Экономика
Центробанк установил комиссию за оплату товаров по QR-кодуМонаВиста вчера в 08:55
В Банке России поддерживают внедрение в стране оплаты по QR-коду, установлена комиссия по таким операциям - 0,4%.
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Политика
Эрдоган прокомментировал позицию США по поставкам С-400 в Турцию
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что надеется на здравомыслие США в вопросе поставок российских зенитных ракетных систем С-400 Анкаре.
Обновлено в 05:35
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку до 7,25%
Совет директоров Банка России в пятницу, 26 июля, принял решение снизить ключевую ставку на 25 базисных пунктов - с 7,5% до 7,25% годовых, что соответствует ожиданиям рынка.
Обновлено в 06:37
Армия и оружие
Украинские пограничники пожаловались на зеленый луч со стороны России
Украинские пограничники заявили, что их корабли по вечерам освещают лучом зеленого цвета со стороны российской береговой охраны в Азовском море.
Обновлено в 02:59
Происшествия
Дочь убитой в Раменском девушки попала в больницу
Обновлено вчера в 16:57
Политика
В Британии оштрафовали RT на миллионы
Британский медиарегулятор Ofcom, который проводил несколько расследований в отношении российского международного канала Russia Today, принял решение оштрафовать канал на £200 тыс (15,7 млн руб).
Обновлено в 06:51
Музыка
Бузова получила травму во время выступления
Российская певица Ольга Бузова разбила ногу до крови во время своего выступления в Баку. Об этом она рассказала в своем инстаграме.
Обновлено в 03:12
Политика
Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.
Обновлено в 00:14
Происшествия
Задержан экс-глава правительства Астраханской области
Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Кино
Названы лауреаты кинофестиваля «Горький fest»
В Нижегородском государственном академическом театре драмы имени М. Горького 25 июля прошла торжественная церемония награждения лауреатов кинофестиваля «Горький fest».
Обновлено в 01:15
Политика
Рогозина заказали за два миллиона долларов
Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил, что нашел заказчика кампании по очернению российской космической отрасли и "предупредил его", передает "Интерфакс".
Обновлено в 05:48
Здоровье
Аспирин назвали смертельно опасным
По мнению специалистов, лекарство может быть смертельно опасным.
Обновлено вчера в 04:35
Происшествия
СК возбудил два дела после избиения ребенка в лагере под Хабаровском
В Хабаровском крае Следственный комитет возбудил два уголовных дела после того, как в детском лагере во время драки серьезно пострадал ребенок.
Обновлено в 07:22
Армия и оружие
В Сирии за десять дней погибли более 450 мирных жителей
Свыше 450 мирных жителей погибли в Сирии за 10 дней, в том числе более 100 человек погибли из-за авиаударов в провинциях Идлиб и Алеппо, говорится в заявлении Верховного комиссара ООН по правам человека Мишель Бачелет, распространенном в пятницу.
Обновлено в 07:02
Политика
Моряки задержанного на Украине российского танкера прибыли в Москву
В СБУ не нашли нарушений Морского права и законов Украины со стороны экипажа задержанного в четверг российского танкера, поэтому оснований для задержания моряков не было.
Обновлено вчера в 21:35
Шоу-бизнес
Телеведущий Михаил Ширвиндт подал на развод
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
В офисе владельца задержанного на Украине танкера проводятся обыски
По словам источника, устанавливаются причины отправления судна на Украину Обыски проводятся в офисе компании "Фос шипинг менеджмент" в Геленджике, танкер которой был задержан на Украине, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:48
Спорт
«Новое величие» убрали из игры «Что? Где? Когда?»
Называться команда будет «по фамилии капитана, либо по названию, которое выберет команда при условии согласования нового названия с комиссией по рейтингу».
Обновлено в 07:25
Политика
Назначен новый глава Комитета начальников штабов ВС США
В четверг сенат конгресса США утвердил выдвинутую американским президентом Дональдом Трампом кандидатуру генерала Марка Милли на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил США.
Обновлено вчера в 14:29
Политика
Россия заключит с Украиной краткосрочную сделку по газу
Ранее сообщалось, что Украина продолжает искать замену российскому газу и изучает возможность получения газа в обход РФ.
Обновлено в 05:31
Общество
Московская полиция предупредила о незаконности акции 27 июля
Столичный главк МВД предупредил жителей и гостей Москвы о том, что запланированное на 27 июля на Тверской улице мероприятие не было согласовано и незаконно.
Обновлено в 07:27
Общество
В Госдуме предложили разрешить нацистскую символику в видеоиграх
Ко второму чтению председатель комитета по культуре разработала и направила в комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции поправки, разрешающие использование нацистской символики в деятельности музеев и реконструкторов, а также в компьютерных и видеоиграх, — говорится в сообщении пресс-служба фракции.
Обновлено в 07:07
Авто
В России растут продажи дизельных автомобилей с пробегом
Согласно данным аналитического агентства «АВТОСТАТ», объем российского рынка легковых автомобилей с пробегом, оснащенных дизельными двигателями, по итогам 5 месяцев 2019 года составил почти 120 тыс. единиц.
Обновлено в 04:33
Политика
В Сети высмеяли впавшего в ступор Кличко
Кличко, пытаясь произнести название организации, запнулся.
Обновлено вчера в 21:39
Общество
Совфед одобрил закон о выплате детских пособий до трех лет
Совет Федерации одобрил закон, который позволит большему числу семей получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка.
Обновлено в 06:24
Политика
Польша направит приглашение Путину на годовщину освобождения Освенцима
Польские власти намерены направить приглашение президенту России Владимиру Путину на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, сообщил пресс-секретарь президента республики Блажей Спыхальский.
Обновлено в 05:01
Политика
Лукашенко: Минск ни за какие деньги не порвёт отношения с Москвой
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия ни за какие деньги не станет рвать отношения с братской Россией.
Обновлено в 05:48
Политика
В США на федеральном уровне вернули смертную казнь
В США на федеральном уровне возобновляют смертную казнь, которая действовала только в некоторых штатах на протяжении практически двадцати лет.
Обновлено вчера в 15:52
Общество
В Калининграде появился третий хомлин
Обновлено в 06:38
Космос
SpaceX опубликовала видео пожара на космическом корабле Starhopper
Обновлено вчера в 07:59