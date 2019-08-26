Экономика

REGNUMREGNUMЦентробанк спрогнозировал рост реальной зарплаты в России

В России в третьем квартале 2019 года рост заработной платы составит 3−3,5% в годовом выражении, об этом говорится в бюллетене ЦБ РФ за июль. По данным регулятора, в реальном выражении заработная плата в июне-июле выросла на 2,9 и 3,5% соответственно.
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Центробанк спрогнозировал рост реальной зарплаты россиян

Известия09:38

ЦБ ожидает роста реальных зарплат на 3–3,5% в третьем квартале 2019 года

Коммерсантъ08:10

ЦБ дал прогноз по росту реальных зарплат в III квартале

Rambler News Service05:27

ЦБ спрогнозировал рост реальных зарплат в третьем квартале

РБК05:56

Банк России спрогнозировал рост реальной зарплаты

Российская газета05:37

Центробанк спрогнозировал рост реальной зарплаты в России

REGNUM06:11

ЦБ прогнозирует рост реальных зарплат в России

News.ru05:21
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Политика

В Кремле назвали темы встречи Путина и Эрдогана в Москве

Президент России Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган на предстоящей встрече в Москве обсудят нынешнюю ситуацию на Украине и в Сирии.
REGNUM 07:38
Технологии

Reuters: Huawei намерена создать планшеты с российской ОС «Аврора»

Китайская телекоммуникационная компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей "Ростелекому" операционной системы (ОС) "Аврора" для проведения переписи населения в России в 2020 году.
ТАСС 13:51
Теннис

Касаткина проиграла Конте в первом круге US Open

Российская теннисистка Дарья Касаткина не сумела выйти во второй круг стартовавшего в Нью-Йорке Открытого чемпионата США.
ProstoProSport 13:22
Происшествия

Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу

В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Экономика

В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян

Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 14:39
Общество

В Минсельхозе хотят забрать у фермеров неиспользуемую землю

В Министерстве сельского хозяйства РФ предложили изымать у предпринимателей землю сельскохозяйственного назначения, которую они не используют.
Четвертая Власть 03:01
Политика

Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Политика

Строительство «Северного потока — 2» завершено на 75%

«По дну Балтийского моря в водах России, Финляндии, Швеции и Германии уложено 1 тыс. 855 км газопровода «Северный поток — 2». Это 75% от общей протяжённости двух ниток», — заявили в компании.
RT на русском 05:25
Волейбол

Волейболистки сборной России потерпели первое поражение на ЧЕ

РИА Новости 14:06
Политика

Макрон: Лидеры G7 не пришли к консенсусу по вопросу приглашения России

Лидеры "Большой семерки" в ходе саммита в Биаррице не смогли достичь консенсуса по вопросу приглашения России в клуб.
Российская газета 14:02
Происшествия

В Москве загорелся Богородице-Рождественский монастырь

В центре Москвы вспыхнула кровля одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
РИА Новости 13:16
Политика

Европейские космонавты откажутся от российских «Союзов»

BFM.ru 11:49
Общество

В «Авито» назвали востребованные покупателями жилья районы Москвы

Районы Москвы, где ищут жилье и где покупают Таблица: "Авито Недвижимость" Некрасовка является одним из самых новых районов Москвы и расположена за МКАД.
РБК 04:02
Шоу-бизнес

Алла Пугачева благословила Светлану Лободу петь для страны

Многие украинские фолловеры осудили Лободу за то, что она спокойно приняла слова Пугачевой о "стране", тем самым дав понять, что останется в России надолго.
Газета.Ru 03:55
Политика

Премьер Канады объяснил невозможность возвращения России в G8

Россия не может стать полноправным партнером «Большой семерки» из-за действий на Украине и в других частях мира, заявил премьер Канады Джастин Трюдо.
Взгляд.ру 12:52
Политика

В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России

Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском 11:43
Происшествия

Помощник главы УФСБ по Москве лишился должности после дела Голунова

37-летний Медоев работал помощником главы управления ФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева.
РБК 10:30
Футбол

«Челси» в два раза увеличит зарплату Абрахаму

Напомним, что Абрахам совсем недавно забил свой первый гол за «Челси».
Soccer.ru 14:24
Происшествия

В московском штабе Навального пожаловались на вмешательство полицейских в лекцию в центре сбора подписей

Как рассказал "Медиазоне" координатор штаба Олег Степанов, на базе площадки проходит обучение волонтеров, желающих стать наблюдателями на выборах в Мосгордуму.
Эхо Москвы 14:30
Происшествия

Суд оштрафовал фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве

Тверской суд Москвы оштрафовал по административному делу участника массовых беспорядков в столице Даниила Беглеца, которого также обвиняют в применении насилия к полицейскому во время несогласованной акции 27 июля.
Известия 08:38
Политика

Умер британский политтехнолог Тим Белл, «учивший Ельцина танцевать»

В Британии скончался всемирно известный политтехнолог лорд Тим Белл, работавший над предвыборной программой Маргарет Тэтчер в 1979-1987 гг. и избирательной кампанией Бориса Ельцина на выборах 1996 года.
Московский Комсомолец 13:47
Общество

В Екатеринбурге решили убрать крест с граффити Лампаса

RT на русском 10:58
Экономика

Телефонные мошенники изобрели новый способ хищения денег

Телефонные мошенники начали выманивать у россиян деньги, представляясь именами известных банковских аналитиков, пишет «Коммерсантъ».
Lenta.ru 12:06
Хоккей

Панарин показал перстни чемпиона Коркинского хоккея

Напомним, что «Рейнджерс» подписал с 27-летним российским форвардом 7-летний контракт с годовой зарплатой в 11,64 миллиона долларов, что сделало его самым высокооплачиваемым русским хоккеистом в истории НХЛ.
Спорт-Экспресс 11:57
Экономика

Сбербанк закрыл сделку по приобретению 46,5% Rambler Group

ПАО Сбербанк закрыло сделку по приобретению 46,5% холдинга Rambler Group, говорится в пресс-релизе компании.
Интерфакс 12:06
Общество

Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц 2019 года

Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц 2019 года.
Известия 13:09
Происшествия

В ОАК обвинили «Аэрофлот» в дискредитации SSJ 100

Советник главы ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Борис Алешин обвинил «Аэрофлот» в дискредитации SSJ 100 после майской трагедии с самолетом в «Шереметьево».
BFM.ru 09:48
Здоровье

В инфекционной больнице Севастополя не осталось свободных мест

В севастопольской инфекционной больнице не осталось свободных мест, все койки заполнены пациентам.
SM News 10:14
Футбол

Заболотный забил дебютный гол в составе «Сочи»

Единственный гол в составе «Сочи» на 43-й минуте забил нападающий Антон Заболотный.
РБК 13:11
Единоборства

Россиянин Ковалев нокаутировал британца Ярда и защитил титул чемпиона

Российский боксер Сергей Ковалев отстоял звание чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), сообщает ТАСС.
МИР 24 24 августа в 16:10
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