Финансы

Центробанк сохранил ключевую ставку, но допустил её снижениеМордовМедиа 22 марта в 08:49

Как сообщается на сайте Центробанка, прогноз снижен с 5-5,5% по итогам 2019 года до 4,7-5,2%. Ожидается, что в первой половине 2020 года инфляция вернётся к 4%. Если так и будет, то Банк России допускает снижение ключевой ставки до конца текущего года.
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Эльвира Набиуллина
Сейчас производители и торговые предприятия, по сути, жертвуют частью своей маржи, чтобы удержать покупателя. Сдержанная динамика спроса и конкуренция за долю рынка не позволяют им быстро перенести изменения налога в цену. Поэтому они это делают постепенно, когда представляется такая возможность.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРБК 22 марта в 13:02

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ЦБ анонсировал снижение ключевой ставки в 2019 году

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Коммерсантъ22 марта в 18:01

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РБК22 марта в 13:02

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Интерфакс22 марта в 07:04

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых

РИА Новости22 марта в 06:32
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 23:05, Ашберн
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