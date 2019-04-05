Финансы
Центробанк установил курс доллара и курс евро на завтраРБК 03 апреля в 07:09
Курс евро опустится до ₽73,1 за €1. Негативная динамика оказалась равна 2 копейкам. Такие курсы официально установил российский Центробанк. С середины марта рубль дорожает по отношению к евро и доллару.
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Общество
Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»
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Происшествия
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Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.
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В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.
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«Петр Великий» и «Маршал Устинов» вышли на стрельбы в Баренцево море
Крейсеры ВМФ России «Петр Великий» и «Маршал Устинов» вышли в Баренцево море.
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Шоу-бизнес
Сын Децла не стал получать награду за покойного отца на премии «Жара»
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Происшествия
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Армия и оружие
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Происшествия
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Обновлено вчера в 08:08
Общество
Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры
Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Общество
Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей
Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Музыка
В Финляндии пройдет первый чемпионат по вязанию под хеви-метал
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Обновлено в 07:35
Происшествия
Более 32 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии
Свыше 32 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за сбоя на электросетях, сообщается в справке ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.
Обновлено в 06:56
Наука
Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя
После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Политика
Главы МИД России и Египта обсудили возобновление авиасообщения
Россия рассчитывает, что условия безопасности в аэропортах Египта в ближайшее время позволят туристам из РФ более комфортно отдыхать на египетских курортах, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:51
Здоровье
Русский пенсионер из Тбилиси не может перебраться к родным в Белгород
71-летний пенсионер из Тбилиси Лев Мирский живёт один, у него тяжёлая форма диабета.
Обновлено в 05:45
Футбол
Уткин: «Сегодня я за ЦСКА. Я понимаю, что и почему происходит в этой команде»
Блогер Василий Уткин рассказал, на чьей стороне будут его симпатии в предстоящем московском дерби.
Обновлено в 07:21
Политика
Эксперт оценил предложение Луценко провести дебаты в библиотеке
Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT предложение генерального прокурора Украины Юрия Луценко провести дебаты кандидатов в президенты страны Петра Порошенко и Владимира Зеленского в библиотеке.
Обновлено в 06:38
Футбол
Объявлены стартовые составы команд на матч между «Анжи» и «Динамо»
Футбольные клубы российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) «Анжи» из Махачкалы и московское «Динамо» объявили стартовые составы на матч 6 апреля, который состоится в Каспийске.
Обновлено в 06:34
Политика
Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев
Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:31
Здоровье
Спирулина: зачем во всем мире пьют болотную жижу
Спирулиной увлекаются фитнес-тренеры и телеведущие.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие
Боевики обстреляли деревни в сирийской Хаме, есть жертвы
Как сообщает гостелевидение Сирии, в результате минометного обстрела были разрушены десятки домов мирных жителей.
Обновлено в 07:31
Политика
СМИ сообщили, что Украина проиграла России спор в ВТО по транзиту
Украина проиграла России уже два спора в рамках разбирательств в ВТО: о транзите и о нитрате аммония.
Обновлено вчера в 09:34
Хоккей
«Коламбус» попал в плей-офф НХЛ благодаря голу Панарина
Российский нападающий Артемий Панарин стал автором победного броска. Примечательно, что он также забросил одну из шайб в основное время.
Обновлено вчера в 23:00
Авто
Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом
Компания Renault определила предварительную дату начала продаж своего нового кросс-вэна RBC, который в серийном исполнении получит название Triber.
Обновлено вчера в 02:51
Происшествия
Под Киевом взорвался заминированный автомобиль
В результате взрыва автомобиля на трассе Киев — Переяслав-Хмельницкий погиб один человек.
Обновлено в 06:57
Экономика
В Башкирии появится индустриальный парк
В башкирском городе Салават планируется создать индустриальный парк и нефтегазохимический кластер на базе «Газпрома».
Обновлено в 04:27
Общество
Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице
В башкирском военкомате объяснили, почему в 2018 году не призвали на срочную службу в армию Ивана Дремина, известного как рэпер Face.
Обновлено в 04:39
Музыка
Ольга Бузова получила премию «Жара Music Awards»
Номинанткой в этом году стала и Ольга Бузова, которая, к большому удивлению хейтеров, всё-таки получила заветную золотую премию в номинации «Ты просто cosmo».
Обновлено вчера в 16:03