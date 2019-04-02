Финансы

Центробанк установил курс доллара и курс евро на завтраРБК вчера в 07:09

Курс евро опустится до ₽73,1 за €1. Негативная динамика оказалась равна 2 копейкам. Такие курсы официально установил российский Центробанк. С середины марта рубль дорожает по отношению к евро и доллару.
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Официальные курсы доллара и евро незначительно повышены

Росбалт07:17

Официальный курс евро на пятницу вырос до 73,42 рубля

РИА Новости06:08

Официальный курс доллара на пятницу вырос до 65,33 рубля

ПРАЙМ05:40

Банк России повысил курс доллара и евро

News.ru06:09

Официальный курс евро на 5 апреля подрос до 73,4 рубля

DP.RU06:59

Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,17 рубля

ТАСС03:07

Банк России на 5 апреля повысил курс евро к рублю почти на 25 копеек до 73.4223 руб., курс доллара США - более чем на 16 копеек до 65.3281 руб

АК&М06:06
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 16:22, Ашберн
Авто

Кросс-вэн Renault Triber за 520 тысяч рублей выйдет в июле

Обновлено в 12:20
Общество

Представитель Норкина объяснил плохое самочувствие телеведущего

Телеведущий Андрей Норкин находится на больничном из-за переутомления, большой нагрузки и нервов, сообщил концертный директор журналиста Вячеслав Калашников.
Обновлено в 08:12
Политика

Турция считает невозможной отмену сделки с Россией по поставкам С-400

Турция считает невозможной отмену сделки с Россией по поставкам С-400.
Обновлено в 15:31
Политика

Зеленский заявил, что может вернуть Донбасс

Кандидат в президенты Украины от партии "Слуга народа" Владимир Зеленский считает, что, став главой государства, сможет выйти победителем из конфликта в Донбассе.
Обновлено в 02:43
Происшествия

Против мэра Евпатории возбудили второе уголовное дело

Как сообщало ИА REGNUM, главу администрации Евпатории Андрея Филонова задержали сотрудники ФСБ 3 апреля, возбудив против него уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Обновлено в 11:31
Политика

Прилепин рассказал, как Зеленский сможет «разрулить» ситуацию с Донбассом

Обновлено в 15:48
Политика

Украинский министр пообещал приехать в Москву «с союзниками на танках»

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что «приедет в Москву вместе с союзниками на танках».
Обновлено в 15:16
Армия и оружие

Фельдмаршал Хафтар начал наступление на Триполи

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи.
Обновлено в 13:33
Общество

Меган Маркл и принц Гарри официально переехали в новый дом

Герцог и герцогиня Сассекские переехали из Кенсингтонского дворца в Frogmore Cottage в Виндзоре.
Обновлено в 11:16
Общество

Ученые назвали группу крови богатых людей

Как сообщает ToDay News Ufa, эту теорию выдвинули японские ученые. Они считают, что на деловые качества влияет группа крови человека.
Обновлено в 06:43
Армия и оружие

Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения

Обновлено в 01:14
Кино

В Нью-Йорке показали начало финального сезона «Игры престолов»

В США состоялась премьера первой серии последнего сезона популярного телевизионного сериала «Игра престолов», которая выйдет на экраны на канале HBO только 14 апреля.
Обновлено в 10:48
Экономика

Илон Маск потерял $1 млрд за две минуты

Владелец американской компании SpaceX и глава производителя электромобилей Tesla Илон Маск за первые две минуты торгов на NASDAQ потерял $1,1 млрд, после того как акции Tesla Inc. упали на 11%, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные индекса Bloomberg Billionaires, учитывающего размер состояний миллиардеров в реальном времени.
Обновлено в 14:37
Здоровье

Названы основные причины отрыва тромба

Среди основных причин образования тромбов - долгое малоподвижное состояние, злоупотребление алкоголем, курение и хронические заболевания, передает аif.ru.
Обновлено в 05:53
Общество

В Кремле не поняли данные Росстата о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не понимает, откуда Росстат взял данные о том, что российским семьям не хватает денег на обувь, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 06:37
Наука

Несбалансированное питание обвинили в 22 процентах смертей в 2017 году

Почти 11 миллионов смертей в 2017 году (22 процента смертей в этом году вообще) были связаны с несбалансированным питанием, заявили ученые в статье, опубликованной в The Lancet.
Обновлено в 09:40
Наука

Ученые заявили о смертельном вреде куриных яиц

Ученые Северо-Западного университета США предупреждают: употребление 3-4 яиц в неделю повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний на 6%, материал опубликован на портале MedicalXpress.
Обновлено в 09:38
Политика

«Военторг» запустил в продажу куртку «как у Путина»

"Военторг" запустил в продажу модель куртки, в которой президент РФ Владимир Путин ездил на рыбалку в Туву.
Обновлено в 07:45
Финансы

Российские фондовые индексы завершили торги четверга без единой динамики

Российский рынок акций завершил сегодняшние торги разнонаправленным движением основных индикаторов.
Обновлено в 12:22
Шоу-бизнес

Софья Каштанова показала стройную фигуру через месяц после родов

Сегодня, 4 апреля, знаменитость продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.
Обновлено в 07:54
Театры

Сухоруков сломал руку во время спектакля

Актер Виктор Сухоруков сильно повредил руку во время спектакля "Встречайте, мы уходим" на сцене Театра имени Моссовета, из-за чего представление пришлось завершить досрочно, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 15:29
Кино

Названа причина смерти Георгия Данелии

Ранее стало известно, что в возрасте 88 лет умер режиссёр Георгий Данелия.
Обновлено в 08:14
Шоу-бизнес

«Бухала, жила с алкоголиками»: Лена Миро раскритиковала Ларису Гузееву

Обновлено в 05:57
Политика

Столтенберг допустил принятие в НАТО Украины и Грузии

НАТО не будет отказываться от утверждения о возможности приема в свои ряды Украины и Грузии, и не считает это провокацией, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.
Обновлено в 14:46
Наука

Большие белые акулы находятся в опасности: на них охотятся не только люди

Обновлено в 09:39
Политика

Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей дебатов с Порошенко

Обновлено в 11:39
Происшествия

Солист Большого театра получил травму ноги во время спектакля

Обновлено в 15:17
Общество

Заслуженный врач РФ не добился извинений от Елены Малышевой

Обновлено в 07:35
Общество

Галицкий раскрыл причины продажи «Магнита»

Обновлено в 06:25
Здоровье

Количество ВИЧ-инфицированных людей в России превысило миллион

В России на конец 2018 года с диагнозом ВИЧ жили более 1 миллиона человек.
Обновлено вчера в 15:06
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