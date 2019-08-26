Экономика
REGNUMЦентробанк спрогнозировал рост реальной зарплаты в России
По данным регулятора, в реальном выражении заработная плата в июне-июле выросла на 2,9 и 3,5% соответственно. «По оценкам Банка России, в III квартале 2019 года ее рост составит 3,0−3,5% в годовом выражении», — говорится в бюллетене.
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Директор NASA назвал Плутон планетой
Карликовыми планетами называют небесные тела, которые вращаются по орбите вокруг Солнца, имея достаточную массу для того, чтобы, в отличие от малых тел Солнечной системы, под действием сил гравитации поддерживать форму, близкую к сферической.
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