В России в третьем квартале 2019 года рост заработной платы составит 3−3,5% в годовом выражении, об этом говорится в бюллетене ЦБ РФ за июль. По данным регулятора, в реальном выражении заработная плата в июне-июле выросла на 2,9 и 3,5% соответственно.

Экономика В России временно ограничили ввоз озоноразрушающих веществ Правительство России ввело временное ограничение на ввоз на территорию страны озоноразрушающих веществ (ОРВ) с 7 сентября по 31 декабря 2019 года для обеспечения охраны озонового слоя России.

Армия и оружие В Центральном военном округе начались крупные военные учения Маневры частей обеспечения вооруженных сил России начались на полигонах Центрального военного округа, 27 августа сообщили в военном ведомстве корреспонденту ТАСС.

Общество Пенсионеров-льготников подвезут до границы Минтруд предлагает узаконить оплату части проезда на отдых за пределами РФ Пенсионный фонд России (ПФР) может начать частично оплачивать пенсионерам Крайнего Севера проезд до места отдыха, даже если оно расположено за границей,— сейчас по закону такая льгота положена только при внутрироссийских поездках.

Политика Зеленский выбрал нового премьер-министра Украины Президент Украины Владимир Зеленский выбрал в качестве кандидата на пост премьер-министра заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука.

Экономика В Минфине рассказали об изменении системы пенсионных накоплений Новая система пенсионных накоплений не будет называться "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК), рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

Политика Эрдогану покажут на МАКС-2019 российский истребитель Су-57 Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану покажут на Международном авиационно-космическом салон МАКС-2019 российский истребитель пятого поколения Су-57, заявил 27 августа вице-премьер России Дмитрий Борисов.

Происшествия Против Абызова возбудили новое уголовное дело В отношении бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова возбудили новое уголовное дело, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.

Политика Парубий обвинил правоохранителей во вмешательстве в работу Рады Украинские правоохранители во вторник повторно заблокировали центр управления системой для голосования "Рада-3" и делают все возможное для того, чтобы препятствовать установке сенсорной кнопки для волеизъявления в парламенте, заявил на брифинге спикер парламента Андрей Парубий.

Политика Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.

Здоровье В Кремле следят за ситуацией с увольнением хирургов Нижнего Тагила В Кремле наблюдают за ситуацией с увольнением хирургов из центральной больницы Нижнего Тагила.

Происшествия Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.

Авто Ателье Wheelsandmore создало 784-сильный Bentley Continental GT Хотим отметить, что В базовом исполнении Bentley Continental GT оснащается 6,0-литровым W12, отдача которого составляет 635 л.с. мощности и 900 Нм крутящего момента.

Гаджеты Смартфон Realme XT с 64-Мп камерой предстал на официальном рендере Компания Realme опубликовала первое официальное изображение высокопроизводительного смартфона, который будет представлен в следующем месяце.

Экономика В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Авто Новый Land Rover Defender показали без камуфляжа на съёмках фильма У одного из пользователей Instagram под ником «shedlocktwothousand» появилось первое изображение внедорожника Land Rover Defender нового поколения без камуфляжа.

Армия и оружие Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео В Западном военном округе на учениях артиллеристов применили самый мощный в мире миномет "Тюльпан" калибра 240 миллиметров.

Политика ЦИК оценит эффективность своего научно-экспертного совета «Вопрос о целесообразности и эффективности ныне существующего научно-экспертного совета при ЦИК России будет рассмотрен комиссией в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Общество Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах Роспотребнадзор вынес более 27 тысяч штрафов на 200 миллионов рублей за нарушения санитарного законодательства в школах, сообщается на сайте ведомства.

Шоу-бизнес Алла Пугачева выбрала преемницу Алла Пугачева назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу.

Наука Новый полимер может самоуничтожаться по команде Исследователи синтезировали новый прочный полимер, который начинает быстро разрушаться только после запуска внутреннего механизма самоуничтожения или под действием солнечного света.

Спорт СБР согласился с требованиями биатлонистов по контрактам Союз биатлонистов России (СБР) договорился со спортсменами об условиях контракта на сезон-2019/20.

Политика ГИБДД объяснила отказ штрафовать Путина за езду без шлема на мотоцикле Управление МВД по Севастополю, рассмотрев обращение юриста Максима Чихунова от 12 августа, отказалось оштрафовать президента Владимира Путина за езду без шлема на мотоцикле 10 августа.