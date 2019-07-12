Экономика
Центробанк станет владельцем нижегородского ВокбанкаКоммерсантъ Нижний Новгород 09:58
Прежним владельцем Вокбанка с декабря 2015 года являлся московский Тройка-Д Банк. В апреле ЦБ лишил его лицензии из-за многочисленных нарушений и утвердил план по санации Вокбанка.
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Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 12:24, Вашингтон
Происшествия
Девушка пропала после падения в канализационный люк в Москве
Обновлено вчера в 23:12
Технологии
Twitter восстановил работу после сбоя
В ночь с четверга на пятницу в работе Twitter произошел крупномасштабный сбой.
Обновлено вчера в 19:28
Политика
Трамп заявил о смерти Шварценеггера
Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Политика
Зеленский внес в Раду законопроект о люстрации Порошенко
Владимир Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект, согласно которому его предшественник Петр Порошенко может попасть под люстрацию.
Обновлено в 04:53
Политика
Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину
Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Общество
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников
Superjob ранжировал вузы РФ по доходам выпускников Самую высокую среднюю зарплату среди выпускников российских вузов, дающих в том числе экономическое образование, получают бывшие студенты Высшей школы экономики (ВШЭ) и Московского государственного института международных отношений МИД РФ (МГИМО).
Обновлено в 00:19
Происшествия
Стала известна причина пожара на ТЭЦ в Подмосковье
Обновлено в 04:43
Экономика
Дмитрий Медведев заявил о планах возродить типовое проектирование
Каждый регион страны имеет потенциал для наращивания строительства объектов в рамках национальных проектов, уверен премьер-министр Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:24
Происшествия
Полиция отказалась возбуждать дело против автора «Сталингулага»
Полиция Махачкалы отказалась возбуждать уголовное дело в отношении автора паблика «Сталингулаг» Александра Горбунова.
Обновлено в 10:38
Политика
Кремль оценил первый разговор Путина с Зеленским
Президент Владимир Путин остался доволен первым разговором со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским.
Обновлено в 05:52
Шоу-бизнес
Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера
Ирина Шейк впервые назвала имя своей дочери от Брэдли Купера, она уточнила, что переделала имя на французский манер.
Обновлено в 05:57
Авто
Стали известны цены на Lada Xray Cross с вариатором
Приблизительная цена Lada Xray Cross АТ в топовом исполнении может составить порядка 980 тыс. рублей.
Обновлено в 03:25
Происшествия
На Кольцевой линии московского метро произошел сбой
Сбой произошёл на Кольцевой линии московского метро в пятницу вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:45
Футбол
Кварацхелия объяснил, почему перешёл из «Локомотива» в «Рубин»
Грузинский полузащитник Хвича Кварацхелия объяснил, почему перешёл из московского «Локомотива» в казанский «Рубин».
Обновлено в 11:51
Происшествия
Суд арестовал замглавы Пенсионного фонда по делу о взятке
Басманный суд постановил арестовать замглавы Пенсионного фонда России Алексея Иванова, обвиняемого в получении взятки.
Обновлено в 07:03
Экономика
Козак: через месяц будет подготовлено постановление о новых правилах льготного лизинга сельхозтехники
"Знаю, что те компании, которые это делали (говорили об остановке производства), уже разъяснили свою позицию: что это не вынужденный отпуск, а плановая остановка, которая производится в течение многих лет", - добавил он.
Обновлено в 10:59
Экономика
В Минтруде предложили повысить прожиточный минимум на 4%
Российский Минтруд предложил повысить прожиточный минимум для трудоспособного населения на 4,1 процента по итогам второго квартала 2019 года.
Обновлено в 05:34
Политика
Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером
Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:31
Здоровье
Стала известна трава, которая лечит более 50 заболеваний
Обновлено в 10:16
Общество
Столичные власти предупредили об ответственности организаторов встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму
Информация о проведении встречи с избирателями в центре города стала распространяться группой кандидатов в депутаты в социальных сетях, однако, по словам властей, не была с ними согласована.
Обновлено в 12:02
Футбол
Антуан Гризманн перешел из «Атлетико» в «Барселону»
Обновлено в 09:46
Политика
На Украине пообещали вновь провести корабли через Керченский пролив
Украина может в очередной раз попытаться провести свои военные корабли через Керченский пролив на глазах у российской стороны.
Обновлено в 06:35
Политика
Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2»
В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.
Обновлено в 11:43
Музыка
Лайма Вайкуле рассказала о конфликте с Игорем Крутым
Латвийская певица Лайма Вайкуле рассказала, что у нее возник конфликт с продюсером Игорем Крутым из-за фестиваля в Юрмале.
Обновлено вчера в 20:43
Общество
Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел
Массовая гибель пчел в ряде регионов России связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей, сообщила журналистам в пятницу официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.
Обновлено в 11:00