Экономика

Центробанк сообщил о росте зарплат в РоссииИзвестия вчера в 20:20

Россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, в этом году ощутили рост зарплат, а в банках падают оклады. Об говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды» (есть в распоряжении «Известий»).
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Центробанк назвал отрасли с растущими зарплатами

Народные новостивчера в 22:20

ЦБ назвал отрасли, где больше всего растут зарплаты

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ЦБ сообщил о росте зарплат в России

Телеканал 360°вчера в 22:25

В Центробанке назвали отрасли с растущими зарплатами

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Центробанк перечислил отрасли, где растут зарплаты

URA.Ruвчера в 21:54

Россиянам пообещали и рост, и падение доходов

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Центробанк сообщил о росте зарплат в России

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Армия и оружие

Трамп заявил, что стремится только к экономическим вторжениям

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что не хочет войн, единственные вторжения, к которым он стремится - экономические.
Обновлено вчера в 21:45
Политика

20 мая состоится инаугурация Владимира Зеленского

Обновлено в 01:15
Финансы

Греф ожидает снижения ставок по ипотеке до 7–8%

Ставки по ипотечным кредитам могут опуститься до уровня 8% в ближайшей перспективе, заявил глава Сбербанка Герман Греф в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1".
Обновлено вчера в 16:00
Происшествия

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения

Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
Обновлено вчера в 18:13
Футбол

Гаттузо: надеюсь, что останусь в «Милане»

Надеюсь, что останусь в «Милане». Во всяком случае я буду продолжать карьеру.
Обновлено вчера в 21:36
Авто

Новый Zotye T600 опередил по продажам Skoda Kamiq

В октябре 2018-го года состоялся старт продаж кроссовера Zotye T600 новой генерации.
Обновлено вчера в 22:52
Происшествия

Восемь человек пострадали в ДТП с участием семи машин в Подмосковье

В городском округе Пушкино произошла авария с участием семи автомобилей, в результате пострадали восемь человек.
Обновлено в 00:58
Политика

Совбез ООН по просьбе России обсудит украинский закон о языке

Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание в связи с принятием на Украине закона об исключительности украинского языка.
Обновлено в 01:08
Происшествия

Сотрудница Роспотребнадзора Башкирии покончила с собой

СМИ сообщают, что это произошло после того, как начальник предложил ей уволиться по собственному желанию Сотрудница Роспотребнадзора по Башкирии Ольга Сидорчева в ночь на 19 мая покончила с собой после разговора с начальником, сообщает портал "Собкор02".
Обновлено в 01:31
Происшествия

В Домодедово пьяного дебошира вывезли из самолета на кресле-каталке

Обновлено в 02:19
Общество

Кадыров подарил трехкомнатную квартиру участнику шоу на НТВ

По поручению главы региона, председатель республиканского правительства Муслим Хучиев «вручил Юсупу Алиеву ключи от новой квартиры в центре Грозного со всей необходимой мебелью», написал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» Кадыров.
Обновлено в 00:50
Музыка

Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Обновлено 18 мая в 19:02
Армия и оружие

Израиль подставил гражданские самолёты под удары сирийских систем ПВО

Израильские истребители, выполняя полёты в непосредственной близости от границы Сирии, в очередной раз поставили под удар гражданские самолёты.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия

В Китае два человека погибли в результате обрушения крыши бара

На юге Китая, в Гуанси-Чжуанском автономном районе, при обрушении металлической крыши бара погибли два человека и более 80 получили ранения, сообщает CGTN со ссылкой на представителей местных властей.
Обновлено вчера в 23:36
Хоккей

Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею

Обновлено вчера в 16:37
Технологии

Метро Нью-Йорка устанавливает цифровые навигационные киоски

Десять сделанных на заказ цифровых навигационных киосков были установлены на входах в станции метрополитена Нью-Йорка лондонским производителем «Trueform» в рамках действующей программы модернизации станций подземки стоимостью $19 млрд.
Обновлено вчера в 17:06
Политика

Замглавы администрации Януковича объявил о возвращении на Украину

Андрей Портнов, который занимал пост заместителя главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, возвратился в страну накануне инаугурации нового главы государства Владимира Зеленского.
Обновлено вчера в 08:14
Гаджеты

Дебют 8K-телевизора Huawei с ИИ-функциями ожидается в сентябре

В Интернете появилась новая порция информации о возможном выходе китайской телекоммуникационной компании Huawei на рынок смарт-телевизоров.
Обновлено вчера в 23:30
Гаджеты

В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах Huawei

По данным собеседников Reuters, на гаджетах Huawei перестанет обновляться Android, а у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и так далее.
Обновлено в 01:47
Кино

На HBO завершилась «Игра престолов»

HBO завершил показ финального эпизода сериала "Игра престолов". Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия

В Таджикистане осуждённые за участие в ИГ устроили бунт в колонии

Обновлено в 00:32
Музыка

Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса

Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:14
Футбол

«Спартак» и ЦСКА в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы

Московские футбольные клубы "Спартак" и ЦСКА потеряли шансы на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, команды сыграют в Лиге Европы.
Обновлено вчера в 11:24
Кино

Актриса Эмилия Кларк опубликовала прощальное письмо

Обновлено в 02:11
Происшествия

В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом

Обновлено вчера в 11:23
Происшествия

Шварценеггер рассказал, что сделает с напавшим на него в ЮАР

Обновлено вчера в 23:23
Общество

Врачи рассказали, как избавиться от целлюлита за две недели

Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие

Ядерные отходы США могут попасть в Тихий океан

Обновлено вчера в 20:25
Политика

В Ереване протестующие по призыву Пашиняна заблокировали здания судов

После призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна группы протестующих начали блокировать входы в здания судов в Ереване.
Обновлено в 02:13
Общество

Юлия Михалкова рассказала, как пришла в сквер во время протеста

Обновлено 18 мая в 14:44
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