Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовыхRT на русском 07:36
В пятницу, 26 апреля, совет директоров Центробанка сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Банк России полностью оправдал прогнозы экспертов и финансистов, поэтому реакция игроков валютного рынка оказалась сдержанной.
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Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 11:59, Ашберн
Происшествия
Три полковника ФСБ арестованы по делу о коррупции
Обновлено в 10:53
Шоу-бизнес
Модель и актриса сериала «Мост» Стефани Шерк умерла в 37 лет
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Здоровье
Ученые назвали причины рака легких у некурящих людей
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Происшествия
Пожар на заводе-производителе ракет «Сармат» локализовали
В Красноярске возгорание на территории завода «Красмаш» локализовано на площади 20 тысяч квадратных метров.
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Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Политика
Суд приговорил Бутину к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:26
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» подал сигнал бедствия и экстренно вернулся в Ригу
В аэропорту Риги совершил экстренную посадку самолет «Аэрофлота» Superjet 100-95B.
Обновлено в 08:38
Общество
Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян
Первое место в списке занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: он владеет шотландским замком XVII века стоимостью около 12 миллионов долларов, ранее принадлежавшим одному из старейших местных кланов.
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Путешествия
В майские праздники Крым посетит почти четверть миллиона туристов
"Исходя из сложившейся динамики туристического потока, ожидается, что в период майских праздников текущего года Крым посетит порядка 240 тысяч туристов, что на 40% выше уровня аналогичного периода 2018 года", - сказал Волченко на заседании крымского парламента.
Обновлено в 04:46
Автоспорт
Формула-1. Квят показал шестое время во второй практике
Российский пилот Toro Rosso Даниил Квят в свой день рождения показал шестой результат (+1,305).
Обновлено в 10:36
Происшествия
На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва
Три взрыва прогремели в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщает местное издание News1st со ссылкой на представителя армии.
Обновлено в 11:08
Космос
В России придумали способ доставлять космонавтов на МКС за два часа
Ракетно-космическая корпорация «Энергия» разработала новый способ доставки кораблей с экипажем и ресурсами на МКС всего за два часа.
Обновлено в 10:46
Хоккей
Есмантович подтвердил интерес ЦСКА к Киселевичу
Президент ЦСКА Игорь Есмантович подтвердил, что армейцы заинтересованы в защитнике «Виннипега» Богдане Киселевиче.
Обновлено в 10:01
Гаджеты
Samsung попросили iFixit удалить материал по разборке Galaxy Fold
В Samsung попросили iFixit удалить материал по разборке Galaxy Fold, вероятно, по той причине, что журналистам и блогерам разослали не коммерческие варианты смартфона, так как в iFixit уже намекнули на то, что после поступления аппарата в розничную продажу, они снова его разберут.
Обновлено в 09:08
Политика
Подозреваемый в подготовке теракта Рубан покинул территорию Украины
Экс-директор центра «Офицерский корпус» Владимир Рубан выехал с территории Украины.
Обновлено в 06:26
Общество
Медведев рассказал, почему не написал докторскую диссертацию
Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, почему так и не написал докторскую диссертацию, хотя многие его коллеги получили эту ученую степень.
Обновлено в 09:43
Кино
Умер художник‐постановщик Валерий Филиппов
«26 апреля 2019 года на 81 году жизни скончался народный художник РФ, лауреат Государственной премии СССР, член Гильдии художников кино и телевидения Союза кинематографистов России Валерий Николаевич Филиппов», — говорится в сообщении на сайте.
Обновлено в 08:14
Политика
На Украине принят закон об исключительности украинского языка
В законе обозначены категории граждан, которые обязаны владеть украинским языком и говорить на нем во время прямого исполнения своих гражданских и служебных обязанностей.
Обновлено вчера в 06:22
Политика
«Транснефть» заявила об умышленном загрязнении нефти в «Дружбе»
Возбуждено уголовное дело о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба", сообщил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено в 11:43
Происшествия
Жители Мурино спасли школьницу от мигранта-насильника
Как стало известно в пятницу, 26 апреля, в минувшую среду в городе Мурино местные жители помешали приезжему мужчине надругаться над 17-летней девушкой.
Обновлено в 09:42
Здоровье
Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова
Сегодня с рабочим визитом Ростов посетила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Обновлено в 11:07
Политика
Путин упростил получение гражданства России для жителей ДНР и ЛНР
Президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российских паспортов для жителей отдельных районов самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.
Обновлено 24 апреля в 15:43
Здоровье
Подтвержден бруцеллез рогатого скота в личных подсобных хозяйствах
Подтвержден бруцеллез крупного рогатого скота в двух личных подсобных хозяйствах в селах Полтавка и Константиновка Октябрьского района.
Обновлено в 04:24
Гаджеты
Перчатку Бесконечности от Caviar создали к выходу фильма «Мстители»
Российский бренд люксовых телефонов Caviar разработал свою Перчатку Бесконечности к выходу последней части фильма «Мстители».
Обновлено в 07:18
Космос
Новые данные: Вселенная расширяется необъяснимо быстро
Астрофизики из Университета Джонса Хопкинса проанализировали свет 70 звезд в соседней галактике Большое Магелланово Облако с помощью нового метода, который позволяет получать быстрые изображения.
Обновлено в 07:00
Авто
Honda официально представила кроссовер Honda BR-V
Компания Honda представила на автосалоне в Джакарте обновленную версию бюджетного кроссовера Honda BR-V.
Обновлено вчера в 08:04
Политика
Под Крымским мостом прекращено движение судов
По данным украинских СМИ, накануне группа кораблей, ожидавших прохода в Азовское море, находилась на расстоянии половины морской мили от входа в канал, однако некоторое время спустя суда отошли в сторону Черного моря, увеличив дистанцию с аркой моста до двух морских миль.
Обновлено в 03:44