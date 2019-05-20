Экономика

Центробанк сообщил о росте зарплат в РоссииИзвестия вчера в 20:20

Россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, в этом году ощутили рост зарплат, а в банках падают оклады. Об говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды» (есть в распоряжении «Известий»).
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Отрасли экономики с растущей зарплатой назвали в ЦБ

News.ru04:02

Центробанк назвал отрасли с растущими зарплатами

Народные новостивчера в 22:20

В Центробанке назвали отрасли с растущими зарплатами

REGNUM01:55

ЦБ сообщил о росте зарплат в России

Телеканал 360°вчера в 22:25

В Центробанке назвали отрасли, где в 2019 году выросли зарплаты

Life.ru02:33

Центробанк перечислил отрасли, где растут зарплаты

URA.Ruвчера в 21:54

Центробанк сообщил о росте зарплат в России

Известиявчера в 20:20
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Политика

Зеленский заявил о готовности к диалогу о прекращении войны в Донбассе

Напомним, ранее вступивший в должность главы украинского государства Владимир Зеленский заявил, что его первой задачей на посту президента Украины станет прекращение огня на востоке страны, в Донбассе.
Обновлено в 04:06
Политика

Глава Службы безопасности Украины подал в отставку

Утром в понедельник, 20 мая, стало известно, что глава Службы безопасности Украины Василий Грицак и его заместители подали избранному президенту страны Владимиру Зеленскому рапорт об отставке.
Обновлено в 02:54
Политика

Зеленский принес присягу украинскому народу

Избранный президент Украины Владимир Зеленский принес присягу украинскому народу в зале Верховной рады.
Обновлено в 03:20
Происшествия

Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Джулиана Ассанжа

Заместитель главного прокурора Швеции Ева-Мари Перссон направила в суд города Уппсала запрос на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа.
Обновлено в 03:13
Космос

Музыка, монеты, порно: что еще земляне отправляют инопланетянам

Энтузиасты, которые занимаются поиском радиосигналов инопланетян, планируют записать современную музыку Земли на пластинку и запустить в космос.
Обновлено 18 мая в 17:02
Общество

В Екатеринбурге начали сбор предложений по местам строительства храма

Администрация Екатеринбурга объявила сегодня сбор предложений по возможным площадкам для строительства храма святой Екатерины.
Обновлено в 02:24
Политика

Зеленский предложил украинскому правительству уйти в отставку

Президент Украины Владимир Зеленский предложил правительству страны уйти в отставку.
Обновлено в 03:45
Гаджеты

Google объяснил, как будет работать Android на смартфонах Huawei

Google Play и Google Play Protect продолжат работать у тех, кто уже приобрел смартфоны Huawei, сообщил Reuters представитель Google.
Обновлено в 02:42
Футбол

Тимофей Калачев: «Перейду только в „Манчестер Юнайтед“»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев после домашней победы над «Зенитом» (1:0) в матче чемпионата России прокомментировал возможность возобновления игровой карьеры.
Обновлено вчера в 15:34
Музыка

Итоги «Евровидения» могут отменить из-за скандала с победителем

Обновлено в 01:35
Шоу-бизнес

Муж Леры Кудрявцевой впервые показал лицо дочери

На редких снимках Лера Кудрявцева закрывала голову дочки смайлами. Но сегодня супруг телезвезды опубликовал кадр, где видно лицо Маши.
Обновлено в 04:00
Происшествия

Сбербанк прокомментировал сообщения о новых способах мошенничества

Газета "Коммерсант" ранее сообщила, что участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено в 04:26
Кино

Фестиваль «Виват, кино России» стартует в Петербурге в 27 раз

Обновлено в 02:55
Экономика

Сбербанк обновит программу «Спасибо»

Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Транспорт

На КАД перекроют одну полосу между Московским и Таллинским шоссе

Обновлено в 04:51
Музыка

Стал третьим

Вершина итоговой таблицы выглядит так: Дункан Лоуренс (Нидерланды) - 492 балла, Алессандро Махмуд (Италия) - 465 баллов, Сергей Лазарев (Россия) - 369 баллов.
Обновлено вчера в 18:58
Политика

Член почётного караула уронил президентское удостоверение Зеленского — видео

Небольшое ЧП произошло в первые секунды после того, как Владимир Зеленский официально вступил в права президента Украины.
Обновлено в 05:18
Происшествия

Радий Хабиров высказался о смерти инспектора Роспотребнадзора Башкирии

В Башкирии погиб инспектор Роспотребнадзора. Трагедия произошла накануне в Уфимском районе, обстоятельства смерти устанавливается.
Обновлено в 04:21
Политика

Владимир Зеленский вступил в должность президента Украины

Зеленский: Наша первейшая задача - прекращение огня на Донбассе pic.twitter.com/5XpxGpJjND— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) 20 мая 2019 г. Что еще известно: Выборы президента Украины прошли в два тура.
Обновлено в 03:37
Экономика

Профсоюзы потребовали обнулить ставку НДФЛ для граждан с доходами ниже прожиточного минимума

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) настаивает на своем предложении свести к нулю ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с доходами ниже прожиточного минимума, заявил председатель ФНПР Михаил Шмаков.
Обновлено в 03:52
Авто

Составлен рейтинг самых надежных подержанных автомобилей

Обновлено вчера в 04:39
Политика

Россия созывает СБ ООН из-за принятого на Украине закона о языке

По российской инициативе сегодня состоится экстренное заседание Совета безопасности ООН, главной темой которого должен стать принятый Киевом закон о "тотальной укранизации".
Обновлено в 03:07
Гаджеты

Новый водоблок EK Water Blocks предназначен для системной платы ROG Strix Z390-I

Компания EK Water Blocks добавила в линейку водоблоков Quantum Line модель EK-Momentum ROG Strix Z390-I, которая предназначена для отвода тепла от процессора Intel, установленного в гнездо LGA1151 на системной плате ROG Strix Z390-I.
Обновлено в 03:04
Наука

Амулет Тутанхамона был изготовлен из внеземного материала

Австралийские ученые из Университета Кертин раскрыли происхождение древнеегипетского желтого стекла, из которого был сделан древний амулет Тутанхамона.
Обновлено вчера в 17:21
Политика

Рабинович: Украина оказалась в долговой яме по вине МВФ

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что сотрудничество Украины с Международным валютным фондом (МВФ) загнало страну в долговую яму и лишь принесло убытки экономике.
Обновлено вчера в 21:58
Происшествия

В Германии опрокинулся междугородний автобус, погиб один человек

Один человек погиб и минимум 20 человек получили серьезные ранения в автокатастрофе рейсового автобуса под Лейпцигом, об этом сообщает региональная телерадиокомпания «Мдр».
Обновлено вчера в 14:19
Происшествия

Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков

Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Политика

В Госдуме допустили выдачу российских паспортов жителям Приднестровья

Указ об упрощении выдачи российских паспортов жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР был подписан президентом России Владимиром Путиным 24 апреля.
Обновлено в 00:51
Футбол

Защитник «Химок» может продолжить карьеру в одном из клубов РПЛ

Как стало известно «Чемпионату», 23-летний защитник «Химок» Егор Данилкин может продолжить карьеру в одном из клубов Российской Премьер-Лиги.
Обновлено в 03:43
Здоровье

Медики назвали опасные заболевания, протекающие бессимптомно

Медики рассказали об опасных заболеваниях, которые могут протекать почти бессимптомно.
Обновлено в 03:59
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