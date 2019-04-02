Финансы

Центробанк установил курс доллара и курс евро на завтраРБК вчера в 07:09

Курс евро опустится до ₽73,1 за €1. Негативная динамика оказалась равна 2 копейкам. Такие курсы официально установил российский Центробанк. С середины марта рубль дорожает по отношению к евро и доллару.
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Официальный курс евро на пятницу вырос

Газета.Ru06:08

Официальный курс евро на пятницу вырос до 73,42 рубля

РИА Новости06:08

Курс евро на четверг потерял 14 копеек

Народные новостивчера в 06:43

Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 5 апреля

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Банк России повысил курс доллара и евро

News.ru06:09

Центробанк установил курс доллара и курс евро на завтра

РБКвчера в 07:09

Официальные курсы доллара и евро незначительно повышены

Росбалт07:17
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Скончался режиссер Георгий Данелия

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Политика

Раскрыто имя ведущего дебатов Порошенко и Зеленского

Накануне Зеленский, победитель первого тура выборов президента Украины, предложил Порошенко, занявшему второе место, провести дебаты на стадионе "Олимпийский" в Киеве.
Обновлено в 11:40
Спорт

Брошенная беременная жена Новосельцева выступила в «Пусть говорят»

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Космос

Спутники OneWeb успешно выведены на орбиту

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Армия и оружие

НАТО расширит поддержку Грузии и Украины в Черном море

Страны НАТО согласовали меры по поддержке Украины и Грузии в Черном море, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг по итогам первой сессии Североатлантического совета НАТО на уровне глав МИД в Вашингтоне.
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Политика

Мэра Риги Ушакова отправили в отставку

Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Хоккей

Искры летели: «Авангард» обыграл «Салават Юлаев» в четвертом матче

Ох, и жарищу устроили финалисты Востока в четвертом матче серии. Пока на Западе «армейские» клубы катают скучнейшие игры, здесь все пылает.
Обновлено в 14:17
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Названа причина смерти актера Алексея Булдакова

Обновлено вчера в 08:00
Единоборства

Описана реакция Нурмагомедова на оскорбления Макгрегора

Менеджер российского бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз описал реакцию своего клиента на оскорбления со стороны ирландца Конора Макгрегора.
Обновлено в 16:53
Финансы

Рубль немного вырос к доллару и евро на старте торгов четверга

Доллар США и евро слегка снижаются на Московской бирже в четверг утром; рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в рамках продолжающейся четвертую сессию подряд консолидации после снижения по итогам предыдущей недели.
Обновлено в 03:32
Происшествия

В Дзержинске произошел взрыв на заводе

В Нижегородской области произошел подрыв в цехе по производству взрывчатки на заводе "Кристалл".
Обновлено в 10:20
Экономика

Путин поручил кабмину и ФСБ бороться с теневым оборотом на рынках

Президент России Владимир Путин поручил правительству и ФСБ бороться с теневым оборотом наличных на рынках.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие

США рассматривают возможность продажи F-35 Румынии, Польше и Греции

В показаниях главы офиса F-35 в Пентагоне говорится, что будущие потенциальные покупатели включают такие страны, как Польша, Испания, Румыния, Греция и Сингапур.
Обновлено в 17:25
Экономика

Илон Маск за две минуты потерял более миллиарда долларов

Илон Маск потерял более миллиарда долларов всего за две минуты торгов.
Обновлено в 17:29
Политика

Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»

Обновлено вчера в 13:14
Экономика

Крупнейшие страховщики ОСАГО поменяли тарифы

Крупнейшие страховщики ОСАГО по объемам сборов изменили тарифы, сообщают "Ведомости".
Обновлено в 12:14
Происшествия

Мэра Евпатории арестовали до конца мая

Обновлено в 12:45
Театры

Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля

После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Экономика

Счетная палата проверит выполнение нацпроектов

СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Общество

Ford Sollers предлагает увольняемым сотрудникам до 12 окладов

Сотрудники Ford Sollers при добровольном увольнении получат от 5,5 до 12 среднемесячных окладов, объявило в четверг, 4 апреля, совместное предприятие.
Обновлено в 11:36
Политика

Прилепин рассказал, как Зеленский может «разрулить» ситуацию с Донбассом

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Украинский министр пообещал приехать на танке в Москву

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал въехать в Москву на танке. Соответствующее заявление он сделал у себя на фейсбуке.
Обновлено в 16:41
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Обновлено в 07:07
Происшествия

Следствие просит продлить арест Кокорина и Мамаева на полгода

Следствие просит продлить арест нападающего «Зенита» Александра Кокорина и его брата Кирилла, а также полузащитника футбольного клуба «Краснодар» Павла Мамаева и детского тренера Александра Протасовицкого еще на полгода, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 11:17
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«Бухала, жила с алкоголиками»: Лена Миро раскритиковала Ларису Гузееву

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Беглов устроил разнос чиновникам Петербурга из-за выделения медицинских квот

Глава Санкт-Петербурга Александр Беглов призвал городских чиновников разобраться с системой выделения медицинских квот и подчеркнул, что жители города должны получать столько бесплатных высокотехнологичных лекарств, сколько им необходимо.
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Экономика

Научным сотрудникам повысят зарплату

Правительство направит почти 5,3 миллиарда рублей на повышение зарплат научным сотрудникам, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 06:20
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ЦСКА сыграет с «Басконией» в четвертьфинале Евролиги

Обновлено в 17:24
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
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