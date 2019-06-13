Финансы

Центробанк сообщил о снижении курса доллара и евро на 15 июняСвободная Пресса 06:40

Центробанк опубликовал на своём сайте официальный курс доллара и евро по отношению к российской валюте на 15 июня. Согласно данным регулятора, в пятницу курс доллара составит 64,4326 рубля, что на 20 копеек ниже установленного ранее. В свою очередь, евро завтра будет стоить 72,6993 рубля.
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Московский Комсомолец07:00

Официальный курс евро на пятницу снизился

Газета.Ruвчера в 06:33
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 07:57, Ашберн
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