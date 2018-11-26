Финансы
Центробанк усложнит выдачу кредитов
Центробанк усложнит выдачу кредитовСтрана Советов on-line09:08
С октября 2019 года перед выдачей кредита на сумму более десяти тысяч рублей банки начнут оценивать долговую нагрузку на заемщика, сообщил Центробанк. Для проведения оценки будут учитывать сведения о доходе и прочих обязательствах клиентов. Причем информация о доходах должна быть подтверждена.
Страна Советов on-line09:08
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с чего всё началось
С октября следующего года перед выдачей кредита на сумму более 10 тыс. рублей банки начнут оценивать долговую нагрузку на заемщика, сообщили «Известиям» в ЦБ. Для этого будут учитываться сведения о доходе и других обязательствах клиентов.Известиявчера в 16:01
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