Экономика

REGNUMREGNUMЦентробанк спрогнозировал рост реальной зарплаты в России

По данным регулятора, в реальном выражении заработная плата в июне-июле выросла на 2,9 и 3,5% соответственно. «По оценкам Банка России, в III квартале 2019 года ее рост составит 3,0−3,5% в годовом выражении», — говорится в бюллетене.
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Центробанк спрогнозировал рост реальной зарплаты россиян

РЕН ТВ09:55

ЦБ спрогнозировал рост реальных зарплат в третьем квартале

РБК05:56

Центробанк спрогнозировал рост реальной зарплаты в России

REGNUM06:11

ЦБ ожидает роста реальных зарплат на 3–3,5% в третьем квартале 2019 года

Коммерсантъ08:10

Банк России спрогнозировал рост реальной зарплаты

Российская газета05:37

ЦБ дал прогноз по росту реальных зарплат в III квартале

Rambler News Service05:27

ЦБ прогнозирует рост реальных зарплат в России

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