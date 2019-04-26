Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовыхRT на русском 07:36
В пятницу, 26 апреля, совет директоров Центробанка сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Банк России полностью оправдал прогнозы экспертов и финансистов, поэтому реакция игроков валютного рынка оказалась сдержанной.
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Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
Обновлено в 03:51
Происшествия
В России загорелся завод-производитель ракет «Сармат» и «Синева»
Завод «Красмаш» производит баллистические ракеты для подводных лодок.
Обновлено в 10:03
Происшествия
На Шри-Ланке прогремели три взрыва
Три взрыва прогремели в восточной части Шри-Ланки в городе Калмунай, сообщает местное издание News1st со ссылкой на представителя армии.
Обновлено в 11:08
Происшествия
Экс-полковник ФСБ арестован по делу о хищении
Экс-сотрудник ФСБ полковник Дмитрий Фролов был арестован по делу о хищении 490 млн рублей, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 09:18
Происшествия
В Ставрополе обнаружили детей в заваленной мусором квартире
Отмечается, что поводом стала публикация в соцсетях и СМИ фотографий квартиры, заваленной мусором, в которой живут дети.
Обновлено в 09:56
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Политика
Сын оскорбившего пенсионеров экс-депутата Набиева лишен статуса судьи
Председатель Клетского районного суда Волгоградской области Рашад Набиев, который является сыном экс-депутата регионального парламента Гасана Набиева, оскорбившего пенсионеров с низким доходом, лишен статуса судьи.
Обновлено в 06:26
Политика
Прилепин сообщил о доставленных месяц назад паспортах РФ на Донбасс
Писатель Захар Прилепин, воевавший на стороне самопровозглашенных республик на востоке Украины, сообщил, что еще месяц назад знал о том, что на территорию Донбасса въехали автобусы с бланками российских паспортов, списками и всем остальным.
Обновлено в 10:09
Политика
В России завели уголовное дело из-за «грязной» нефти
В России возбуждено уголовное дело в связи с загрязнением нефти, которая идет по нефтепроводу «Дружба».
Обновлено в 10:58
Происшествия
Ахмед Барахоев этапирован в СИЗО во Владикавказе
Об этапировании лидера протестов в Ингушетии Ахмеда Барахоева из Нальчика во Владикавказ не сообщили ни защите, ни его родным, заявили адвокат Фатима Урусова и сын Барахоева Илез.
Обновлено в 09:05
Политика
Прокурор попросил о снисхождении для Бутиной
Арестованная в США россиянка Мария Бутина заслуживает снисхождения за признание вины и сотрудничество со следствием.
Обновлено в 10:49
Футбол
Стала известна судьба главного тренера «Спартака» Олега Кононова
Стала известна судьба главного тренера "Спартака" Олега Кононова Наставнику красно-белых нашли место.
Обновлено в 10:30
Политика
Медведев отменил санкции против четырех украинцев
Все четверо были внесены в санкционный список постановлением правительства России от 1 ноября 2018 года, принятым, как отмечалось в документе, «в ответ на действия Украины, связанные с введением ограничительных мер против граждан и юридических лиц Российской Федерации».
Обновлено в 06:55
Политика
Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым
Украинский журналист Дмитрий Гордон рассказал, как Украине вернуть Крым и Донбасс. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 03:23
Общество
Медведев рассказал, почему не написал докторскую диссертацию
Премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал, почему так и не написал докторскую диссертацию, хотя многие его коллеги получили эту ученую степень.
Обновлено в 09:43
Политика
Сын Александра Лукашенко Николай изменился до неузнаваемости
Во время визита президента Белоруссии Александра Лукашенко в Китай, все внимание было приковано не к политику, а к его младшему сыну Николаю.
Обновлено в 05:59
Общество
Расследование в отношении Facebook начато в США
Прокуратура Нью-Йорка начала расследование в отношении компании Facebook по причине сбора данных электронных адресов пользователей социальной сети.
Обновлено в 00:28
Недвижимость
Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России
Обновлено 24 апреля в 10:57
Футбол
Гвардиола считает «Манчестер Сити» лучшей командой в истории АПЛ
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола эмоционально высказался о своей команде после победы над «Манчестер Юнайтед» (2:0) в рамках перенесенного матча 31-го тура чемпионата Англии.
Обновлено в 04:28
Происшествия
Дебошир избил начальницу поезда в Петербурге
Обновлено в 07:53
Политика
США назвали представляющую угрозу в сфере сбора разведданных страну
Федеральное бюро расследований (ФБР) США назвало страну, которая представляет наибольшую угрозу в сфере сбора разведывательных данных.
Обновлено в 10:51
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Политика
В парламенте Польши потребовали от Германии $850 миллиардов репараций
Парламентарии добавил, что пока только $110 миллиардов получила Польша за время своего членства в Евросоюзе, в бюджет которого больше всех денег вносит Германия.
Обновлено в 10:29
Политика
Nord Stream 2 AG наносит ответный удар
В лентах информационных агентств промелькнуло сухое сообщение, что компания Nord Stream 2 AG направила письмо председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру по поводу поправок к Газовой директиве ЕС.
Обновлено в 01:00
Происшествия
Жители Мурино спасли школьницу от мигранта-насильника
Как стало известно в пятницу, 26 апреля, в минувшую среду в городе Мурино местные жители помешали приезжему мужчине надругаться над 17-летней девушкой.
Обновлено в 09:42
Политика
ЦИК Украины определился с датой подведения итогов выборов
Ранее, 25 апреля, победитель выборов Владимир Зеленский обвинил ЦИК в попытке затянуть объявление итоговых результатов выборов и как следствие отложить инаугурацию политика.
Обновлено в 10:39