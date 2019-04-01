Финансы

Центробанк установил курс доллара и курс евро на завтраРБК 07:09

Курс евро опустится до ₽73,1 за €1. Негативная динамика оказалась равна 2 копейкам. Такие курсы официально установил российский Центробанк. С середины марта рубль дорожает по отношению к евро и доллару.
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Официальный курс евро на четверг снизился до 73,17 рубля

РИА Новости07:10

Банк России понизил курс доллара и евро

News.ru07:15

Прибыль 30 крупнейших банков в январе выросла в 2 раза

Финмаркет07:02

Банк России снизил на 4 апреля курс доллара до 65,16 рубля

ТАСС06:31

Курсы валют ЦБ РФ на 3 апреля: 65,1639 руб/доллар США и 73,1725 руб/евро

SIA.ru07:00

ЦБ установил официальные курсы доллара и евро на 4 апреля

Интерфакс06:33

Официальный курс евро на среду уменьшился

Газета.Ruвчера в 07:48
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Экономика

Россиянам хотят перечислять зарплату по номеру телефона

Центробанк прорабатывает возможность выполнения переводов физлицам от юрлиц в системе быстрых платежей, в том числе для зачисления зарплат, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:31
Армия и оружие

Вдова погибшего в Сирии офицера в Волгограде через суд добилась пенсии

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Обновлено в 05:40
Происшествия

Беглов почтил память погибших при теракте в петербургском метро

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Происшествия

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащиту

Прокурор Светлана Тарасова пришла на предварительное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева под охраной ОМОНа, сообщает РИА "Новости".
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Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

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Авто

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Строительство завода в России немецкий автоконцерн Daimler начал летом 2017 года. Проектная мощность - 25 тысяч автомобилей в год.
Обновлено в 07:42
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Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
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Экономика

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Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
Обновлено в 05:30
Происшествия

ФСБ завела дело на мэра Евпатории Андрея Филонова

Накануне мэр Евпатории сообщил, что городской суд постановил расторгнуть контракт с ним из-за конфликта интересов при назначении директора одного из муниципальных учреждений.
Обновлено в 02:08
Футбол

Василий Уткин рассказал о совершенном на него нападении

Обновлено вчера в 22:33
Единоборства

Олейник заменит Волкова в бою с Оверимом на UFC в Санкт-Петербурге

Российский тяжеловес UFC Александр Волков выбыл с боя против Алистера Оверима, который должен был пройти 20 апреля в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:04
Происшествия

В Бердске МЧС спасло женщину с крыши утонувшего в луже автомобиля

В Бердске (Новосибирская область) женщину спасли с крыши автомобиля, утонувшего в луже, сообщает пресс-служба областного управления МЧС.
Обновлено в 07:25
Армия и оружие

Комплекс по борьбе с дронами «Валдай» впервые испытают на учениях РВСН

Российский комплекс противодействия беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) «Валдай» впервые будет задействован на учениях ракетных войск стратегического назначения (РВСН) в Тверской области.
Обновлено в 04:49
Футбол

Чемпионат России. «Оренбург» принимает «Крылья Советов»

В перенесенном матче 16-го тура РПЛ «Крылья Советов» в гостях сыграют с «Оренбургом».
Обновлено в 03:22
Политика

Сенаторы США подготовили против России новые санкции

Сенаторы-республиканцы и демократы США представят законопроект, направленный на то, чтобы удержать Россию от «вмешательства в выборы в США», угрожая жесткими санкциями в отношении ее банковской, энергетической и оборонной промышленности и суверенного долга.
Обновлено в 07:01
Происшествия

В Уганде неизвестные похитили американского туриста

Неизвестные похитили американского туриста и его водителя в Уганде, об этом сообщили в правоохранительных органах управления охраны дикой природы Уганды (UWA).
Обновлено в 09:25
Экономика

Долг Венесуэлы перед Россией решили засекретить

В январе Сторчак говорил, что в связи с политическим кризисом в Венесуэле с возвратом денег могут возникнуть проблемы.
Обновлено в 09:16
Кино

Дольф Лундгрен приедет в Крым для съемок в фильме

Обновлено в 09:34
Общество

Бывший адвокат Pussy Riot подал в суд на ВГТРК и журналистов

Фейгин требует обязать ведущих Скабееву и Попова опровергнуть эти сведения, а ВГТРК – «обязать распространить эти опровержения в течение 10-ти календарных дней со дня вступления решения суда в законную силу».
Обновлено в 08:45
Энергетика

Цены на бензин не смогли зафиксировать в России

Правительство России не продлило соглашение с нефтяными компаниями о фиксированных ценах на бензин и дизельное топливо.
Обновлено в 02:39
Политика

Дата вступления в силу закона о хостелах перенесена на 1 октября

Согласительная комиссия Госдумы и Совета Федерации перенесла срок вступления в силу закона о запрете хостелов в жилых многоквартирных домах на 1 октября.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Вооруженный ножом преступник убил женщину в Москве

Обновлено вчера в 18:54
Космос

Астрономы впервые увидели «бублик» сверхмассивной черной дыры

Обновлено в 09:06
Технологии

Сотовые операторы РФ начали переход на отечественную связь

Российский бизнес готовится к переходу на отечественные технологии сотовой связи — поставщики телекоммутационного оборудования приступили к внедрению российской криптографии, которая в будущем появится и в SIM-картах.
Обновлено в 02:31
Происшествия

Стало известно о действиях пилотов рухнувшего в Эфиопии Boeing

Обновлено в 05:35
Происшествия

Военный самолет съехал с взлетной полосы во время учений в Испании

Одиннадцать человек получили ранения разной степени тяжести во время того, как небольшой военный самолет съехал с взлетно-посадочной полосы в Испании.
Обновлено в 08:43
Экономика

Продажа «ненужных» Sukhoi SuperJet сорвалась

Словенская авиакомпания Adria Airways отказалась от планов по долгосрочному лизингу российских самолетов Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), пишет издание Aerotime News Hub.
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Экономика

«Черкизово» перед SPO оценило свою капитализацию в 101 млрд рублей

Агрохолдинг «Черкизово» объявил ориентировочный интервал цен предстоящего SPO в размере 1875–2125 руб. за одну акцию.
Обновлено в 08:50
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