Финансы

Центробанк установил курс доллара и курс евро на завтраРБК 03 апреля в 07:09

Курс евро опустится до ₽73,1 за €1. Негативная динамика оказалась равна 2 копейкам. Такие курсы официально установил российский Центробанк. С середины марта рубль дорожает по отношению к евро и доллару.
Читать в источнике

Подробнее о событии

ЦБ РФ установил курс доллара США с 6 апреля в размере 65,4072 руб., евро - 73,4392 руб

Финмаркет02:03

Центробанк повысил курс доллара на выходные до 65,41 рубля

Московский Комсомолецвчера в 07:23

Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 6 апреля

Интерфаксвчера в 06:49

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 73,44 рубля

РИА Новостивчера в 07:15

Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 65,41 рубля

ПРАЙМвчера в 07:09

ЦБ повысил на 6-8 апреля курс доллара до 65,41 рубля

ТАССвчера в 07:22

Банк России на 6 апреля повысил курс евро к рублю почти на 2 копейки до 73.4392 руб., курс доллара США - почти на 8 копеек до 65.4072 руб

АК&Мвчера в 07:34
Показать все источники
Автоматически обработано 7305 источников, обновлено в 08:13, Ашберн
Общество

Во Франции в субботу пройдут новые протесты «желтых жилетов»

Обновлено вчера в 08:55
Происшествия

Истребитель F-16 подстрелил сам себя

Истребитель F-16 во время учений в Нидерландах в районе Влиланд получил неожиданные повреждения.
Обновлено в 06:46
Политика

Названо условие, при котором Зеленский пожмет руку Порошенко

В случае честного проигрыша во втором туре выборов на Украине шоумен и лидирующий кандидат в президенты Владимир Зеленский пожмет руку своему сопернику — действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 04:29
Армия и оружие

«Петр Великий» и «Маршал Устинов» вышли на стрельбы в Баренцево море

Крейсеры ВМФ России «Петр Великий» и «Маршал Устинов» вышли в Баренцево море.
Обновлено в 06:13
Шоу-бизнес

Сын Децла не стал получать награду за покойного отца на премии «Жара»

Сын Децла Тони не стал получать награду за покойного отца на премии «Жара». Мероприятие проходило в «Крокус Сити Холле».
Обновлено в 00:05
Происшествия

Семья из Тюмени выкинула миллионы рублей в мусорку

Оказалось, что пара перепутала пакеты и случайно выкинула миллионы рублей от продажи квартиры вместо мусора.
Обновлено вчера в 10:13
Армия и оружие

Американский самолет провел разведку в районе Крыма

Патрульный противолодочный самолет ВМС США Boeing P-8A Poseidon совершил разведывательный полет в районе российского полуострова.
Обновлено в 00:02
Происшествия

В Краснодаре задержали хирурга Алену Верди

Обновлено вчера в 08:08
Общество

Минкульт предложил вернуть алкоголь во все учреждения культуры

Министерство культуры предложило разрешить учреждениям культуры продавать в своих зданиях спиртные напитки.
Обновлено в 04:30
Общество

Названы вакансии с зарплатой более 500 тысяч рублей

Стало известно, представителям каких профессий российские работодатели готовы платить более полумиллиона рублей в месяц.
Обновлено в 01:12
Музыка

В Финляндии пройдет первый чемпионат по вязанию под хеви-метал

В финском городе Йоэнсуу пройдет первый в мире чемпионат по вязанию под музыку хеви-метал, пишет в субботу, 6 апреля, ТАСС.
Обновлено в 07:35
Происшествия

Более 32 тысяч жителей Владивостока остались без света из-за аварии

Свыше 32 тысяч жителей Владивостока остались без электричества из-за сбоя на электросетях, сообщается в справке ситуационно-аналитического центра Минэнерго РФ.
Обновлено в 06:56
Наука

