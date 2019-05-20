Экономика

Центробанк сообщил о росте зарплат в РоссииИзвестия вчера в 20:20

Россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, в этом году ощутили рост зарплат, а в банках падают оклады. Об говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды» (есть в распоряжении «Известий»).
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В Центробанке назвали отрасли, где в 2019 году выросли зарплаты

Life.ru02:33

В Центробанке назвали отрасли с растущими зарплатами

REGNUM01:55

Центробанк сообщил о росте зарплат в России

Известиявчера в 20:20

ЦБ сообщил о росте зарплат в России

Телеканал 360°вчера в 22:25

Центробанк назвал отрасли с растущими зарплатами

Народные новостивчера в 22:20

Центробанк перечислил отрасли, где растут зарплаты

URA.Ruвчера в 21:54

ЦБ назвал отрасли, где больше всего растут зарплаты

БИЗНЕС Online00:55
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Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 03:53, Ашберн
Экономика

Счетная палата заявила о медленном исполнении нацпроектов

Самый высокий уровень исполнения расходов в первом квартале года показали четыре нацпроекта — «Здравоохранение» (44,1 процента), «Наука» (20,6 процента), «Демография» (19,4 процента), «Международная кооперация и экспорт» (19,3 процента).
Обновлено в 03:39
Политика

Зеленский принес присягу и вступил в должность президента Украины

Обновлено в 03:28
Гаджеты

Intel и Qualcomm вслед за Google прекратят сотрудничество с Huawei

По информации Bloomberg, Intel, Qualcomm и Broadcom, три ведущих мировых разработчика и поставщика процессоров, немедленно прекращают свою деятельность с Huawei.
Обновлено вчера в 23:46
Музыка

Итоги «Евровидения» могут аннулировать из-за скандала с победителем

Обновлено в 02:11
Происшествия

СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка

Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Кино

В последней серии 8 сезона «Игры престолов» нашли новый киноляп

Поклонники сериала "Игра престолов" нашли в последней серии восьмого сезона новый киноляп. Видео с конфузом появилось в Twitter.
Обновлено в 03:34
Кино

Осторожно, спойлеры: что показали в последней серии «Игры престолов»

Серый Червь выполняет приказ Дейенерис убить абсолютно всех и каждого последователя Серсеи Ланнистер.
Обновлено в 03:06
Здоровье

В Волгоградской области клещи покусали 571 человека

По данным еженедельного мониторинга на сегодняшний день в медицинские организации обратились 571 человек, пострадавших от укусов клещей, что в целом не превышает среднемноголетних значений, сообщили ИА «Новый день» в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:52
Кино

Петиция о пересъемках финала «Игры престолов» набрала миллион подписей

Петиция, предлагающая телесети HBO снять заново финальный сезон популярного телесериала "Игра престолов" набрала более миллиона подписей.
Обновлено вчера в 03:24
Происшествия

Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков

Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Политика

Перед инаугурацией Зеленского лестницу в Раду решили пропылесосить

На лестнице расстелили красную ковровую дорожку и решили ее пропылесосить.
Обновлено в 02:50
Экономика

Сбербанк обновит программу «Спасибо»

Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Происшествия

Самолет экстренно сел в Индии из-за задымления

Самолет Scoot, на борту которого находился 161 пассажир, был вынужден приземлиться на юге Индии из-за дыма на борту.
Обновлено в 01:18
Происшествия

Российская чиновница покончила с собой после выговора от начальства

Инспектор Роспотребнадзора в Башкирии покончила с собой после обсуждения в правительстве ситуации с закрытием кафе уфимского бизнесмена.
Обновлено в 03:49
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Гаджеты

Vivo iQoo Space Knight Limited Edition содержит металлическую пластину с космического корабля Шэньчжоу

Обновлено в 03:08
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с семью машинами в Подмосковье

Авария произошла на 36-м км Ярославского шоссе. По данным ГИБДД, в ДТП пострадали восемь человек, пятеро из них госпитализированы.
Обновлено в 01:17
Общество

В работе приложения и банкоматов Альфа-банка произошел сбой

В последний раз крупный сбой в работе сервисов банка наблюдался в октябре 2018 года: тогда из-за аварии перестали работать кол-центр, мобильное приложение и интернет-банкинг.
Обновлено в 03:29
Авто

Продажи Lifan X70 возобновят в России через три месяца

Обновлено в 02:42
Транспорт

Поезда «Иволга» запустили по будущему маршруту МЦД-2

Обновлено в 03:37
Шоу-бизнес

Дочка Алсу может проигнорировать новый финал «Голоса» после скандала

Обновлено в 03:22
Музыка

Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»

Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
Обновлено вчера в 00:08
Происшествия

Многомиллионные долги взыщут с собственника «Зимней вишни»

Арбитражный суд Кемеровской области принял иск страховой компании «РЕСО-Гарантия» к основному владельцу торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», который подконтролен бенефициару кондитерского холдинга «КДВ Групп» Денису Штенгелову.
Обновлено в 01:48
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено 18 мая в 20:57
Происшествия

Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Ассанжа

Прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится под стражей в Великобритании.
Обновлено в 02:42
Происшествия

В Боливии арбитр умер от сердечного приступа во время матча

Обновлено в 02:25
Здоровье

Ученые рассказали о новом методе обнаружения рака кожи

Как рассказал РИА Новости главный дерматовенеролог департамента здравоохранения Москвы профессор Николай Потекаев, в медицине сейчас внедряется новый метод - паспорт кожи.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес

Актер Алексей Фатеев тайно женился на новой пассии

Актер Алексей Фадеев тайно женился на своей новой возлюбленной. Об этом он рассказал в интервью изданию Woman Hit.
Обновлено в 03:45
Экономика

Глава Альфа-банка заявил о сокращении 3 тыс. сотрудников

Верхошинский заявил, что в первом квартале банк уже покинули около 2 тыс. человек. Дальнейшее сокращение штата не планируется.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие

В РФ создадут авиаполки, оснащенные новейшими истребителями Су-57

В Воздушно-космических силах России появятся авиационные полки, оснащенные самолетами пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 19:32
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