Центробанк сообщил о росте зарплат в РоссииИзвестия вчера в 20:20

Россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, в этом году ощутили рост зарплат, а в банках падают оклады. Об говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды» (есть в распоряжении «Известий»).

Центробанк сообщил о росте зарплат в России

Экономика Счетная палата заявила о медленном исполнении нацпроектов Самый высокий уровень исполнения расходов в первом квартале года показали четыре нацпроекта — «Здравоохранение» (44,1 процента), «Наука» (20,6 процента), «Демография» (19,4 процента), «Международная кооперация и экспорт» (19,3 процента).

Гаджеты Intel и Qualcomm вслед за Google прекратят сотрудничество с Huawei По информации Bloomberg, Intel, Qualcomm и Broadcom, три ведущих мировых разработчика и поставщика процессоров, немедленно прекращают свою деятельность с Huawei.

Происшествия СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".

Кино В последней серии 8 сезона «Игры престолов» нашли новый киноляп Поклонники сериала "Игра престолов" нашли в последней серии восьмого сезона новый киноляп. Видео с конфузом появилось в Twitter.

Здоровье В Волгоградской области клещи покусали 571 человека По данным еженедельного мониторинга на сегодняшний день в медицинские организации обратились 571 человек, пострадавших от укусов клещей, что в целом не превышает среднемноголетних значений, сообщили ИА «Новый день» в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.

Кино Петиция о пересъемках финала «Игры престолов» набрала миллион подписей Петиция, предлагающая телесети HBO снять заново финальный сезон популярного телесериала "Игра престолов" набрала более миллиона подписей.

Происшествия Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.

Политика Перед инаугурацией Зеленского лестницу в Раду решили пропылесосить На лестнице расстелили красную ковровую дорожку и решили ее пропылесосить.

Экономика Сбербанк обновит программу «Спасибо» Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.

Происшествия Самолет экстренно сел в Индии из-за задымления Самолет Scoot, на борту которого находился 161 пассажир, был вынужден приземлиться на юге Индии из-за дыма на борту.

Происшествия Российская чиновница покончила с собой после выговора от начальства Инспектор Роспотребнадзора в Башкирии покончила с собой после обсуждения в правительстве ситуации с закрытием кафе уфимского бизнесмена.

Происшествия Восемь человек пострадали в ДТП с семью машинами в Подмосковье Авария произошла на 36-м км Ярославского шоссе. По данным ГИБДД, в ДТП пострадали восемь человек, пятеро из них госпитализированы.

Общество В работе приложения и банкоматов Альфа-банка произошел сбой В последний раз крупный сбой в работе сервисов банка наблюдался в октябре 2018 года: тогда из-за аварии перестали работать кол-центр, мобильное приложение и интернет-банкинг.

Музыка Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении» Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.

Происшествия Многомиллионные долги взыщут с собственника «Зимней вишни» Арбитражный суд Кемеровской области принял иск страховой компании «РЕСО-Гарантия» к основному владельцу торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», который подконтролен бенефициару кондитерского холдинга «КДВ Групп» Денису Штенгелову.

Происшествия Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).

Происшествия Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Ассанжа Прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится под стражей в Великобритании.

Здоровье Ученые рассказали о новом методе обнаружения рака кожи Как рассказал РИА Новости главный дерматовенеролог департамента здравоохранения Москвы профессор Николай Потекаев, в медицине сейчас внедряется новый метод - паспорт кожи.

Шоу-бизнес Актер Алексей Фатеев тайно женился на новой пассии Актер Алексей Фадеев тайно женился на своей новой возлюбленной. Об этом он рассказал в интервью изданию Woman Hit.