Экономика

Центробанк установил комиссию за оплату товаров по QR-кодуМонаВиста вчера в 08:55

В Банке России поддерживают внедрение в стране оплаты по QR-коду, установлена комиссия по таким операциям - 0,4%.
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