Финансы
Центробанк установил курс доллара и курс евро на завтраРБК вчера в 07:09
Курс евро опустится до ₽73,1 за €1. Негативная динамика оказалась равна 2 копейкам. Такие курсы официально установил российский Центробанк. С середины марта рубль дорожает по отношению к евро и доллару.
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 19:31, Ашберн
Экономика
Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты
Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено в 14:37
Футбол
«Аталанта» повторила достижение «Ювентуса» 1932 года
Как свидетельствует статистика, в последний раз в Серии А так быстро четыре мяча забивались в марте 1932 года в матче "Ювентус" - "Рома".
Обновлено в 16:17
Политика
Пушков: Омелян может въехать на танке лишь в выгребную яму
Обновлено в 18:50
Гаджеты
В России упали цены на смартфоны Huawei, Honor и Asus
Компания Huawei и Asus проводят распродажи на российском рынке, предлагая купить со скидкой смартфоны, планшеты и различные аксессуары.
Обновлено в 08:28
Авто
Путин открыл первый в России завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz
В Московской области в индустриальном парке «Есипово» сегодня, 3 апреля 2019 года, министр экономики и энергетики Германии Петер Альтмайер в присутствии президента РФ Владимира Путина открыл первый в России завод немецкого автомобилестроительного концерна Daimler по сборке легковых автомобилей Mercedes-Benz.
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия
Во Франции автобус влетел в группу пешеходов
В пригороде Парижа на станции Сюси-ан-Бри автобус влетел в группу пешеходов. Об этом 4 апреля сообщает издание L’Express.
Обновлено в 16:49
Культура
Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»
Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Театры
Актер Виктор Сухоруков сломал руку во время спектакля
После падения Сухоруков заявил коллегам, что сломал руку, или она у него «вылетела».
Обновлено в 16:23
Гаджеты
В смартфонах Xiaomi нашли опасную уязвимость
Приложение, предустановленное на все смартфоны Xiaomi, имеет уязвимость, которая позволяет незаметно устанавливать вредоносный код на устройство.
Обновлено в 07:21
Политика
«Будь мужиком»: Порошенко повторно обратился к Зеленскому
Действующий президент Украины Порошенко повторно обратился к своему оппоненту на президентских выборах Зеленскому, призвал его «быть мужиком», никем не прикрываться и не бояться дебатов.
Обновлено в 18:57
Общество
Стартап не выдержал автобусов
В свою очередь, «Фри Сити» заявляет о готовности обеспечить Wi-Fi лишь на 35% городских автобусов из-за нехватки средств.
Обновлено в 14:52
Общество
Сергей Галицкий назвал причины продажи торговой сети «Магнит»
В качестве третьей причины Галицкий назвал отношения с государственными органами.
Обновлено в 06:33
Космос
Грузовой корабль «Прогресс» за рекордное время долетел до МКС
Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-11», который стартовал с космодрома Байконур, успешно пристыковался к Международной космической станции.
Обновлено в 11:59
Общество
Минкомсвязи разработало способ контролировать все кабельные телеканалы
Кабельные операторы будут обязаны дать Роскомнадзору доступ к своим сетям связи, чтобы тот установил «технические средства контроля» для исполнения российского законодательства.
Обновлено в 11:16
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле
Новый ультрабюджетный кросс-вэн Renault, ранее известный под индексом RBC, получил товарное название – Triber.
Обновлено в 12:20
Наука
Уровень CO2 достиг максимума за последние 3 млн лет
Обновлено в 10:01
Армия и оружие
Над Петербургом пролетел шведский военный самолет
Как сообщает Neva.Today, самолет пролетал над западными районами Ленинградской области, граничащими с Эстонией и Петербургом, а также близ границы с Финляндией.
Обновлено в 14:23
Происшествия
Кокорин и Мамаев проведут в СИЗО еще полгода
Футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева оставили в СИЗО до 25 сентября.
Обновлено вчера в 12:56
Экономика
Минтруд задумал сократить число бедных россиян на 20%
Минтруд уже в текущем году планирует сократить число живущих за чертой бедности россиян с нынешних 19,3 млн до 15,3 млн человек (на 20%), следует из документов ведомства, с которыми ознакомились «Известия».
Обновлено в 14:06
Политика
Мэра Риги Ушакова отправили в отставку
Министр по делам регионального развития Латвии Юрис Пуце отправил в отставку мэра Риги Нила Ушакова.
Обновлено в 17:47
Кино
Скончался режиссер Георгий Данелия
Советский и российский режиссер, народный артист СССР Георгий Данелия скончался на 89-м году жизни, сообщает «Новая газета» со ссылкой на его семью.
Обновлено в 07:53
Политика
Трамп вновь пригрозил закрыть границу с Мексикой
Как передавало ИА REGNUM, на минувшей неделе Дональд Трамп уже заявлял о том, что может закрыть южную границу страны в ближайшее время, если Мексика «немедленно не остановит всю нелегальную иммиграцию».
Обновлено в 13:43
Авто
АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной Lada Largus
АвтоВАЗ объявил о старте российских продаж CNG-модификации Largus с двигателем, способным работать как на бензине, так и на сжиженном природном газе.
Обновлено в 08:07
Политика
Опубликовано фото с места гибели «Ведьмы»
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
В Москве прорвало аквариум в «Океании»
В одном из крупнейших ТЦ Москвы прорвало огромный аквариум. Фото и видео с места происшествия уже появились в Сети.
Обновлено в 07:25
Авто
LADA Granta Cross появится в продаже летом
«АвтоВАЗ» представил обновленное семейство LADA Granta летом прошлого года на Московском автосалоне.
Обновлено в 02:13
Космос
Amazon хочет создать собственный спутниковый интернет
Ресурс GeekWire утверждает, что компания намерена запустить 3236 спутников на низкую околоземную орбиту, чтобы предоставить услуги широкополосного доступа в глобальную сеть.
Обновлено в 13:55
Политика
«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»
"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Здоровье
Росстат: медики едут к каждому десятому россиянину более 40 минут
Каждый десятый россиянин старше 15 лет, который звонил по номеру «03», ждал врачей скорой помощи более 40 минут.
Обновлено в 13:35