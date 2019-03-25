Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку, но допустил её снижениеМордовМедиа 22 марта в 08:49
Как сообщается на сайте Центробанка, прогноз снижен с 5-5,5% по итогам 2019 года до 4,7-5,2%. Ожидается, что в первой половине 2020 года инфляция вернётся к 4%. Если так и будет, то Банк России допускает снижение ключевой ставки до конца текущего года.
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Сейчас производители и торговые предприятия, по сути, жертвуют частью своей маржи, чтобы удержать покупателя. Сдержанная динамика спроса и конкуренция за долю рынка не позволяют им быстро перенести изменения налога в цену. Поэтому они это делают постепенно, когда представляется такая возможность.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРБК 22 марта в 13:02
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Банк России во второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
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