Экономика

Центробанк станет владельцем нижегородского ВокбанкаКоммерсантъ Нижний Новгород 09:58

Прежним владельцем Вокбанка с декабря 2015 года являлся московский Тройка-Д Банк. В апреле ЦБ лишил его лицензии из-за многочисленных нарушений и утвердил план по санации Вокбанка.
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News.ru08:02
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Девушка пропала после падения в канализационный люк в Москве

Обновлено вчера в 23:12
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Политика

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Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
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Общество

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Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
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Происшествия

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Экономика

Дмитрий Медведев заявил о планах возродить типовое проектирование

Каждый регион страны имеет потенциал для наращивания строительства объектов в рамках национальных проектов, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев.
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Происшествия

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Происшествия

Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»

Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.
Обновлено в 10:38
Политика

Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским

Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
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Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера

Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера, она уточнила, что переделала имя на французский манер.
Обновлено в 05:57
Авто

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Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Происшествия

На Кольцевой линии московского метро произошел сбой

Сбой произошёл на Кольцевой линии московского метро в пятницу вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:45
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Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия объяснил, почему перешёл из московского «Локомотива» в казанский «Рубин».
Обновлено в 11:51
Армия и оружие

Российские военные следят за учениями НАТО в Черном море

Обновлено в 12:07
Происшествия

Суд арестовал замглавы Пенсионного фонда по делу о взятке

Басманный суд постановил арестовать замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки.
Обновлено в 07:03
Экономика

Козак: через месяц будет подготовлено постановление о новых правилах льготного лизинга сельхозтехники

"Знаю, что те компании, которые это делали (говорили об остановке производства), уже разъяснили свою позицию: что это не вынужденный отпуск, а плановая остановка, которая производится в течение многих лет", - добавил он.
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Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

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В Минтруде предложили повысить прожиточный минимум на 4%

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Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:31
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Общество

Столичные власти предупредили об ответственности организаторов встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму

Информация о проведении встречи с избирателями в центре города стала распространяться группой кандидатов в депутаты в социальных сетях, однако, по словам властей, не была с ними согласована.
Обновлено в 12:02
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Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»

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Политика

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Украина может в очередной раз попытаться провести свои военные корабли через Керченский пролив на глазах у российской стороны.
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В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
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Музыка

Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым

Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:43
Общество

Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел

Массовая гибель пчел в ряде регионов России связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.
Обновлено в 11:00
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