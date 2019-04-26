Финансы

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовыхRT на русском 07:36

В пятницу, 26 апреля, совет директоров Центробанка сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Банк России полностью оправдал прогнозы экспертов и финансистов, поэтому реакция игроков валютного рынка оказалась сдержанной.
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Десять человек погибли при взрыве автомобиля в Сирии

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля в сирийкой Ракке произошел двойной теракт, в результате которого погибли не менее восьми человек, среди которых были и члены «Демократических сил Сирии».
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На Шри-Ланке прогремело три взрыва

Три взрыва прогремели на Шри-Ланке, сообщает местное издание со ссылкой на представителя армии.
Обновлено в 11:08
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Курсанты ВДВ массово сорвали новые погоны

Как сообщает «Интерфакс», около 40 курсантов и сержантов сорвали новые зелёные погоны у памятника генералу Василию Маргелову.
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Трамп заявил, что призвал ОПЕК снизить цены на нефть

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Умерла актриса Элина Быстрицкая

В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
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Пожар на территории завода «Красмаш» ликвидирован

Пожар на территории завода «Красмаш» (входит в корпорацию «Роскосмос») ликвидирован. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС России.
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Украинский мультимиллионер арестован в Москве

По данным издания, визит украинского мультимиллионера в Москву мог быть связан с его активами на территории Донбасса, контроль над которым он утратил после начала боевых действий в 2014 году.
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Российский президент Владимир Подписал указ, связанный с мерами по ликвидации пожаров в Забайкальском крае.
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Американский профессор по международным отношениям Гарвардского университета Стивен Уолт написал материал для издания Foreign Policy, в котором назвал причины утраты США своих позиций на международной арене.
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«Ливерпуль» разгромил «Хаддерсфилд» и вышел в лидеры чемпионата Англии

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Скандал в Латвии вызвала инструкция на русском языке

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