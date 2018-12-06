Финансы

Центробанк спрогнозировал инфляцию в 4% к концу года
АБН
вчера в 08:44

Центробанк спрогнозировал инфляцию в 4% к концу текущего года. Об этом регулятор сообщил в четверг в бюллетене «О чем говорят тренды».
АБНвчера в 08:44

Подробнее о событии

Спрос с государства: как рост доходов граждан может помочь экономике

РБК07:21

Инфляция в России до конца года достигнет 4% – ЦБ

Москва 24вчера в 08:23

ЦБ отверг позитивный прогноз Медведева по инфляции

News.ruвчера в 08:05

ЦБ: инфляция в России до конца года достигнет 4%

ТАССвчера в 07:55

ЦБ спрогнозировал инфляцию до конца 2018 года до 4% из-за разовых и устойчивых факторов

Интерфаксвчера в 07:48

Инфляция достигнет целевого уровня 4% до конца года - аналитики ЦБ

Финмаркетвчера в 07:41

Центробанк не сможет удержать инфляцию в рамках?

Хакасия-Информ05 декабря в 23:44
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Автоматически обработано 7135 источников, обновлено в 11:17, Ашберн
Финансы

Рубль укрепился на фоне роста нефти после решения ОПЕК+

Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на фоне удорожания нефти после договорённости ОПЕК о сокращении добычи.
Обновлено в 10:50
Финансы

Международные резервы России в ноябре увеличились на $2,5 млрд

На 1 ноября международные резервы составляли $459,6 млрд. Таким образом, за месяц показатель увеличился на $2,5 млрд, или на 0,5%.
Обновлено в 10:01
Финансы

119 российских банков получили базовую лицензию

Сегодня, 7 декабря 2018 года, заместитель председателя Центробанка РФ Василий Поздышев сообщил, что к настоящему моменту 119 банков получили базовую лицензию, базовые лицензии ещё 31 кредитной организации находятся процессе регистрации.
Обновлено в 07:23
Финансы

Основным катализатором укрепления рубля станут итоги саммита ОПЕК+

Если ОПЕК+ сможет согласовать сокращение добычи нефти на приемлемом уровне, то российская валюта на следующей неделе будет торговаться в диапазоне 65,00-66,00 рублей за доллар США.
Обновлено в 07:00
Финансы

Fitch понизило прогноз роста ВВП Индии на 2018 фингод до 7,2%

Как говорится в прогнозе Fitch для мировой экономики, оценка роста ВВП Индии в 2018 фингоду пересмотрена с ожидавшихся в сентябре 7,8% до 7,2%.
Обновлено в 07:51
Финансы

Объем денежной базы за неделю снизился на 108,4 млрд рублей

В период с 23 по 30 ноября текущего года денежная база в России снизилась на 108,4 млрд рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Центробанка.
Обновлено в 03:58
Финансы

Эксперты: инфляция в России в начале 2019 года может достичь 6%

По оценке аналитика, к концу 2019 года инфляция может достичь 7,75%.
Обновлено в 10:00
Финансы

Битва за Bitcoin Cash и новости ETF

Решение принимается комиссией из пяти человек, единственный член которой, откровенно поддерживающий ETF, это Эстер Пирс.
Обновлено в 06:55
Финансы

Эксперт рассказал, как не попасть в кредитную зависимость

Финансовый эксперт Сергей Троицкий рассказал, как использовать кредит разумно и не брать взаймы у банка постоянно.
Обновлено в 07:29
Финансы

Эксперт: Старый Свет неизбежно откажется от доллара

Переход на расчеты в евро, вместо доллара, в Старом Свете неизбежен, считает российский финансовый аналитик Алексей Корнеев, 7 декабря сообщают Известия.
Обновлено в 01:41
Финансы

«Уралсиб» пристрастился к Большой игре

Возможно, «Уралсиб» подготовил что-то новое и в самих заданиях, но их суть пока не раскрываются.
Обновлено в 06:39
Финансы

Клиринговая площадка Eurex меняет Лондон на Франкфурт

6 декабря 2018 года клиринговая площадка Eurex сообщила, что заручилась поддержкой 24 крупнейших банков мира для клиринга операций РЕПО во Франкфурте.
Обновлено в 02:36
Финансы

Deutsche Bank мог участвовать в отмывании денег Danske Bank

6 декабря 2018 года стало известно, что немецкий Deutsche Bank мог быть тем самым европейским банком, через американское подразделение которого была проведена значительная часть подозрительных операций датского Danske Bank.
Обновлено в 07:31
Финансы

На Украине рассказали о новом транше МВФ

Глава НБУ Яков Смолий заявил, что Украина ожидает новый транш Международного валютного фонда (МВФ) в середине декабря.
Обновлено в 09:31
Финансы

Ипотечное кредитование на Северо-Западе за октябрь выросло на 17%

В октябре текущего года банки предоставили заемщикам Северо-Западного федерального округа 16,7 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 38 млрд рублей.
Обновлено в 06:49
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