Экономика
Центробанк сообщил о росте зарплат в РоссииИзвестия вчера в 20:20
Россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, в этом году ощутили рост зарплат, а в банках падают оклады. Об говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды» (есть в распоряжении «Известий»).
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Экономика
Счетная палата заявила о медленном исполнении нацпроектов
Самый высокий уровень исполнения расходов в первом квартале года показали четыре нацпроекта — «Здравоохранение» (44,1 процента), «Наука» (20,6 процента), «Демография» (19,4 процента), «Международная кооперация и экспорт» (19,3 процента).
Обновлено в 03:39
Гаджеты
Intel и Qualcomm вслед за Google прекратят сотрудничество с Huawei
По информации Bloomberg, Intel, Qualcomm и Broadcom, три ведущих мировых разработчика и поставщика процессоров, немедленно прекращают свою деятельность с Huawei.
Обновлено вчера в 23:46
Происшествия
СМИ сообщили о схеме хищения денег через терминалы Сбербанка
Клиенты Сбербанка стали чаще жаловаться на хищение средств через терминалы кредитной организации, выяснил "Коммерсант".
Обновлено в 02:38
Кино
В последней серии 8 сезона «Игры престолов» нашли новый киноляп
Поклонники сериала "Игра престолов" нашли в последней серии восьмого сезона новый киноляп. Видео с конфузом появилось в Twitter.
Обновлено в 03:34
Кино
Осторожно, спойлеры: что показали в последней серии «Игры престолов»
Серый Червь выполняет приказ Дейенерис убить абсолютно всех и каждого последователя Серсеи Ланнистер.
Обновлено в 03:06
Здоровье
В Волгоградской области клещи покусали 571 человека
По данным еженедельного мониторинга на сегодняшний день в медицинские организации обратились 571 человек, пострадавших от укусов клещей, что в целом не превышает среднемноголетних значений, сообщили ИА «Новый день» в пресс-службе регионального Управления Роспотребнадзора.
Обновлено в 02:52
Кино
Петиция о пересъемках финала «Игры престолов» набрала миллион подписей
Петиция, предлагающая телесети HBO снять заново финальный сезон популярного телесериала "Игра престолов" набрала более миллиона подписей.
Обновлено вчера в 03:24
Происшествия
Под Омском мать привязала сына к столбу из-за прогула уроков
Сельчанка пришла в бешенство и решила проучить сына. Она избила мальчика ремнем, а потом привязала его в сарае к столбу.
Обновлено в 02:45
Политика
Перед инаугурацией Зеленского лестницу в Раду решили пропылесосить
На лестнице расстелили красную ковровую дорожку и решили ее пропылесосить.
Обновлено в 02:50
Экономика
Сбербанк обновит программу «Спасибо»
Заданий будет меньше Введенные с июля прошлого год четыре уровня привилегий для участников программы лояльности Сбербанка – "Спасибо", "Большое спасибо", "Огромное спасибо" и "Больше, чем спасибо" – в обновленной версии сохранятся.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Самолет экстренно сел в Индии из-за задымления
Самолет Scoot, на борту которого находился 161 пассажир, был вынужден приземлиться на юге Индии из-за дыма на борту.
Обновлено в 01:18
Происшествия
Российская чиновница покончила с собой после выговора от начальства
Инспектор Роспотребнадзора в Башкирии покончила с собой после обсуждения в правительстве ситуации с закрытием кафе уфимского бизнесмена.
Обновлено в 03:49
Гаджеты
Vivo iQoo Space Knight Limited Edition содержит металлическую пластину с космического корабля Шэньчжоу
Обновлено в 03:08
Происшествия
Восемь человек пострадали в ДТП с семью машинами в Подмосковье
Авария произошла на 36-м км Ярославского шоссе. По данным ГИБДД, в ДТП пострадали восемь человек, пятеро из них госпитализированы.
Обновлено в 01:17
Общество
В работе приложения и банкоматов Альфа-банка произошел сбой
В последний раз крупный сбой в работе сервисов банка наблюдался в октябре 2018 года: тогда из-за аварии перестали работать кол-центр, мобильное приложение и интернет-банкинг.
Обновлено в 03:29
Авто
Продажи Lifan X70 возобновят в России через три месяца
Обновлено в 02:42
Транспорт
Поезда «Иволга» запустили по будущему маршруту МЦД-2
Обновлено в 03:37
Музыка
Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении»
Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.
Обновлено вчера в 00:08
Происшествия
Многомиллионные долги взыщут с собственника «Зимней вишни»
Арбитражный суд Кемеровской области принял иск страховой компании «РЕСО-Гарантия» к основному владельцу торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня» — ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат», который подконтролен бенефициару кондитерского холдинга «КДВ Групп» Денису Штенгелову.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб
Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено 18 мая в 20:57
Происшествия
Прокуратура Швеции запросила ордер на арест Ассанжа
Прокуратура Швеции запросила у окружного суда Уппсалы ордер на заочный арест основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, который находится под стражей в Великобритании.
Обновлено в 02:42
Здоровье
Ученые рассказали о новом методе обнаружения рака кожи
Как рассказал РИА Новости главный дерматовенеролог департамента здравоохранения Москвы профессор Николай Потекаев, в медицине сейчас внедряется новый метод - паспорт кожи.
Обновлено в 03:15
Шоу-бизнес
Актер Алексей Фатеев тайно женился на новой пассии
Актер Алексей Фадеев тайно женился на своей новой возлюбленной. Об этом он рассказал в интервью изданию Woman Hit.
Обновлено в 03:45
Экономика
Глава Альфа-банка заявил о сокращении 3 тыс. сотрудников
Верхошинский заявил, что в первом квартале банк уже покинули около 2 тыс. человек. Дальнейшее сокращение штата не планируется.
Обновлено в 03:01
Армия и оружие
В РФ создадут авиаполки, оснащенные новейшими истребителями Су-57
В Воздушно-космических силах России появятся авиационные полки, оснащенные самолетами пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 19:32