Ученые поняли, почему кошки откликаются на свое имя

После эксперимента над почти восьмью десятками кошек, среди которых были как домашние, так и взятые «напрокат» из котокафе, ученые поняли, как работает механизм.
Обновлено 04 апреля в 11:49
Политика

Главы МИД России и Египта обсудили возобновление авиасообщения

Россия рассчитывает, что условия безопасности в аэропортах Египта в ближайшее время позволят туристам из РФ более комфортно отдыхать на египетских курортах, заявил на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 07:51
Здоровье

Русский пенсионер из Тбилиси не может перебраться к родным в Белгород

71-летний пенсионер из Тбилиси Лев Мирский живёт один, у него тяжёлая форма диабета.
Обновлено в 05:45
Футбол

Уткин: «Сегодня я за ЦСКА. Я понимаю, что и почему происходит в этой команде»

Блогер Василий Уткин рассказал, на чьей стороне будут его симпатии в предстоящем московском дерби.
Обновлено в 07:21
Политика

Эксперт оценил предложение Луценко провести дебаты в библиотеке

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер прокомментировал RT предложение генерального прокурора Украины Юрия Луценко провести дебаты кандидатов в президенты страны Петра Порошенко и Владимира Зеленского в библиотеке.
Обновлено в 06:38
Футбол

Объявлены стартовые составы команд на матч между «Анжи» и «Динамо»

Футбольные клубы российской футбольной Премьер-лиги (РФПЛ) «Анжи» из Махачкалы и московское «Динамо» объявили стартовые составы на матч 6 апреля, который состоится в Каспийске.
Обновлено в 06:34
Политика

Скончался бывший директор ФСБ Николай Ковалев

Экс-директор ФСБ РФ Николай Ковалев скончался сегодня на 70-м году жизни, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:31
Здоровье

Спирулина: зачем во всем мире пьют болотную жижу

Спирулиной увлекаются фитнес-тренеры и телеведущие.
Обновлено в 05:34
Армия и оружие

Боевики обстреляли деревни в сирийской Хаме, есть жертвы

Как сообщает гостелевидение Сирии, в результате минометного обстрела были разрушены десятки домов мирных жителей.
Обновлено в 07:31
Политика

СМИ сообщили, что Украина проиграла России спор в ВТО по транзиту

Украина проиграла России уже два спора в рамках разбирательств в ВТО: о транзите и о нитрате аммония.
Обновлено вчера в 09:34
Хоккей

«Коламбус» попал в плей-офф НХЛ благодаря голу Панарина

Российский нападающий Артемий Панарин стал автором победного броска. Примечательно, что он также забросил одну из шайб в основное время.
Обновлено вчера в 23:00
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет этим летом

Компания Renault определила предварительную дату начала продаж своего нового кросс-вэна RBC, который в серийном исполнении получит название Triber.
Обновлено вчера в 02:51
Происшествия

Под Киевом взорвался заминированный автомобиль

В результате взрыва автомобиля на трассе Киев — Переяслав-Хмельницкий погиб один человек.
Обновлено в 06:57
Армия и оружие

Японские истребители поднялись на перехват российского Ил-38

Обновлено в 03:15
Экономика

В Башкирии появится индустриальный парк

В башкирском городе Салават планируется создать индустриальный парк и нефтегазохимический кластер на базе «Газпрома».
Обновлено в 04:27
Общество

Рэпера Face не взяли в армию из-за татуировки на лице

В башкирском военкомате объяснили, почему в 2018 году не призвали на срочную службу в армию Ивана Дремина, известного как рэпер Face.
Обновлено в 04:39
Футбол

Израильский вратарь стал самым возрастным футболистом в истории

Обновлено в 07:18
Музыка

Ольга Бузова получила премию «Жара Music Awards»

Номинанткой в этом году стала и Ольга Бузова, которая, к большому удивлению хейтеров, всё-таки получила заветную золотую премию в номинации «Ты просто cosmo».
Обновлено вчера в 16:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное