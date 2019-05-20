Экономика
Центробанк сообщил о росте зарплат в РоссииИзвестия вчера в 20:20
Россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности, в этом году ощутили рост зарплат, а в банках падают оклады. Об говорится в бюллетене департамента исследований и прогнозирования Банка России «О чем говорят тренды» (есть в распоряжении «Известий»).
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Обновлено вчера в 16:00
Происшествия
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения
Операции в терминалах Сбербанка прерываются на хищения Участились жалобы клиентов Сбербанка на хищение их средств с помощью платежных терминалов.
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Футбол
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Авто
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СМИ сообщают, что это произошло после того, как начальник предложил ей уволиться по собственному желанию Сотрудница Роспотребнадзора по Башкирии Ольга Сидорчева в ночь на 19 мая покончила с собой после разговора с начальником, сообщает портал "Собкор02".
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Общество
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Армия и оружие
Израиль подставил гражданские самолёты под удары сирийских систем ПВО
Израильские истребители, выполняя полёты в непосредственной близости от границы Сирии, в очередной раз поставили под удар гражданские самолёты.
Обновлено вчера в 21:18
Происшествия
В Китае два человека погибли в результате обрушения крыши бара
На юге Китая, в Гуанси-Чжуанском автономном районе, при обрушении металлической крыши бара погибли два человека и более 80 получили ранения, сообщает CGTN со ссылкой на представителей местных властей.
Обновлено вчера в 23:36
Хоккей
Россияне обыграли Швейцарию на ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 16:37
Технологии
Метро Нью-Йорка устанавливает цифровые навигационные киоски
Десять сделанных на заказ цифровых навигационных киосков были установлены на входах в станции метрополитена Нью-Йорка лондонским производителем «Trueform» в рамках действующей программы модернизации станций подземки стоимостью $19 млрд.
Обновлено вчера в 17:06
Политика
Замглавы администрации Януковича объявил о возвращении на Украину
Андрей Портнов, который занимал пост заместителя главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, возвратился в страну накануне инаугурации нового главы государства Владимира Зеленского.
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Гаджеты
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Обновлено вчера в 23:30
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет Android на смартфонах Huawei
По данным собеседников Reuters, на гаджетах Huawei перестанет обновляться Android, а у следующих поколений смартфонов компании вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и так далее.
Обновлено в 01:47
Кино
На HBO завершилась «Игра престолов»
HBO завершил показ финального эпизода сериала "Игра престолов". Об этом сообщается на сайте телеканала.
Обновлено вчера в 22:23
Музыка
Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса
Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено вчера в 14:14
Футбол
«Спартак» и ЦСКА в следующем сезоне сыграют в Лиге Европы
Московские футбольные клубы "Спартак" и ЦСКА потеряли шансы на участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне, команды сыграют в Лиге Европы.
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Кино
Актриса Эмилия Кларк опубликовала прощальное письмо
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Происшествия
В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом
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Происшествия
Шварценеггер рассказал, что сделает с напавшим на него в ЮАР
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Врачи рассказали, как избавиться от целлюлита за две недели
Обновлено вчера в 23:32
Армия и оружие
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Обновлено вчера в 20:25
Политика
В Ереване протестующие по призыву Пашиняна заблокировали здания судов
После призыва премьер-министра Армении Никола Пашиняна группы протестующих начали блокировать входы в здания судов в Ереване.
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Юлия Михалкова рассказала, как пришла в сквер во время протеста
Обновлено 18 мая в 14:44