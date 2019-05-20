Центробанк сообщил о росте зарплат в РоссииИзвестия вчера в 20:20

Россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, в этом году ощутили рост зарплат, а в банках падают оклады. Об говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды» (есть в распоряжении «Известий»).

Центробанк сообщил о росте зарплат в России

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