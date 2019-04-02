Финансы
Центробанк установил курс доллара и курс евро на завтраРБК 07:09
Курс евро опустится до ₽73,1 за €1. Негативная динамика оказалась равна 2 копейкам. Такие курсы официально установил российский Центробанк. С середины марта рубль дорожает по отношению к евро и доллару.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 11:15, Ашберн
Футбол
Мамаев пошутил о футболе в СИЗО: «Нас на „Уэмбли“ вывозят»
Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев пошутил по поводу игры в футбол в СИЗО.
Обновлено в 09:28
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Происшествия
В военной академии Можайского в Петербурге произошел взрыв
Обновлено вчера в 07:15
Происшествия
Задержанный в Варшаве россиянин с детьми попросил убежища в Польше
Россиянин Денис Лисов, которого задержали вместе с тремя детьми в Варшаве 1 апреля, попросил убежища в Польше, поскольку ему необходима защита от властей Швеции.
Обновлено в 07:57
Происшествия
Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в среду вместе с родственниками жертв теракта, который произошел в городском метрополитене 3 апреля 2017 года, почтил память погибших, возложив цветы рядом со станцией метро "Технологический институт", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 08:36
Футбол
Доннарумма может пропустить несколько недель из-за травмы
Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма может пропустить несколько недель из-за травмы, сообщает Sky Sport Italia.
Обновлено в 10:26
Экономика
Минфин переведет ряд сборов в налоги не раньше 2021 года
Минфин договорился с бизнесом о том, что перевод регулирования нескольких неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) состоится не раньше 1 января 2021 года.
Обновлено в 10:15
Экономика
«Черкизово» перед SPO оценила себя до 101 млрд рублей
Группа "Черкизово" сообщила, что готова предложить инвесторам свои акции в ходе предстоящего SPO на Московской бирже по 1875 – 2125 руб. Верхняя граница диапазона соответствует капитализации компании в 101,1 млрд руб. "Черкизово" – крупнейший в стране производитель мяса птицы и готовой мясной продукции, входит в тройку крупнейших производителей свинины.
Обновлено в 04:38
Экономика
Венесуэла пока не выплатила мартовский транш по долгу перед РФ
Венесуэла пока не выплатила транш по долгу перед Россией, который по графику должен был поступить в марте, но еще есть время сделать это без штрафных санкций.
Обновлено в 11:05
Футбол
«Спартак» интересуется двумя игроками «Крузейро»
Обновлено в 05:41
Транспорт
Пять станций Сокольнической линии метро Москвы откроют раньше срока
Пять станций Сокольнической линии столичного метро откроются для пассажиров раньше запланированного срока.
Обновлено в 11:00
Футбол
«Интер» хочет подать в суд на клуб Бекхэма из-за названия
"Интер" намерен подать в суд на клуб MLS "Интер Майами" за использование его названия, информирует calciomercato.com.
Обновлено в 04:44
Авто
Семья депутата Гартунга планирует отсудить бренд «Победа» у Группы ГАЗ
Компания «Хартунг», которую контролирует семья депутата Госдумы Валерия Гартунга, оспаривает в суде право на товарный знак автомобиля «Победа», принадлежащий Группе ГАЗ, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Обновлено в 07:53
Происшествия
Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде
Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
Армия и оружие
В Госдуме пообещали НАТО ответить силой на провокации в Черном море
Россия готова ответить на любые провокации, которые могут последовать вслед за решением НАТО обеспечить свободный проход украинских судов через Керченский пролив в Азовское море, заявил депутат Госдумы Дмитрий Белик, представляющий Севастополь.
Обновлено в 04:24
Кино
Вышел трейлер фильма «Джокер» с Хоакином Фениксом
Накануне появился постер долгожданного фильма о Джокере с Хоакином Фениксом в главной роли.
Обновлено в 09:30
Экономика
ЦБ и ФАС рекомендовали банкам раскрывать все комиссии за оплату ЖКХ
Банк России и Федеральная антимонопольная служба рекомендовали банкам раскрывать размер комиссии до внесения наличных при оплате через банкоматы и платежные терминалы различных услуг, в том числе ЖКХ и сотовой связи.
Обновлено в 10:55
Футбол
«Урал» открыл счет в матче с «Арсеналом»
"Урал" открыл счет в первом полуфинальном матче Олимп-Кубка России против "Арсенала".
Обновлено в 10:19
Авто
Путин прибыл на первый в России завод Mercedes-Benz
Российский президент Владимир Путин приехал на завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области.
Обновлено в 07:05
Экономика
«Газпром» активизирует локализацию оборудования для СПГ и шельфа
"Газпром" в среднесрочной и долгосрочной перспективе ожидает появления у компании новых крупных проектов по таким направлениям, как сжижение природного газа, работа на шельфе и газопереработка, в связи с чем активизирует работу с партнерами по локализации оборудования в данных сферах, заявил глава компании Алексей Миллер на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 10:19
Экономика
ЦБ поддержал идею перечислять зарплату по номеру телефона
Центробанк прорабатывает возможность использования Системы быстрых платежей (СБП) для перевода зарплат физлицам.
Обновлено в 05:49
Политика
Захарова рассказала, как Порошенко молится на Путина
Недавние высказывания президента Украины Петра Порошенко, из которых следует, что он сомневается в способности Владимира Зеленского вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, нашли отклик в российском МИД.
Обновлено в 10:48
Здоровье
В Росстате заявили об отказе трети россиян от посещения врачей
Треть россиян не обращается к врачам, когда им нужна медицинская помощь.
Обновлено в 08:42
Политика
В России предложили возобновить авиасообщение с Украиной
В Росавиации предложили украинскими властям возобновить полеты Россия - Москва. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:44
Происшествия
Мужчина одновременно соблазнил 19 женщин и обокрал их
В Китае полиция задержала мужчину, который одновременно соблазнил 19 женщин и обокрал их, сообщает портал Sina-Henan.
Обновлено в 08:48
Экономика
ЦБ даст НПФ время избавиться от плохих активов
ЦБ выявил несколько негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые плохо прошли стресс-тесты, рассказал зампред ЦБ Владимир Чистюхин в кулуарах Биржевого форума Московской биржи.
Обновлено в 10:36