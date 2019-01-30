Центробанк установил курсы доллара и евро на 2-4 февраляЭкономика сегодня вчера в 05:44

Банк России установил официальные курсы доллара и евро на период с 2 по 4 февраля. Соответствующая информация опубликована на сайте регулятора. Официальный курс доллара увеличился 30,24 копейки.

Центробанк установил курсы доллара и евро на 2-4 февраля

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