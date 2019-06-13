Центробанк сообщил о снижении курса доллара и евро на 15 июняСвободная Пресса 06:40

Центробанк опубликовал на своём сайте официальный курс доллара и евро по отношению к российской валюте на 15 июня. Согласно данным регулятора, в пятницу курс доллара составит 64,4326 рубля, что на 20 копеек ниже установленного ранее. В свою очередь, евро завтра будет стоить 72,6993 рубля.

Центробанк сообщил о снижении курса доллара и евро на 15 июня

Происшествия Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».

Финансы Центробанк России снизил ключевую ставку впервые с марта 2018 года В пятницу, 14 июня, Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5% годовых и изменил прогноз по итоговой инфляции 2019 года с 4,7—5,2% до 4,2—4,7%. Решение российского регулятора отчасти связано с замедлением темпов роста потребительских цен.

Интернет ESET обнаружила новый вид мошенничества в WhatsApp Международная антивирусная компания ESET обнаружила новый вид мошенничества в мессенджере WhatsApp.

Экономика Налоговые поступления в бюджет за пять месяцев выросли на 15,7% В федеральный бюджет за пять месяцев поступило 5,1 трлн рублей, что также на 15,7% выше значения прошлого года.

Шоу-бизнес Актрису Орнеллу Мути приговорили к тюрьме после ужина с Путиным Кассационный суд Италии подтвердил приговор в виде полугода тюремного заключения и штрафа актрисе Орнелле Мути из-за встречи с президентом России Владимиром Путиным.

Футбол Роман Еременко продлил контракт с футбольным клубом «Ростов» Футбольный клуб "Ростов" подписал новое соглашение с финским полузащитником Романом Еременко. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба клуба.

Футбол «Реал» объявил о подписании японского хавбека Атакующий полузащитник Такефуса Кубо перебрался из "Токио" в "Реал". Об этом сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Транспорт Завершено строительство первого железнодорожного пути Крымского моста Строители сомкнули рельсы на первом пути железнодорожной части Крымского моста, сообщил 14 июня инфоцентр «Крымский мост».

Общество В Минздраве ответили на слова Малышевой о детях-кретинах Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.

Происшествия Активисты: полицейские угрожают семье аспиранта МГУ Мифтахова Нижнекамские полицейские угрожают семье аспиранта МГУ Азата Мифтахова, которого обвиняют в хулиганстве за попытку поджога офиса «Единой России».

Спорт Антидопинговое агентство Румынии скрывало положительные допинг-пробы Национальное антидопинговое агентство Румынии (ADAD) поручило лаборатории в Бухаресте скрыть положительные допинг-пробы по меньшей мере трёх румынских спортсменов, сообщает Sports Integrity Initiative со ссылкой на отчёт ВАДА.

Политика Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство регионов Премьер-министр Дмитрий Медведев закрепил за вице-премьерами и министрами кураторство самых отстающих по темпам развития регионов, сообщил пресс-секретарь председателя правительства Олег Осипов.

Общество Reuters: Сечин мог использовать самолеты «Роснефти» в личных целях В кодексе деловой и корпоративной этики «Роснефти» говорится, что ее сотрудники не используют имущество и активы компании в личных целях.

Шоу-бизнес Сергей Лазарев улетел в США с певцом Алексом Малиновским Согласно гастрольному графику, отдыхать Лазарев, недавно поскандаливший на премии «Муз-ТВ» со Светланой Лободой, планирует до середины июля, когда возобновится его гастрольный тур.

Футбол Джонатан Вудгейт возглавил «Мидлсбро» Бывший защитник сборной Англии Джонатан Вудгейт назначен новым тренером "Мидлсбро".

Экономика Москалькова: тенденция снижения реальных доходов россиян сохраняется Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила, что снижение реальных доходов россиян за пять лет составило 10%.

Политика Экс-глава ЦИК ДНР задержан за госизмену Генеральная прокуратура при поддержке Службы безопасности Украины задержала Романа Лягина, организовавшего в мае 2014 года референдум о самоопределении Донецка.

Авто «АвтоВАЗ» выпустил миллионный автомобиль Сегодня, 14 июня, с конвейера линии В0 АО ''АвтоВАЗ'' сошел миллионный автомобиль c момента ее запуска в 2012 году.