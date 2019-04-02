Финансы

Центробанк установил курс доллара и курс евро на завтраРБК 07:09

Курс евро опустится до ₽73,1 за €1. Негативная динамика оказалась равна 2 копейкам. Такие курсы официально установил российский Центробанк. С середины марта рубль дорожает по отношению к евро и доллару.
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Официальный курс евро на четверг снизился до 73,17 рубля

РИА Новости07:10

Средневзвешенный курс доллара на 11:30 мск снизился до 65,16 рубля

Банки.ру04:32

Банк России понизил курс доллара и евро

News.ru07:15

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РБК07:09

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ПРАЙМ06:40

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 4 апреля

Интерфакс06:33

Банк России ощутимо понизил курс доллара, евро потерял меньше

Росбалт07:52
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 11:15, Ашберн
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Мамаев пошутил о футболе в СИЗО: «Нас на „Уэмбли“ вывозят»

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев пошутил по поводу игры в футбол в СИЗО.
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От чего умер актер Алексей Булдаков

В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
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В военной академии Можайского в Петербурге произошел взрыв

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Задержанный в Варшаве россиянин с детьми попросил убежища в Польше

Россиянин Денис Лисов, которого задержали вместе с тремя детьми в Варшаве 1 апреля, попросил убежища в Польше, поскольку ему необходима защита от властей Швеции.
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Происшествия

Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду вместе с родственниками жертв теракта, который произошел в городском метрополитене 3 апреля 2017 года, почтил память погибших, возложив цветы рядом со станцией метро "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости.
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Доннарумма может пропустить несколько недель из-за травмы

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может пропустить несколько недель из-за травмы, сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено в 10:26
Политика

Глава МИД Турции назвал покупку С-400 у России решенным вопросом

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Экономика

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Обновлено в 10:15
Экономика

«Черкизово» перед SPO оценила себя до 101 млрд рублей

Группа "Черкизово" сообщила, что готова предложить инвесторам свои акции в ходе предстоящего SPO на Московской бирже по 1875 – 2125 руб. Верхняя граница диапазона соответствует капитализации компании в 101,1 млрд руб. "Черкизово" – крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции, входит в тройку крупнейших производителей свинины.
Обновлено в 04:38
Экономика

Венесуэла пока не выплатила мартовский транш по долгу перед РФ

Венесуэла пока не выплатила транш по долгу перед Россией, который по графику должен был поступить в марте, но еще есть время сделать это без штрафных санкций.
Обновлено в 11:05
Футбол

«Спартак» интересуется двумя игроками «Крузейро»

Обновлено в 05:41
Транспорт

Пять станций Сокольнической линии метро Москвы откроют раньше срока

Пять станций Сокольнической линии столичного метро откроются для пассажиров раньше запланированного срока.
Обновлено в 11:00
Футбол

«Интер» хочет подать в суд на клуб Бекхэма из-за названия

"Интер" намерен подать в суд на клуб MLS "Интер Майами" за использование его названия, информирует calciomercato.com.
Обновлено в 04:44
Армия и оружие

Что придумал американский флот для защиты от российских ракет

Обновлено в 01:00
Авто

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Компания «Хартунг», которую контролирует семья депутата Госдумы Валерия Гартунга, оспаривает в суде право на товарный знак автомобиля «Победа», принадлежащий Группе ГАЗ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 07:53
Происшествия

Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде

Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
Армия и оружие

В Госдуме пообещали НАТО ответить силой на провокации в Черном море

Россия готова ответить на любые провокации, которые могут последовать вслед за решением НАТО обеспечить свободный проход украинских судов через Керченский пролив в Азовское море, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, представляющий Севастополь.
Обновлено в 04:24
Кино

Вышел трейлер фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом

Накануне появился постер долгожданного фильма о Джокере с Хоакином Фениксом в главной роли.
Обновлено в 09:30
Экономика

ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ

Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
Обновлено в 10:55
Футбол

«Урал» открыл счет в матче с «Арсеналом»

"Урал" открыл счет в первом полуфинальном матче Олимп-Кубка России против "Арсенала".
Обновлено в 10:19
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Путин прибыл на первый в России завод Mercedes-Benz

Российский президент Владимир Путин приехал на завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области.
Обновлено в 07:05
Экономика

«Газпром» активизирует локализацию оборудования для СПГ и шельфа

"Газпром" в среднесрочной и долгосрочной перспективе ожидает появления у компании новых крупных проектов по таким направлениям, как сжижение природного газа, работа на шельфе и газопереработка, в связи с чем активизирует работу с партнерами по локализации оборудования в данных сферах, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 10:19
Экономика

ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона

Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.
Обновлено в 05:49
Политика

Захарова рассказала, как Порошенко молится на Путина

Недавние высказывания президента Украины Петра Порошенко, из которых следует, что он сомневается в способности Владимира Зеленского вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, нашли отклик в российском МИД.
Обновлено в 10:48
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В Росстате заявили об отказе трети россиян от посещения врачей

Треть россиян не обращается к врачам, когда им нужна медицинская помощь.
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В России предложили возобновить авиасообщение с Украиной

В Росавиации предложили украинскими властям возобновить полеты Россия - Москва. Об этом сообщает РИА "Новости".
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В Китае полиция задержала мужчину, который одновременно соблазнил 19 женщин и обокрал их, сообщает портал Sina-Henan.
Обновлено в 08:48
Экономика

ЦБ даст НПФ время избавиться от плохих активов

ЦБ выявил несколько негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые плохо прошли стресс-тесты, рассказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин в кулуарах Биржевого форума Московской биржи.
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Елена Корикова «родила» спустя два дня после объявления о беременности

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Федор Конюхов рассказал, как он пережил сильный шторм в океане

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