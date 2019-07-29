Недвижимость
Центробанк спрогнозировал рост обеспеченности россиян жильемПарламентская газета вчера в 14:25
По оценкам Центрального банка, к концу 2024 года благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» средняя обеспеченность россиян жильем повысится на 2,5 квадратных метра, то есть до 27,6 квадратных метра на человека, пишет газета «Известия» со ссылкой на аналитическую записку финансового регулятора.
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Догнать США Если в 2018 году на каждого россиянина приходилось в среднем 25,1 кв. м жилья, то к концу 2024 года эта цифра увеличится на 10% — до 27,6 кв. м. Рост по сравнению с 1995 годом составит 40%. Новых показателей позволит добиться реализация нацпроекта "Жилье и городская среда".Известиявчера в 17:01
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К 2024 году на каждого россиянина будет приходиться по 27,6 кв. метров жилья
Комсомольская правда04:50
Центробанк спрогнозировал рост обеспеченности россиян жильем - Известия
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