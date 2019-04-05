Финансы

Центробанк установил курс доллара и курс евро на завтраРБК 03 апреля в 07:09

Курс евро опустится до ₽73,1 за €1. Негативная динамика оказалась равна 2 копейкам. Такие курсы официально установил российский Центробанк. С середины марта рубль дорожает по отношению к евро и доллару.
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Центробанк повысил курс доллара и евро

News.ru07:25

Центробанк повысил курс доллара на выходные до 65,41 рубля

Московский Комсомолец07:23

ЦБ повысил на 6-8 апреля курс доллара до 65,41 рубля

ТАСС07:22

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 73,44 рубля

РИА Новости07:15

Официальный курс доллара на выходные и понедельник вырос до 65,41 рубля

ПРАЙМ07:09

Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 6 апреля

Интерфакс06:49

ЦБ РФ установил курс евро с 6 апреля в размере 73,4392 руб

Финмаркет07:00
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Обновлено в 06:43
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Покупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 может привести к рассекречиванию технологий американских истребителей-«невидимок» F-35 и других важных систем НАТО, считает издание The Military Times.
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Обновлено вчера в 16:59
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Обновлено вчера в 22:38
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Лолита призналась, что ее «корежит» от Цекало

Лолита не согласилась с тем, что у нее много общего с новой женой Цекало.
Обновлено в 13:45
Культура

В больнице рассказали о состоянии пропавшего из эфира НТВ Норкина

В свою очередь, в пресс-службе НТВ подтвердили, что ведущий Андрей Норкин покинул студию телеканала прямо во время прямого эфира из-за плохого самочувствия.
Обновлено вчера в 10:11
Происшествия

У близких полковника Захарченко изъяли активы на 460 миллионов рублей

Обновлено в 09:34
Армия и оружие

Американские спутники-шпионы сближались с российскими аппаратами

Американские военные спутники-шпионы GSSAP многократно скрытно подлетали к российским и китайским военным и гражданским космическим аппаратам для их инспекции.
Обновлено в 20:03
Авто

Назвали самые лучшие японские бюджетные кроссоверы с полным приводом

Обновлено в 00:26
Политика

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Обновлено в 20:05
Армия и оружие

За неделю ВСУ в Донбассе почти 80 раз нарушили режим прекращения огня

Обновлено в 09:43
Экономика

Самым богатым в правительстве может стать вице-премьер Юрий Трутнев

Юрий Трутнев, декларирующий свои высокие доходы с момента прихода в правительство на пост министра природных ресурсов в 2004 году, скорее всего, станет самым состоятельным и среди членов правительства, и среди полпредов президента.
Обновлено в 03:30
Общество

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Рэпер Иван Дремин, более известный как Face, не прошел врачебную комиссию в военкомате Башкирии в том числе из-за татуировок на лице.
Обновлено в 20:53
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Глава Минэкономразвития Максим Орешкин высмеял в Facebook оправдания главы МИД Украины Павла Климкина после поражения в ВТО.
Обновлено в 16:17
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Япония подняла истребители на перехват российского Ил-38

Обновлено в 14:54
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20 штатов подали в суд на Трампа из-за планов строительства стены

Власти 20 американских штатов подали судебный иск к администрации президента США Дональда Трампа в связи планами направить бюджетные средства на строительство стены на границе с Мексикой.
Обновлено в 22:12
Общество

Роскомнадзор массово блокирует статьи о ВТБ и его президенте

Сервис блогов «Яндекс.Дзен» удалил опубликованное 2 апреля расследование проекта Baza об апартаментах, которыми сначала владел ВТБ, а потом журналист ВГТРК Наиля Аскер-заде.
Обновлено вчера в 16:41
Хоккей

ЦСКА вышел вперед в серии Кубка Гагарина против СКА

Московский ЦСКА вышел вперед в финальной серии Западной конференции КХЛ против петербургского СКА.
Обновлено в 15:27
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Обновлено в 03:06
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Конституционный суд отказался проверять повышение пенсионного возраста

В определении говорится, что поскольку установление планки возраста выхода на пенсию является прерогативой законодателя, изменение пенсионного возраста не является нарушением основного закона государства — Конституция не исключает возможности таких изменений.
Обновлено 03 апреля в 18:52
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Обновлено в 13:25
Политика

Владимир Соловьёв выгнал польского эксперта из студии за оскорбление евреев

Корейба продолжит отрицать факт убийства евреев поляками, назвав это «враньём», а также отказался покинуть студию.
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Какие ошибки волгоградцев могут вызвать повышение показателей давления

Представитель фирмы-производителя Светлана Куликова рассказывает о самых распространенных ошибках, которые волгоградцы допускают при самостоятельном измерении артериального давления.
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Общество

В Тюмени семья выбросила на мусорку несколько миллионов рублей

Семья в Тюмени случайно выбросила на помойку несколько миллионов рублей, полученных от продажи квартиры, и для того, чтобы в итоге найти эти деньги, супругам пришлось перерыть 12 тонн мусора, передает местный портал "Наш Город".
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Сбербанк опроверг ограничения на приём пятитысячных купюр в банкоматах

Наполним, ранее газета «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций сообщила, что Сбербанк и Московский кредитный банк ограничили приём купюр номиналом 5 тыс. рублей в некоторых своих банкоматах.
Обновлено в 04:06
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