одержал победу над бразильцем Дугласом Силвой де Андраде в рамках турнира UFC 232, который проходит в американском Инглвуде.
Обновлено в 21:39
Политика
WSJ: США и Китай начали выработку договоренности о торговле
Дональд Трамп, заявив о существенном прогрессе в переговорах о торговле между США и Китаем, вероятно, несколько приукрасил реальное положение вещей, однако стороны приступили к выработке договоренности в данной сфере.
Обновлено в 20:50
Экономика
Новые тарифы ОСАГО начнут действовать 9 января
Минюст зарегистрировал указание ЦБ о расширении тарифного коридора в ОСАГО на 20% вверх и вниз - диапазон ставок базового тарифа составит 2746-4942 рублей вместо нынешних 3432-4118 рублей.
Обновлено в 10:30
Политика
Россия запретила импорт ряда украинских товаров
Дмитрий Медведев подписал постановление о запрете на импорт ряда украинских товаров в Россию.
Обновлено в 05:45
Происшествия
В аэропорту в США шесть человек пострадали из-за поломки телетрапа
Обновлено в 22:16
Спорт
Букмекеры назвали Вирер и Хофера фаворитами Рождественской гонки
Фаворитами назвали итальянцев Доротею Вирера и Лукаса Хофера: коэффициент на их победу — 2.50.
Обновлено в 05:38
Происшествия
BlaBlaCar поможет найти пропавшую с попутчиком Ирину Ахматову
Сервис поиска попутчиков BlaBlaCar дал следствию всю информацию, необходимую для розыска пропавшей жительницы Тулы Ирины Ахматовой.
Обновлено вчера в 13:53
Происшествия
Аэропорт Ганновера открыт после инцидента с водителем-нарушителем
Обновлено в 15:21
Транспорт
РЖД в январе начнёт продавать невозвратные билеты на поезда
С 20 января 2019 года пассажиры смогут пользоваться специальным «невозвратным» тарифом для проезда в спальных вагонах, купе и вагонах с местами для сидения.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Суд повторно приговорил националиста Марцинкевича к 10 годам колонии
Бабушкинский суд Москвы в субботу приговорил к десяти годам колонии националиста Максима Марцинкевича (известного под прозвищем Тесак) за нападения на людей, которых он считал наркоторговцами, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Мария Боровикова.
Обновлено в 08:56
Политика
Путин поделился своими планами на новогодние праздники
Обновлено в 14:48
Космос
Запуск космической обсерватории «Спектр-РГ» снова перенесен
О перенесении запуска российско-германской космической обсерватории «Спектр-РГ» с начала апреля 2019 года на конец месяца заявил источник в ракетно-космической отрасли, 30 декабря пишет РИА Новости.
Обновлено в 22:02
Происшествия
У «Мисс Африка» на церемонии награждения загорелась прическа
У победительницы конкурса красоты "Мисс Африка – 2018" Доркас Касинде в ходе церемонии награждения загорелся парик.
Обновлено в 20:45
Общество
Минпросвещения хочет запретить усыновлять более одного ребенка в год
Указывается, что поправки предполагают введение требований к минимальной площади жилья, где будет жить усыновленный ребенок, а также обязательное психологическое обследование приемной семьи.
Обновлено в 10:11
Спорт
Антон Шипулин провел последнюю гонку в карьере
Российский биатлонист Антон Шипулин провел последнюю гонку в карьере.
Обновлено в 14:47
Хоккей
Дубль Эрни и два очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Монреаль»
«Тампа-Бэй Лайтнинг» победил «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Обновлено в 22:05
Политика
Тысячи сербов вышли на улицы с протестом против президента страны
Обновлено в 22:49
Здоровье
В ДРК более 590 человек заразились вирусом Эболы
Обновлено в 18:47
Политика
Украинцы сравнили заграждение РФ в Крыму со «стеной Яценюка»
Украинцы вспомнили о проекте экс-премьера страны Арсения Яценюка по строительству «европейского вала» на границе с Россией.
Обновлено вчера в 20:47
Транспорт
РЖД получила первый современный плацкартный вагон
Холдинг РЖД получил первый плацкартный вагон с обновленным интерьером, в ближайшее время он пройдет сертификацию и выйдет на тесты.
Обновлено в 04:52
Финансы
Сбербанк повысил ставку по новогодним вкладам
Сбербанк с 30 декабря повышает с 6,5 до 7,4% годовых ставку по новогодним вкладам «Без паспорта» и «Большие планы», сообщается на сайте компании.
Обновлено в 14:37