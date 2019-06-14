Финансы

Центробанк сообщил о снижении курса доллара и евро на 15 июняСвободная Пресса 06:40

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Центробанк опубликовал на своём сайте официальный курс доллара и евро по отношению к российской валюте на 15 июня. Согласно данным регулятора, в пятницу курс доллара составит 64,4326 рубля, что на 20 копеек ниже установленного ранее. В свою очередь, евро завтра будет стоить 72,6993 рубля.
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Центробанк снизил курс доллара и евро на выходные

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Курсы доллара и евро на 14 июня

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Центробанк сообщил о снижении курса доллара и евро на 15 июня

Свободная Пресса06:40
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