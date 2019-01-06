Авто
Центробанк сообщил о грядущих изменениях в ОСАГО
Центробанк сообщил о грядущих изменениях в ОСАГОАргументы недели01:50
Утром в воскресенье, 6 января, в Центробанке сообщили о грядущих изменениях в ОСАГО. Согласно последней информации, в будущем появятся новые условия, которые будут влиять на тарифы страхования.
Аргументы недели01:50
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с чего всё началось
"В Банке России убеждены, что страховщик сам должен смотреть: какова плотность движения в данном поселке, качество дорог и многое другое". На вопрос "РГ", будет ли отменен коэффициент мощности, Кирилл Табаков ответил, что "здесь изменения произойдут, видимо, уже в 2021 году".Российская газетавчера в 20:00
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Путешествия
Япония ввела налог на выезд туристов из страны
Обновлено в 16:18
Политика
В Киеве определили самое «болезненное» положение томоса об автокефалии
Наиболее «болезненным» положением томоса об автокефалии для «новой церкви» станет запрет создавать свои структуры за пределами страны.
Обновлено в 20:04
Космос
Запуск грузового корабля «Прогресс МС-11» к МКС перенесли
Грузовой корабль «Прогресс МС-11» отправится к Международной космической станции (МКС) на неделю позже плана.
Обновлено в 19:39
Общество
Умерла бывшая участница «Битвы экстрасенсов» Дария Воскобоева
Бывшая участница шоу «Битва экстрасенсов» Дария Воскобоева скончалась вечером 6 января.
Обновлено в 18:47
Политика
Трамп заявил, что стена на границе с Мексикой будет стальной
Президент США Дональд Трамп заявил, что на границе с Мексикой планируется построить стальную, а не бетонную стену.
Обновлено в 17:59
Происшествия
Группа лыжников заблудилась на Эльбрусе
Группа лыжников сбилась с маршрута на горе Эльбрус в Кабардино-Балкарии.
Обновлено в 14:03
Армия и оружие
Большой десантный корабль ВМС США направился в Черное море
В Черное море направляется большой десантный корабль Военно-морских сил США USS Fort McHenry, говорится на странице командования шестого флота ВМС США в Facebook.
Обновлено в 08:33
Футбол
Стали известны детали задержания футболиста Уэйна Руни в США
Агент экс-капитана сборной Англии и бывшего форварда «Манчестер Юнайтед» Уэйна Руни Пол Стретфорд объяснил, какие обстоятельства привели к задержанию в декабре минувшего года футболиста в вашингтонском аэропорту имени Даллеса.
Обновлено в 20:23
Политика
Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга
Президент России Владимир Путин прибыл в Спасо-Преображенский собор Санкт-Петербурга для участия в рождественском богослужении.
Обновлено в 16:27
Армия и оружие
National Interest оценил новое российское САО 2С42 «Лотос»
Несмотря на свою предполагаемую "цветочную красоту", новое самоходное артиллерийское орудие (САО) 2С42 "Лотос" станет важной вехой в процессе модернизации артиллерии России, пишет американский журнал The National Interest.
Обновлено в 19:40
Политика
США заблокировали поставки Sukhoi Superjet 100 в Иран
Обновлено в 08:44
Происшествия
В результате землетрясения в Иране пострадали более 30 человек
Напомним, в Иране в ноябре 2018 года в результате землетрясения магнитудой 6,3 в провинции Керманшах пострадали около 800 человек.
Обновлено в 12:04
Хоккей
Овечкин и Кузнецов принесли победу «Вашингтону» над «Детройтом»
Обновлено в 19:59
Политика
Установлены все детали покушения на Скрипаля
Власти Великобритании считают, что установили все детали покушения в Солсбери на бывшего офицера российской военной разведки Сергея Скрипаля, сообщает The Telegraph со ссылкой на источники в правительстве.
Обновлено в 10:58
Происшествия
Жителя Новокузнецка оштрафовали за покупку на AliExpress
Штраф в 15 тыс. рублей назначен жителю Новокузнецка, признанному виновным в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.
Обновлено в 18:40
Происшествия
Автобус с белорусскими туристами попал в ДТП в Польше
Обновлено в 15:40
Общество
Дачников обязали сообщать властям о перестройке домов
Владельцы земельных участков с 1 марта 2019 года будут обязаны уведомлять местные органы исполнительной власти о планируемом строительстве и реконструкции индивидуальных и садовых домов.
Обновлено в 00:59
Происшествия
В Афганистане при обрушении на шахте погибли более 30 человек
В результате обвала на золотодобывающей шахте в Афганистане погиб как минимум 31 человек, сообщает Pajhwok Afghan News.
Обновлено в 13:00
Спорт
Устюгов стал вторым в общем зачете «Тур де Ски»
Обновлено в 13:25
Кино
В Лос-Анджелесе объявят лауреатов премии «Золотой глобус»
Церемония вручения американской премии "Золотой глобус" (Golden Globe Award), присуждаемой ежегодно Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных при Голливуде, пройдет в 76-й раз в воскресенье вечером в Лос-Анджелесе (штат Калифорния).
Обновлено вчера в 16:09
Политика
В России введут новую систему контроля качества топлива
Для полного избавления от фальсификата, правительство хочет прослеживать путь топлива от нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) до потребителя, рассказал «Российской газете» министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Обновлено в 07:49
Армия и оружие
Солдаты США сорвали флаг Литвы в Каунасе
Солдаты армии США сорвали флаг Литвы со здания прокуратуры в Каунасе, сообщает Baltnews со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 04:59
Религия
Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя
Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя в 23:00 мск.
Обновлено в 15:13
Происшествия
Сербские спасатели эвакуировали застрявших в горах россиян
Обновлено в 18:42
Общество
Женившийся на «Мисс Москва» король Малайзии отрекся от престола
Король Малайзии Мухаммад V отрекся от престола, сообщает газета Star.
Обновлено в 07:27
Спорт
Экс-глава WADA назвал толпой линчевателей критиков ситуации с РУСАДА
Бывший глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд раскритиковал обвиняющих организацию за бездействие в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
Обновлено в 18:21
Кино
Майкл Дуглас получил «Золотой глобус» за роль в «Методе Комински»
Актер Майкл Дуглас получил "Золотой глобус" как лучший комедийный актер в телесериале. Об этом сообщается в твиттере премии.
Обновлено в 20:30
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Свердловской области
В результате столкновения двух легковых автомобилей в Свердловской области три человека погибли и пять пострадали.
Обновлено в 19:47
Политика
Трамп прокомментировал задержание американца за шпионаж в России
Президент США Дональд Трамп заявил, что власти США занимаются изучением ситуации с задержанием в России американца Пола Уилана по подозрению в шпионаже, об этом он рассказал журналистам, передает Reuters.
Обновлено в 13:07
Политика
Роскосмос может выйти из проекта окололунной станции NASA
Россия может покинуть совместный с американской стороной проект по созданию окололунной космической станции Gateway из-за срыва визита в США главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина.
Обновлено в 20:20