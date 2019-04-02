Финансы
Официальный курс евро на среду уменьшилсяГазета.Ru 02 апреля в 07:48
Официальный курс европейской валюты на среду, 3 апреля, уменьшился на 18,05 коп. и составил 73,3162 руб. Об этом свидетельствуют данные на сайте ведомства.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 02:41, Ашберн
Армия и оружие
В День Победы над столицей пролетит самолет «Премьер»
Обновлено в 01:30
Политика
Порошенко принял вызов Зеленского и согласился на дебаты на стадионе
Действующий президент Украины Петр Порошенко в своем твиттере сообщил о том, что согласен на те условия проведения дебатов перед вторым туром выборов главы государства, которые выдвинул его конкурент, лидер "Студии Квартал 95" Владимир Зеленский.
Обновлено в 02:29
Общество
Стало известно, в какие дни недели кузбассовцы чаще всего ищут работу
Аналитики портала по поиску работы Зарплата.ру исследовали, как и когда искали работу кузбассовцы в первые три месяца 2019 года.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Пушков указал Польше на её место в мире
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков на своей странице в Twitter прокомментировал постоянные заявления польских военных о опасности российской агрессии.
Обновлено в 01:56
Шоу-бизнес
Бритни Спирс попала в психиатрическую лечебницу
Американская поп-дива Бритни Спирс на фоне проблем со здоровьем своего отца обратилась за помощью в клинику, специализирующуюся на лечении психических расстройств.
Обновлено вчера в 19:27
Шоу-бизнес
Дамский угодник: почему Дмитрий Нагиев скрывает своих женщин и внебрачных детей
Обновлено в 02:00
Единоборства
Конор Макгрегор передумал уходить
Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор сообщил, что продолжит выступать в октагоне.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
Пушков назвал угрозы США исключить Турцию из НАТО пустыми словами
Российский сенатор Алексей Пушков в своем Twitter прокомментировал слова американского вице-президента Майка Пенса, который предложил Анкаре выбрать между членством в НАТО и закупкой российских С-400.
Обновлено вчера в 18:48
Политика
«Коммерсантъ» узнал об уходе Алексея Рогозина из ОАК
«Алексей Рогозин действительно принял решение об уходе с поста генерального директора Авиационного комплекса им. С.В. Ильюшина и вице-президента ОАК», — сказал собеседник агентства.
Обновлено в 02:25
Экономика
Росстат пояснил Кремлю данные о нехватке у россиян денег на обувь
Росстат выпустил разъяснение результатов исследования «Комплексное наблюдение условий жизни населения», в котором сообщалось, что треть россиян не имеет денег на обувь, сообщает пресс-служба Росстата.
Обновлено вчера в 13:21
Общество
В правительстве задумались о маткапитале за рождение первенца
Правительство России рассматривает возможность выделения материнского капитала за рождение первого ребенка.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
В центре Москвы произошло вооруженное ограбление со стрельбой
На Устьинской набережной в центре Москвы произошло вооруженное ограбление. Об этом РБК сообщили в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
Пожар на комбинате «Красная нить» в Санкт-Петербурге ликвидирован
В главном управлении МЧС по Санкт-Петербургу заявили, что открытое горение на территории завода «Красная нить» удалось ликвидировать.
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Официальным представителем Госдепа назначили бывшего эксперта Fox News
Бывший эксперт телеканала Fox News Морган Ортагус была назначена официальным представителем Госдепартамента США.
Обновлено вчера в 20:05
Единоборства
Волков снялся с турнира UFC в Санкт-Петербурге
Анонсированный поединок тяжеловесов Александра Волкова и Алистара Оверима на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 149 в Санкт-Петербурге не состоится, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 11:01
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сравнял счет в серии
Пятый матч пройдет в Москве 5 апреля. Кубок Гагарина Западная конференция Финал.
Обновлено вчера в 14:57
Армия и оружие
«Белые лебеди» пролетели над северными морями
Обновлено вчера в 15:42
Политика
В Госдуме оценили ущерб от нахождения Крыма в составе Украины
Ущерб, нанесенный Крыму от нахождения в составе Украины, превышает 1,5 триллиона рублей, заявил депутат Госдумы от полуострова Андрей Козенко.
Обновлено вчера в 13:33
Общество
Названы самые безопасные и опасные регионы России
Рейтинг российской преступности по итогам 2018 года был составлен RT на основе данных МВД.Согласно этим данным, больше всего преступлений было зарегистрировано в Москве – свыше 140 тысяч.
Обновлено вчера в 05:24
Шоу-бизнес
Волочкова рассказала Собчак о зависти собственной «мамаши»
Балерина Анастасия Волочкова рассказала в интервью Ксении Собчак о личной жизни и об отношениях с матерью, сообщает Nation news.
Обновлено вчера в 14:32
Общество
РБК узнал о намерении Генпрокуратуры изъять дворцы экс-главы Марий Эл
Генпрокуратура намерена изъять имущество на 1,5 млрд руб. у арестованного бывшего главы республики Марий Эл Леонида Маркелова, пишет РБК со ссылкой на письмо самого чиновника, которое поступило в редакцию.
Обновлено в 01:45
Политика
Эстонский политик попросил отмены санкций после сожжения кильки в России
Бывший мэр Таллина Эдгар Сависаар призвал президента Эстонии Керсти Кальюлайд обсудить с Владимиром Путиным отмену антироссийских санкций и контрмер Москвы после сожжения 72 тонн эстонской кильки в России.
Обновлено вчера в 21:00
Авто
Продажи «АвтоВАЗа» в марте в РФ выросли на 10,1%
Обновлено в 02:07
Политика
На Украине декоммунизировали черный хлеб
Обновлено вчера в 13:57
Здоровье
В потребительскую корзину в России могут добавить витамины
В состав новой потребительской корзины, который планируется утвердить в России в 2021 году, может быть включён витаминный и минеральный комплексы.
Обновлено вчера в 13:14
Происшествия
СК подключился к проверке инцидента с пенсионеркой в больнице на Урале
Свердловские следователи подключились к проверке инцидента в больнице Первоуральска, где пенсионерке пришлось на коленях спускаться со второго этажа больницы, сообщает региональное управление СК РФ.
Обновлено в 01:57
Футбол
Зырянов: выпивать после матчей в 1990-е было распространённым явлением
Не замечал, что в команде кто-то курит. Раньше в России было так: не пьёт — значит, не играет в футбол.
Обновлено вчера в 15:51
Театры
Роман Абрамович прилетел в Пермь на премьеру балета
Российский миллиардер Роман Абрамович прилетел в Пермь на премьеру балета «Шахерезада». Фото бизнесмена появились в соцсетях.
Обновлено вчера в 15:28
Культура
Дольф Лундгрен не встретится с Путиным
Обновлено вчера в 17:35
Экономика
Керимов решил продать на бирже акции «Полюса» почти на $400 млн
Основной акционер «Полюса» Polyus Gold International Limited Саида Керимова (владеет 82,44% компании) решил продать на бирже 3,5% вторичных акций компании, сообщили РБК два источника, знакомые с условиями размещения.
Обновлено вчера в 13:34