Финансы
Центробанк усложнит выдачу кредитов россиянам
Центробанк усложнит выдачу кредитов россиянамSterlitamakTime.ru04:23
С октября 2019 года Центробанк обяжет банки оценивать долговую нагрузку заемщика при выдаче кредита на сумму 10 тысяч рублей и более, сообщают «Известия». При рассмотрении заявок будут учитываться уровень дохода и других обязательств клиента.
SterlitamakTime.ru04:23
Оценить
с чего всё началось
С октября следующего года перед выдачей кредита на сумму более 10 тыс. рублей банки начнут оценивать долговую нагрузку на заемщика, сообщили «Известиям» в ЦБ. Для этого будут учитываться сведения о доходе и других обязательствах клиентов.Известиявчера в 16:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7118 источников, обновлено в 12:07, Ашберн
Финансы
Доллар и евро выросли по отношению к рублю
Рост курсов евро и доллара по отношению к рублю произошел после инцидента с незаконным вторжением украинских военных кораблей в территориальные воды РФ, произошедшего утром 25 ноября.
Обновлено в 12:00
Финансы
Обострение конфликта с Украиной плохо отражается на рынке РФ
Эскалация геополитической напряжённости между РФ и Украиной негативно отражается на рынке РФ.
Обновлено в 11:40
Финансы
Чистая прибыль TCS Group по МСФО за 9 месяцев выросла в 1,5 раза
Чистая прибыль TCS Group, в состав которой входят "Тинькофф банк" и "Тинькофф страхование", по итогам девяти месяцев 2018 года выросла в 1,5 раза в годовом выражении и составила 19 миллиардов рублей по МСФО, следует из сообщения компании.
Обновлено в 10:56
Финансы
Morgan Stanley: «медвежий» тренд на emerging markets почти завершился
"Медвежий" тренд на развивающихся рынках практически завершился как для акций, так и для облигаций, считают стратеги Morgan Stanley.
Обновлено в 11:31
Финансы
Вклады жителей СЗФО выросли до 3,2 трлн рублей с начала года
В период за январь-сентябрь текущего года вклады жителей Северо-Западного федерального округа увеличились на 3,9% до 3,2 трлн рублей (61,1% от совокупных средств клиентов).
Обновлено в 06:54
Финансы
Кудрин рассказал, как правильно хранить сбережения
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин дал советы по тому, как правильно хранить сбережения.
Обновлено в 08:59
Финансы
Совокупные активы банков Московского региона за 9 мес выросли на 2,7%
Совокупные активы банков Московского региона (без учета ПАО Сбербанк) в январе-сентябре 2018 года увеличились на 2,7%, до 54 068,5 млрд рублей, сообщили агентству "Прайм" в ГУ Банка России по Центральному федеральному округу.
Обновлено в 09:15
Финансы
Каждая семья в Южной Корее задолжала более 70 тысяч долларов
Совокупный долг южнокорейских домохозяйств превысил 1,2 триллиона долларов, или 71,5 тысячу долларов на каждую семью.
Обновлено в 10:06
Финансы
Свердловской области удалось снизить объем госдолга на миллиарды
Свердловской области удалось снизить объем госдолга на 5 миллиардов рублей.
Обновлено в 01:56
Финансы
Убытки Россельхозбанка в 2018 году составили 10 млрд рублей
За январь-сентябрь 2018 года убытки «Россельхозбанка» по МСФО достигли 9,8 миллиардов долларов.
Обновлено в 08:31
Финансы
Моисеев заявил о беспрецедентных темпах дедолларизации
Сегодня, 23 ноября 2018 года, заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил, что «заокеанские друзья» помогли российским властям запустить процесс дедолларизации экономики, причём «беспрецедентными» темпами.
Обновлено вчера в 17:13
Финансы
Эксперт спрогнозировал курс доллара на сегодня не выше 67 рублей
Курс доллара к рублю сегодня будет находиться в интервале 66,3—66,8 за 1$. Об этом "Реальному времени" рассказал руководитель отдела операций на финансовых рынках банка "Восточный" Константин Кочергин.
Обновлено в 05:48
Финансы
Украине предстоит погасить долг в размере 15 млрд долларов США
Ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что за ближайшие пять лет страна должна погасить долг в размере 33 млрд долларов.
Обновлено 23 ноября в 15:25
Финансы
Нефть дала этой стране слишком много денег. Теперь они стали проблемой
Норвежский глобальный пенсионный фонд (GPFG), стоимость активов которого на сегодняшний день составляет примерно триллион долларов, столкнулся с проблемой: он не знает, куда инвестировать деньги.
Обновлено 24 ноября в 23:14
Финансы
Белоруссия может разместить евробонды в 20г--БелТА
Минск ранее заявлял, что, кроме евробондов, обдумывает размещение облигаций на китайском и российском рынках, а общая сумма размещений может составить до $2 миллиардов.
Обновлено в 09:37