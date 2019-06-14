Финансы
Центробанк сообщил о снижении курса доллара и евро на 15 июняСвободная Пресса 06:40
Центробанк опубликовал на своём сайте официальный курс доллара и евро по отношению к российской валюте на 15 июня. Согласно данным регулятора, в пятницу курс доллара составит 64,4326 рубля, что на 20 копеек ниже установленного ранее. В свою очередь, евро завтра будет стоить 72,6993 рубля.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 12:36, Вашингтон
Политика
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Финансы
ЦБ понизил ключевую ставку до 7,5 процента
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Происшествия
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Обновлено в 11:00
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Летевший в Москву самолёт приземлился в Варшаве из-за дебошира
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Армия и оружие
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Обновлено вчера в 23:16
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В Китае найдено свидетельство древнейшего употребления конопли
В Китае эксперты смогли обнаружить древнейшее доказательство курения конопли, сообщает naked-science.ru.
Обновлено вчера в 03:25
Происшествия
Приговор Кокорина и Мамаева отменен
Приговор, вынесенный футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву, по решению Мосгорсуда был отменен.
Обновлено вчера в 11:47
Авто
Новая Mazda 3 появится на российском авторынке в июле
Новая Mazda 3 в кузове хэтчбек появится в России в июле текущего года.
Обновлено в 07:54
Происшествия
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду
В Лос-Анджелесе застрелили чемпиона России по сноуборду Дмитрия Кольцова, пишет Los Angeles Times.
Обновлено в 11:59
Политика
Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными
Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено в 08:06
Политика
Путин уволил двух генералов полиции из-за дела против Ивана Голунова
Обновлено вчера в 08:00
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Зеленский назначил нового главу Нацгвардии Украины
Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового командующего Национальной гвардии страны.
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Энергетика
«Укртрансгаз» заявил об угрозе работе ГТС Украины
Компания "Укртрансгаз" заявила, что существует угроза нормальной работе газотранспортной системы Украины из-за дефицита средств.
Обновлено в 10:23
Культура
Экстренно госпитализирован Ален Делон
Экстренно госпитализирован актер Ален Делон, передает BFM TV. Его доставили в американский госпиталь Нейи-сюр-Сен.
Обновлено в 12:10
Общество
Китайский программист придумал необычный способ поговорить с девушкой
Программу-робота для автоматической переписки с девушкой из-за нехватки времени разработал китайский программист Ли Кайсян, 12 июня сообщает портал Oddity Central.
Обновлено в 11:35
Авто
Toyota анонсировала появление новых функций безопасности
Специалисты японской автомобилестроительной компании Toyota разрабатывают две новые функции для водителей, которые страдают забывчивостью.
Обновлено в 08:05
Политика
В Ростовской области началась выдача паспортов РФ гражданам Донбасса
В Ростовской области жителям Донбасса были выданы первые паспорта РФ, оформленные по упрощённой процедуре.
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Певица Настя Каменских поделилась в инстаграме откровенным снимком. На фото артистка снята со спины.
Обновлено в 04:28
Общество
СМИ сообщили о бизнесе семьи полковника ФСБ из расследования Голунова
О подполковнике ФСБ Марате Медоеве в связи с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова ранее писал «Проект».
Обновлено вчера в 16:41
Здоровье
Рязанских медиков поздравили с профессиональным праздником
Обновлено в 10:11
Происшествия
Историческое здание загорелось в центре Москвы
В центре Москвы произошел пожар в историческом здании. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Общество
В России введут гибкий отпуск по уходу за ребенком
Сергей Рыбальченко, руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве РФ, рассказал о своей инициативе предоставить женщинам гибкий отпуск по уходу за ребенком.
Обновлено в 00:48