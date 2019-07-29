Догнать США Если в 2018 году на каждого россиянина приходилось в среднем 25,1 кв. м жилья, то к концу 2024 года эта цифра увеличится на 10% — до 27,6 кв. м. Рост по сравнению с 1995 годом составит 40%. Новых показателей позволит добиться реализация нацпроекта "Жилье и городская среда".

с чего всё началось

По оценкам Центрального банка, к концу 2024 года благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» средняя обеспеченность россиян жильем повысится на 2,5 квадратных метра, то есть до 27,6 квадратных метра на человека, пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитическую записку финансового регулятора.

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