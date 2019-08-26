Экономика
REGNUMЦентробанк спрогнозировал рост реальной зарплаты в России
В России в третьем квартале 2019 года рост заработной платы составит 3−3,5% в годовом выражении, об этом говорится в бюллетене ЦБ РФ за июль. По данным регулятора, в реальном выражении заработная плата в июне-июле выросла на 2,9 и 3,5% соответственно.
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Экономика
В России временно ограничили ввоз озоноразрушающих веществ
Правительство России ввело временное ограничение на ввоз на территорию страны озоноразрушающих веществ (ОРВ) с 7 сентября по 31 декабря 2019 года для обеспечения охраны озонового слоя России.
RT на русском 05:42
Армия и оружие
В Центральном военном округе начались крупные военные учения
Маневры частей обеспечения вооруженных сил России начались на полигонах Центрального военного округа, 27 августа сообщили в военном ведомстве корреспонденту ТАСС.
Красная весна 02:09
Общество
Пенсионеров-льготников подвезут до границы
Минтруд предлагает узаконить оплату части проезда на отдых за пределами РФ Пенсионный фонд России (ПФР) может начать частично оплачивать пенсионерам Крайнего Севера проезд до места отдыха, даже если оно расположено за границей,— сейчас по закону такая льгота положена только при внутрироссийских поездках.
Коммерсантъ вчера в 18:58
Политика
Зеленский выбрал нового премьер-министра Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выбрал в качестве кандидата на пост премьер-министра заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука.
Lenta.ru 06:17
Экономика
В Минфине рассказали об изменении системы пенсионных накоплений
Новая система пенсионных накоплений не будет называться "индивидуальный пенсионный капитал" (ИПК), рассказал журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
Российская газета 06:12
Политика
Эрдогану покажут на МАКС-2019 российский истребитель Су-57
Президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану покажут на Международном авиационно-космическом салон МАКС-2019 российский истребитель пятого поколения Су-57, заявил 27 августа вице-премьер России Дмитрий Борисов.
REGNUM 04:51
Происшествия
Против Абызова возбудили новое уголовное дело
В отношении бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова возбудили новое уголовное дело, сообщил РИА Новости адвокат Сергей Дрозда.
РИА Новости 06:10
Политика
Парубий обвинил правоохранителей во вмешательстве в работу Рады
Украинские правоохранители во вторник повторно заблокировали центр управления системой для голосования "Рада-3" и делают все возможное для того, чтобы препятствовать установке сенсорной кнопки для волеизъявления в парламенте, заявил на брифинге спикер парламента Андрей Парубий.
РИА Новости 06:10
Политика
Макрон заявил о конце западной гегемонии в мире
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что эпоха западного доминирования в мире завершается.
RT на русском 05:53
Здоровье
В Кремле следят за ситуацией с увольнением хирургов Нижнего Тагила
В Кремле наблюдают за ситуацией с увольнением хирургов из центральной больницы Нижнего Тагила.
REGNUM вчера в 07:06
Происшествия
Пожилая женщина умерла на скамейке у больницы в Севастополе
В Севастополе на скамейке у городской больницы № 4 умерла пожилая женщина. Информация об этом появилась в одной из соцсетей.
Известия вчера в 09:53
Авто
Ателье Wheelsandmore создало 784-сильный Bentley Continental GT
Хотим отметить, что В базовом исполнении Bentley Continental GT оснащается 6,0-литровым W12, отдача которого составляет 635 л.с. мощности и 900 Нм крутящего момента.
SpeedMe 04:05
Общество
34 миллиона россиян попали в «квалификационную яму»
34 миллиона россиян находятся в "квалификационной яме".
Российская газета 02:21
Гаджеты
Смартфон Realme XT с 64-Мп камерой предстал на официальном рендере
Компания Realme опубликовала первое официальное изображение высокопроизводительного смартфона, который будет представлен в следующем месяце.
3DNews 03:36
Экономика
В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян
Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru вчера в 14:39
Армия и оружие
В ВМС Украины заявили о заходе своего корабля в зону российских учений
РИА Новости вчера в 20:26
Авто
Новый Land Rover Defender показали без камуфляжа на съёмках фильма
У одного из пользователей Instagram под ником «shedlocktwothousand» появилось первое изображение внедорожника Land Rover Defender нового поколения без камуфляжа.
Тарантас Ньюс 01:49
Армия и оружие
Стрельбу из самого мощного миномета в мире показали на видео
В Западном военном округе на учениях артиллеристов применили самый мощный в мире миномет "Тюльпан" калибра 240 миллиметров.
Российская газета 04:08
Политика
ЦИК оценит эффективность своего научно-экспертного совета
«Вопрос о целесообразности и эффективности ныне существующего научно-экспертного совета при ЦИК России будет рассмотрен комиссией в ближайшее время», — говорится в сообщении.
РБК 05:42
Космос
Роскосмос начал подготовку к полету на Луну
Госкорпорация «Роскосмос» начала подготовку к полету на Луну.
Твой Иркутск 00:30
Общество
Роспотребнадзор вынес свыше 27 тысяч штрафов за нарушения в школах
Роспотребнадзор вынес более 27 тысяч штрафов на 200 миллионов рублей за нарушения санитарного законодательства в школах, сообщается на сайте ведомства.
РИА Новости 01:06
Шоу-бизнес
Алла Пугачева выбрала преемницу
Алла Пугачева назвала своей преемницей певицу Светлану Лободу.
РИА Новости вчера в 19:53
Наука
Новый полимер может самоуничтожаться по команде
Исследователи синтезировали новый прочный полимер, который начинает быстро разрушаться только после запуска внутреннего механизма самоуничтожения или под действием солнечного света.
BitCryptoNews вчера в 08:55
Спорт
СБР согласился с требованиями биатлонистов по контрактам
Союз биатлонистов России (СБР) договорился со спортсменами об условиях контракта на сезон-2019/20.
Нева Спорт 06:17
Политика
ГИБДД объяснила отказ штрафовать Путина за езду без шлема на мотоцикле
Управление МВД по Севастополю, рассмотрев обращение юриста Максима Чихунова от 12 августа, отказалось оштрафовать президента Владимира Путина за езду без шлема на мотоцикле 10 августа.
Ведомости 05:48
Космос
Картина аргентинского художника Бенджамина Парравичини напророчила апокалипсис на 27 августа
Согласно последним сведениям, апокалипсис ожидается 27 августа 2019 года.
ЛигаNews.net 25 августа в 08:26
Общество
Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых певиц года
Финансово-экономическое издание Forbes составило рейтинг певиц, заработавших больше всех в 2019 году.
АБН вчера в 15:47