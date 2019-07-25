В Банке России поддерживают внедрение в стране оплаты по QR-коду, установлена комиссия по таким операциям - 0,4%.

Центробанк установил комиссию за оплату товаров по QR-коду

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