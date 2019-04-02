Финансы
Центробанк установил курс доллара и курс евро на завтраРБК вчера в 07:09
Курс евро опустится до ₽73,1 за €1. Негативная динамика оказалась равна 2 копейкам. Такие курсы официально установил российский Центробанк. С середины марта рубль дорожает по отношению к евро и доллару.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 17:53, Ашберн
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Обновлено в 07:53
Политика
Раскрыто имя ведущего дебатов Порошенко и Зеленского
Накануне Зеленский, победитель первого тура выборов президента Украины, предложил Порошенко, занявшему второе место, провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 11:40
Космос
Спутники OneWeb успешно выведены на орбиту
Обновлено в 16:44
Армия и оружие
НАТО расширит поддержку Грузии и Украины в Черном море
Страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой сессии Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД в Вашингтоне.
Обновлено в 11:54
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Хоккей
Искры летели: «Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче
Ох, и жарищу устроили финалисты Востока в четвертом матче серии. Пока на Западе «армейские» клубы катают скучнейшие игры, здесь все пылает.
Обновлено в 14:17
Кино
Названа причина смерти актера Алексея Булдакова
Обновлено вчера в 08:00
Единоборства
Описана реакция Нурмагомедова на оскорбления Макгрегора
Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз описал реакцию своего клиента на оскорбления со стороны ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 16:53
Финансы
Рубль немного вырос к доллару и евро на старте торгов четверга
Доллар США и евро слегка снижаются на Московской бирже в четверг утром; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в рамках продолжающейся четвертую сессию подряд консолидации после снижения по итогам предыдущей недели.
Обновлено в 03:32
Происшествия
В Дзержинске произошел взрыв на заводе
В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Экономика
Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках
Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
США рассматривают возможность продажи F-35 Румынии, Польше и Греции
В показаниях главы офиса F-35 в Пентагоне говорится, что будущие потенциальные покупатели включают такие страны, как Польша, Испания, Румыния, Греция и Сингапур.
Обновлено в 17:25
Экономика
Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов
Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено в 17:29
Политика
Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»
Обновлено вчера в 13:14
Экономика
Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы
Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 12:14
Происшествия
Мэра Евпатории арестовали до конца мая
Обновлено в 12:45
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Экономика
Счетная палата проверит выполнение нацпроектов
СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Общество
Ford Sollers предлагает увольняемым сотрудникам до 12 окладов
Сотрудники Ford Sollers при добровольном увольнении получат от 5,5 до 12 среднемесячных окладов, объявило в четверг, 4 апреля, совместное предприятие.
Обновлено в 11:36
Политика
Украинский министр пообещал приехать на танке в Москву
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке. Соответствующее заявление он сделал у себя на фейсбуке.
Обновлено в 16:41
Происшествия
Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода
Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
Здоровье
Беглов устроил разнос чиновникам Петербурга из-за выделения медицинских квот
Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал городских чиновников разобраться с системой выделения медицинских квот и подчеркнул, что жители города должны получать столько бесплатных высокотехнологичных лекарств, сколько им необходимо.
Обновлено в 17:15
Экономика
Научным сотрудникам повысят зарплату
Правительство направит почти 5,3 миллиарда рублей на повышение зарплат научным сотрудникам, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:20
Баскетбол
ЦСКА сыграет с «Басконией» в четвертьфинале Евролиги
Обновлено в 17:24
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20