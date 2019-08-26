Экономика

REGNUMREGNUMЦентробанк спрогнозировал рост реальной зарплаты в России

В России в третьем квартале 2019 года рост заработной платы составит 3−3,5% в годовом выражении, об этом говорится в бюллетене ЦБ РФ за июль. По данным регулятора, в реальном выражении заработная плата в июне-июле выросла на 2,9 и 3,5% соответственно.
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Центробанк спрогнозировал рост реальной зарплаты россиян

Известия09:38

ЦБ дал прогноз по росту реальных зарплат в III квартале

Rambler News Service05:27

Центробанк спрогнозировал рост реальной зарплаты в России

REGNUM06:11

ЦБ спрогнозировал рост реальных зарплат в третьем квартале

РБК05:56

Банк России спрогнозировал рост реальной зарплаты

Российская газета05:37

ЦБ ожидает роста реальных зарплат на 3–3,5% в третьем квартале 2019 года

Коммерсантъ08:10

ЦБ прогнозирует рост реальных зарплат в России

News.ru05:21
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