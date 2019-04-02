Финансы

Центробанк установил курс доллара и курс евро на завтраРБК вчера в 07:09

Курс евро опустится до ₽73,1 за €1. Негативная динамика оказалась равна 2 копейкам. Такие курсы официально установил российский Центробанк. С середины марта рубль дорожает по отношению к евро и доллару.
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Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 5 апреля

Интерфакс05:57

Официальный курс евро на пятницу вырос до 73,42 рубля

РИА Новости06:08

Официальные курсы доллара и евро незначительно повышены

Росбалт07:17

Официальный курс евро на пятницу вырос

Газета.Ru06:08

Банк России повысил курс доллара и евро

News.ru06:09

Официальный курс доллара США вырос на 16 коп., евро — на 24 коп

Urbc.Ru06:08

Центробанк установил курс доллара и курс евро на завтра

РБКвчера в 07:09
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Политика

Конституционный суд признал повышение пенсионного возраста законным

Запрос подвергал сомнению факт соответствия Конституции некоторых законодательных положений о повышении пенсионного возраста на основании того, что они «не отвечают общепризнанным критериям социального государства», а также приняты без соответствующих социально-экономических и демографических исследований и допускают негативные социально-экономические и политические последствия.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия

В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум

В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Происшествия

СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

Обновлено в 01:57
Политика

Представитель Норкина назвал причину плохого самочувствия телеведущего

Калашников подчеркнул, что на самочувствие журналиста также повлияли "нервы", поскольку он вынужден был "в сотый раз" опровергать "злобную, откровенную чушь" некоторых гостей в студии и игнорировать агрессию.
Обновлено в 07:18
Общество

Галицкий назвал три причины продажи «Магнита»

Основатель торговой сети «Магнит» Сергей Галицкий рассказал, что у него было три главных причины, которые заставили его пойти на сделку с ВТБ.
Обновлено в 04:55
Финансы

Международные резервы России за неделю выросли на $2,4 млрд

Международные резервы РФ на 29 марта 2019 года составили $489,5 млрд, что на $2,4 млрд выше уровня неделей ранее, сообщил Банк России.
Обновлено в 09:09
Футбол

AS: Рабьо договорился о переходе в «Реал»

Рабьо провел переговоры с представителями мадридского «Реала», на которых достиг устной договоренности о трансфере, пишет .
Обновлено в 04:24
Технологии

Южная Корея первой в мире начала коммерческое использование сетей 5G

Сети 5G позволят обмениваться информацией в режиме реального времени на скоростях свыше 10 Гбит в секунду, что в 30 раз быстрее, чем в сетях 4G.
Обновлено в 00:58
Политика

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Общество

Пользователи сообщают о сбое в работе сервисов «Яндекса»

Сбой в работе сервисов компании "Яндекс" наблюдается в крупных городах России.
Обновлено в 08:29
Кино

Скончался режиссер Георгий Данелия

Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Наука

В Египте найдены гробницы первых фараонов

В ходе работы были найдены помещения, где захоронили египетского фараона Джедкара Исеси и его жены.
Обновлено вчера в 15:55
Политика

Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК

Обновлено в 04:40
Происшествия

Причиной крушения самолета с совладелицей S7 стала потеря скорости

Обновлено в 03:15
Футбол

В Сочи сделали футбольное поле из пластиковых стаканчиков

Обновлено в 08:15
Общество

Елена Малышева ответила на обвинения заслуженного врача России

Обновлено в 03:18
Политика

Генсек Совета Европы рассчитывает на решение «российского вопроса»

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что рассчитывает на сохранение членства России в СЕ после июня 2019 года.
Обновлено в 06:43
Здоровье

Клещи покусали сразу 9 волгоградцев

По сообщению ведомства, в больницы и поликлиники обратилось уже девять покусанных человек.
Обновлено в 04:14
Единоборства

Макгрегор объявил о возобновлении карьеры

Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор объявил о возвращении к профессиональным выступлениям спустя девять дней после завершения карьеры.
Обновлено в 01:02
Культура

Захар Прилепин презентовал книгу о Донбассе

Обновлено в 08:41
Общество

В Роскачестве подвели итоги исследования филе минтая

Специалисты Роскачества огласили результаты исследования филе минтая и ответили на важные вопросы о качестве рыбы в российских магазинах.
Обновлено в 01:01
Общество

Москвичей предупредили о неблагоприятной для аллергиков погоде

Аллергикам в Москве рекомендовали начать прием профилактических препаратов из-за раннего цветения аллергенных растений.
Обновлено в 05:31
Политика

Порошенко согласился сдать анализы на алкоголь и наркотики

«В рамках подготовки к дебатам Пётр Порошенко завтра в 9:00 ждёт Владимира Зеленского в медицинском пункте стадиона «Олимпийский», который Зеленский сам выбрал для проведения дебатов, для сдачи всех необходимых анализов, в том числе на предмет употребления алкоголя и наркотиков», — сказал он.
Обновлено в 08:36
Политика

«Она убивала. И этим зарабатывала»: Картинное прощание с «Ведьмой» ВСУ вызвало отвращение украинцев

На Украине картинно простились с участницей карательной операции в Донбассе Яной Червоной по кличке Ведьма.
Обновлено в 08:36
Наука

Ученые пролили свет на тайну сохранения оружия Терракотовой армии

Исследование ученых из Великобритании показывает, что химический состав и характеристики окружающей почвы, а не хром, могут быть ответственны за знаменитую способность оружия к сохранению.
Обновлено в 09:27
Кино

Названы дата и место прощания с актёром Алексеем Булдаковым

Обновлено вчера в 08:18
Происшествия

В министерстве здравоохранения Якутии прошли обыски

В кабинете и квартире одного из заместителей министра здравоохранения Якутии в четверг прошли обыски.
Обновлено в 00:33
Шоу-бизнес

Игорь Николаев показал архивные фото Ильи Резника и Аллы Пугачевой

Музыкант Игорь Николаев в социальных сетях выставил архивные фотографии Ильи Резника и Аллы Пугачевой.
Обновлено в 08:41
Общество

Пенсионный фонд перестанет выдавать бумажные СНИЛС

Переход на электронные документы Правительство России еще в конце прошлого года сообщило о том, что наша страна постепенно отказывается от бумажных удостоверений и переходит на электронные.
Обновлено вчера в 01:16
Армия и оружие

США призвали Турцию сделать выбор между безопасностью НАТО и С-400

Соединённые Штаты не намерены бездействовать, пока союзники по НАТО приобретают оружие у «противников, которые угрожают сплочённости альянса», заявил вице-президент США Майк Пенс, комментируя поставку Турции российских ЗРК С-400.
Обновлено вчера в 14:27
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