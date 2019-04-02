Финансы

Центробанк установил курс доллара и курс евро на завтраРБК вчера в 07:09

Курс евро опустится до ₽73,1 за €1. Негативная динамика оказалась равна 2 копейкам. Такие курсы официально установил российский Центробанк. С середины марта рубль дорожает по отношению к евро и доллару.
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Официальный курс евро на пятницу вырос

Газета.Ru06:08

Курс евро на четверг потерял 14 копеек

Народные новостивчера в 06:43

Официальные курсы доллара и евро незначительно повышены

Росбалт07:17

Центробанк установил официальные курсы доллара и евро на 5 апреля

Интерфакс05:57

Банк России повысил курс доллара и евро

News.ru06:09

Центробанк установил курс доллара и курс евро на завтра

РБКвчера в 07:09

Официальный курс евро на пятницу вырос до 73,42 рубля

РИА Новости06:08
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Автоматически обработаны 7304 источника, обновлено в 14:51, Ашберн
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«Бухала, жила с алкоголиками»: Лена Миро раскритиковала Ларису Гузееву

Обновлено в 05:57
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Скончался легендарный режиссер Георгий Данелия

Выдающийся советский и российский режиссер Георгий Данелия скончался в возрасте 88 лет после продолжительной болезни.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие

Секретную российскую военную базу выдавали за пионерлагерь

По данным агентства, речь идет о трех казармах, расположенных на территории базы российской военной разведки, где, по словам очевидцев, готовят военных перед отправкой в Сирию.
Обновлено в 13:55
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«Союз-СТ» стартовал с космодрома Куру

Обновлено в 13:15
Технологии

«Яндекс.Такси» планирует запустить сервис грузоперевозок

«Яндекс.Такси» в скором времени может запустить новый тариф для грузоперевозок.
Обновлено в 13:15
Политика

Прилепин: Зеленский не завоюет, а отпустит Донбасс

Писатель Захар Прилепин высказал мнение, что Владимир Зеленский, в случае победы на выборах президента Украины, не сможет с выгодой для Киева разрешить ситуацию в Донбассе.
Обновлено в 09:26
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Суд по квартире Юлии Началовой закончился победой Фролова

Обновлено 02 апреля в 12:58
Наука

Несбалансированное питание обвинили в 22 процентах смертей в 2017 году

Почти 11 миллионов смертей в 2017 году (22 процента смертей в этом году вообще) были связаны с несбалансированным питанием, заявили ученые в статье, опубликованной в The Lancet.
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Шоу-бизнес

Софья Каштанова показала стройную фигуру через месяц после родов

Сегодня, 4 апреля, знаменитость продемонстрировала стройную фигуру в купальнике.
Обновлено в 07:54
Культура

Ведущий НТВ Андрей Норкин пропал из эфира «Места встречи»

Телеведущий передачи «Место встречи» Андрей Норкин покинул студию НТВ во время прямого эфира программы и не вернулся.
Обновлено вчера в 15:43
Политика

ЕСПЧ принял жалобы родственников жертв крушения MH17 к России

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) коммунницировал два иска к России родственников пассажиров самолета Malaysia Airlines, который 17 июля 2014 года разбился под Донецком.
Обновлено в 14:23
Хоккей

Хоккеисты «Салавата Юлаева» и «Авангарда» устроили массовую драку

Обновлено в 13:45
Общество

Глава Amazon развелся с женой и сохранил 75% акций компании

Обновлено в 13:50
Происшествия

Суд в Петербурге прекратил уголовное дело о насилии в детском доме

«В результате преступного бездействия Фёдоровой, полагало следствие, на протяжении длительного времени не были выявлены и продолжали совершаться насильственные действия сексуального характера на территории детского дома и школы в отношении несовершеннолетних воспитанников», - рассказали в пресс-службе судов.
Обновлено в 11:32
Политика

Объявлены окончательные итоги первого тура выборов президента Украины

Результаты первого тура выборов президента Украины Сообщается, что на выборах президента Украины было открыто почти 30000 избирательных участков (29989) в 200 избирательных округах.
Обновлено в 05:30
Кино

Актера Булдакова похоронят на Троекуровском кладбище

Обновлено в 09:55
Политика

Захарова больше не чувствует народ Украины братским

"Не чувствую какую-то, так сказать, сопряженность в братском отношении с народом Украины", - сказала дипломат в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Обновлено в 13:25
Политика

Зеленский предложил Тимошенко стать ведущей дебатов с Порошенко

Обновлено в 11:39
Экономика

Сбербанк запустил мгновенные переводы денег за границу

Сбербанк запустил мгновенные переводы денег со смартфона в страны СНГ и ближнего зарубежья, в дальнейшем список стран будет расширяться.
Обновлено в 05:00
Политика

Европарламент утвердил Газовую директиву ЕС

Европарламент утвердил проект поправок в Газовую директиву Евросоюза, которые позволят Брюсселю расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности «Северного потока – 2».
Обновлено в 06:35
Происшествия

Футболисты Кокорин и Мамаев остались под арестом до осени

Сторона обвинения просила продлить на полгода содержание Кокорина и Мамаева под стражей (срок предыдущего ареста истекал 8 апреля), так как считает, что они опасны для общества и могут скрыться.
Обновлено вчера в 13:15
Происшествия

Польша взяла под защиту сбежавшего из Швеции с детьми россиянина

Власти Польши взяли под защиту россиянина Дениса Лисова, который вывез своих трех дочерей из Швеции, заявил польский омбудсмен по правам ребенка Миколай Павляк.
Обновлено в 13:29
Экономика

Счётная палата проверит национальные проекты

Счетная палата в 2019 году проверит выполнение национальных проектов.
Обновлено в 12:41
Происшествия

В ТЦ «Океания» на западе Москвы треснул гигантский аквариум

В торговом центре «Океания» на Славянском бульваре в Москве треснул аквариум, в результате чего из него полилась вода.
Обновлено в 09:42
Происшествия

Против замглавы минздрава Якутии возбудили уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудницы якутского минздрава после обысков в здании министерства, она подозревается превышении полномочий при проведении конкурса на закупку ланч-боксов для пациентов, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 09:16
Происшествия

СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале

Обновлено в 01:57
Культура

Тамбовская область получит 11,2 миллиона рублей на виртуальный зал

Средства придут в рамках проекта "Цифровая культура" Тамбовская область получит 11,2 миллиона рублей на создание виртуального концертного зала, сообщает пресс-служба администрации региона.
Обновлено в 09:51
Авто

Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили

Госдума приняла законопроект, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата, свидетельствуют данные системы обеспечения законодательной деятельности.
Обновлено в 07:09
Авто

«Связной» откроет предзаказ на Tesla Model Y 5 апреля

Обновлено в 11:23
Общество

Сергей Галицкий рассказал о трех причинах продажи «Магнита»

Обновлено в 07:32
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