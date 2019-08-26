Экономика
REGNUMЦентробанк спрогнозировал рост реальной зарплаты в России
В России в третьем квартале 2019 года рост заработной платы составит 3−3,5% в годовом выражении, об этом говорится в бюллетене ЦБ РФ за июль. По данным регулятора, в реальном выражении заработная плата в июне-июле выросла на 2,9 и 3,5% соответственно.
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Футбол
Кирилл Панченко: «Лучше бы не оставляли ЦСКА без Лиги чемпионов»
Полузащитник «Динамо» Кирилл Панченко дал оценку прошлому сезону бело-голубых. Тогда москвичи заняли 12-е место.
Спорт-Экспресс 18:22
Технологии
Huawei планирует создать планшеты с российской ОС «Аврора»
Китайская компания Huawei ведет переговоры об установке на свои планшеты принадлежащей «Ростелекому» операционной системы (ОС) «Аврора» для проведения переписи населения в России в 2020 году.
Известия 14:29
Политика
Путин и Эрдоган обсудят на МАКС-2019 сотрудничество в ВТС
РИА Новости 08:05
Армия и оружие
Российская армия проводит крупнейшие учения на юге России
Военное дело 08:40
Общество
Forbes назвал самых высокооплачиваемых певиц
Американская певица Тейлор Свифт, заработав 185 миллионов долларов, возглавила список самых высокооплачиваемых женщин в музыкальной индустрии 2019 года по версии журнала Forbes.
РИА Новости 11:01
Наука
В какашках птерозавров нашлись фораминиферы
Палеонтологи из Уппсальского университета идентифицировали три копролита как экскременты ктенохазматид — группы птерозавров, живших на Земле в юрском и начале мелового периода, 155-113 миллионов лет назад.
Популярная механика 10:18
Политика
Суд в США обязал Jonson&Johnson выплатить $572 млн по опиоидному делу
Суд в Оклахоме удовлетворил иск генеральной прокуратуры штата и обязал компанию Jonson&Johnson выплатить более $572 млн по делу об опиоидном кризисе в США.
RT на русском 19:15
Здоровье
Врачи Подмосковья составили рейтинг самых опасных детских развлечений
Минздрав Московской области озвучил самые травмоопасные детские развлечения, сообщает новостное издание Evo-rus.com.
Evo-rus.com 10:17
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» похудел на 40 килограммов
Экспресс газета 10:10
Здоровье
Врач рассказал об опасности чихать с закрытым ртом и носом
Чихание с одновременно закрытым ртом и носом может спровоцировать проблемы с органами слуха: слизь может под давлением попасть в слуховые трубы, в результате может возникнуть воспаление последних.
Российская газета 07:00
Культура
Победители фестиваля «Таврида-АРТ» получили финансовую поддержку
Победителями стали 130 человек. На реализацию их творческих проектов было выделено 86 937 000 рублей.
РИА Новости 09:00
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка
Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.
Экономика сегодня 10:13
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 14:39
Футбол
«Локомотив» арендует Жоау Мариу с правом выкупа за €18 млн
Московский футбольный клуб "Локомотив" арендует португальского полузащитника миланского "Интера" Жоау Мариу с возможностью выкупа за 18 миллионов евро, сообщает Sky Sport Italia.
РИА Новости 10:37
Происшествия
Упомянутый в расследовании Голунова подполковник ФСБ лишился работы
Помощник главы управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) по Москве и Подмосковью подполковник Марат Медоев лишился своей должности после дела спецкорреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Lenta.ru 11:13
Футбол
Футболисты «Олимпиакоса» провели тренировку на стадионе «Краснодар»
Сегодня днем футболисты «Олимпиакоса» прилетели в Краснодар и уже вечером провели предматчевую тренировку на стадионе «быков».
Кубанские новости 14:14
Политика
Макрон анонсировал встречу в «нормандском формате» в сентябре
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о планах провести в сентябре саммит в «нормандском формате», посвященный урегулированию кризиса на Украине.
Известия 13:23
Происшествия
В Чехии начали расследование после перелёта Boeing на одном двигателе
Управление воздушными гражданскими перевозками Чехии начало расследование после того, как в Праге приземлился самолёт Boeing 737 авиакомпании Smartwings с 170 пассажирами на борту, осуществивший перелёт из Греции на одном двигателе.
RT на русском 16:27
Футбол
Гол Лукаку помог «Интеру» крупно обыграть «Лечче»
Sportbox.RU 16:43
Политика
Макрон ответил на выпад президента Бразилии в адрес его жены
Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на слова бразильского лидера Жаира Болсонару, посмеявшегося над внешностью его жены в соцсетях.
Известия 09:28
Армия и оружие
МИД РФ: Испытания под Северодвинском связаны с разработкой новых ракет
Резонансные испытания под Северодвинском Архангельской области связаны не с ядерным оружием, а с разработкой новых ракет.
Российская газета 15:43
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
В Анапе против двух полицейских возбудили уголовное дело о понуждении несовершеннолетней девушки к действиям сексуального характера, сообщил РИА Новости в СУСК по Краснодарскому краю.
РИА Новости 13:49
Космос
Теплицу для овощей на Луне или Марсе тестируют в Антарктике
Ученый из DLR в течение года занимался огородничеством в условиях Антарктики, выращивая овощи и ягоды без почвы и при искусственном освещении.
РЕН ТВ 05:03
Кино
Вышел тизер новых «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны».
Lenta.ru 09:11
Происшествия
В Петроградском районе под колеса иномарки попал 9-летний мальчик
Водитель Hyundai сбил 9-летнего мальчика на «зебре». Ребенок получил серьезные травмы.
Петербургский дневник 15:57