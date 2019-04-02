Финансы
Центробанк установил курс доллара и курс евро на завтраРБК 07:09
Курс евро опустится до ₽73,1 за €1. Негативная динамика оказалась равна 2 копейкам. Такие курсы официально установил российский Центробанк. С середины марта рубль дорожает по отношению к евро и доллару.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 14:33, Ашберн
Авто
В Германии лучшим внедорожником стала LADA 4x4
Обновлено в 13:04
Политика
МИД ответил на заявления НАТО по Керченскому проливу
Замглавы МИД России Григорий Карасин рассказал, что заявления НАТО по Керченскому проливу вызывают обострение ситуации перед вторым туром президентских выборов на Украине и являются подыгрыванием милитаристским лозунгам действующего украинского лидера Петра Порошенко.
Обновлено в 14:26
Армия и оружие
Первая репетиция парада Победы началась в Алабино
В среду, 3 апреля, в Московской области началась первая репетиция парада в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 04:09
Культура
Ведущий Норкин исчез из студии НТВ в разгар эфира
Ведущий политического ток-шоу «Место встречи» на телеканале НТВ Андрей Норкин покинул студию в самый разгар передачи и больше там не появлялся.
Обновлено в 13:05
Армия и оружие
Вскрылись детали убийства ополченцами украинской карательницы «Ведьмы»
В блиндаж на линии соприкосновения на юго-востоке Украины, где погибла пулеметчица ВСУ Яна Червоная с позывным «Ведьма», попали четыре мины разного калибра.
Обновлено в 04:44
Происшествия
В Ингушетии проходят обыски у лидеров и активистов протеста
В Ингушетии силовики пришли с обысками к лидерам и активистам протеста, сообщается в телеграм-канале "ФортангаОRG".
Обновлено в 02:40
Происшествия
Суд продлил арест Кокорина и Мамаева
Пресненский суд Москвы продлил до 25 сентября срок содержания под стражей нападающему ФК "Зенит" Александру Кокорину и полузащитнику "Краснодара" Павлу Мамаеву, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 12:11
Космос
НАСА отложило первый беспилотный полет корабля Starliner
НАСА подтвердило перенос первого испытательного полета корабля Starliner компании Boeing на август, пилотируемая миссия ожидается не раньше конца года.
Обновлено в 10:42
Экономика
ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ
Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
Обновлено в 10:55
Происшествия
Опубликовано видео задержания мэра Евпатории
Крымское управление УФСБ опубликовало видеозапись оперативно-следственных мероприятий, проведенных в рамках уголовного дела о превышении должностных полномочий главой администрации Евпатории Андреем Филоновым.
Обновлено в 13:10
Происшествия
Комбинат «Красная нить» горит в Санкт-Петербурге
Прядильно-ниточный комбинат «Красная нить» располагается на Выборгской стороне -— историческом промышленном районе на берегу Большой Невки, прилегающем к центральной части Санкт-Петербурга.
Обновлено в 13:32
Энергетика
Вице-президент «Роснефти» по газу Русакова покинет свой пост
Вице-президент "Роснефти" по газу Влада Русакова покидает свой пост, но остаётся в правлении компании.
Обновлено в 13:54
Футбол
РПЛ. «Оренбург» в перенесенном матче обыграл «Крылья Советов»
Обновлено в 11:55
Технологии
Сотовые операторы РФ начали переход на отечественную связь
Российский бизнес готовится к переходу на отечественные технологии сотовой связи — поставщики телекоммутационного оборудования приступили к внедрению российской криптографии, которая в будущем появится и в SIM-картах.
Обновлено в 02:31
Происшествия
В Петербурге вспоминают жертв теракта в метро
3 апреля 2017 года в 14.33 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт" произошел взрыв.
Обновлено в 02:10
Кино
Первый трейлер «Джокера» с Хоакином Фениксом появился в Сети
Обновлено в 09:37
Политика
Зеленский вызвал Порошенко на дебаты «при всем народе»
Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский, обошедший действующего главу республики Петра Порошенко в первом туре выборов, принял предложение конкурента прийти на дебаты.
Обновлено в 13:30
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Общество
Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде
Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
Политика
Опрос показал шансы Порошенко и Зеленского во втором туре выборов
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский во втором туре выборов одержит победу с 49,4% голосов.
Обновлено в 12:01
Наука
Ученые обнаружили связь орального секса с риском выкидыша
Группа акушеров из Медицинского центра Лейденского университета сделала заявление, что оральный секс связан со снижением частоты повторных выкидышей.
Обновлено в 03:57
Происшествия
Момент взрыва в петербургской военной академии попал на видео
Обновлено вчера в 17:42
Культура
Дольф Лундгрен хочет встретиться с Путиным
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри завели страничку в Instagram
До недавнего момента поклонники герцогов Сассекских вынуждены были следить за ними в официальном instagram-аккаунте Кейт Миддлтон и принца Уильяма @kensingtonroyal.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Сбежавший с детьми из Швеции россиянин попросил убежище в Польше
Россиянин Денис Лисов, вывезший из Швеции троих своих детей, которые проживали в приемной семье, попросил убежище в Польше.
Обновлено в 11:10
Единоборства
Конор Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова
Обновлено в 12:07
Происшествия
Убившую своих детей нижегородку суд отправил в колонию на 19 лет
Нижегородка, которая обвинялась в убийстве своих детей и краже чужого имущества, отправится в колонию общего режима на 19 лет.
Обновлено в 14:19