Финансы
Центробанк установил курс доллара и курс евро на завтраРБК 07:09
Курс евро опустится до ₽73,1 за €1. Негативная динамика оказалась равна 2 копейкам. Такие курсы официально установил российский Центробанк. С середины марта рубль дорожает по отношению к евро и доллару.
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 08:23, Ашберн
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