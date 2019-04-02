Центробанк установил курс доллара и курс евро на завтраРБК вчера в 07:09

Курс евро опустится до ₽73,1 за €1. Негативная динамика оказалась равна 2 копейкам. Такие курсы официально установил российский Центробанк. С середины марта рубль дорожает по отношению к евро и доллару.

Центробанк установил курс доллара и курс евро на завтра

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