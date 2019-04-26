Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовыхRT на русском 07:36
В пятницу, 26 апреля, совет директоров Центробанка сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых. Банк России полностью оправдал прогнозы экспертов и финансистов, поэтому реакция игроков валютного рынка оказалась сдержанной.
Читать в источнике
Оценить15
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7321 источник, обновлено в 08:56, Ашберн
Культура
В Петербурге впервые пройдет Дрезденский оперный бал
Обновлено в 01:19
Политика
Путин присвоил Лановому звание Героя труда
Президент подписал указ о присвоении звания Героя Труда РФ. За особые трудовые заслуги перед государством и народом награждены пять человек.
Обновлено в 06:55
Кино
Умерла актриса Элина Быстрицкая
В возрасте 91 года умерла народная артистка СССР Элина Быстрицкая, сообщила РБК директор Малого театра Тамара Михайлова.
Обновлено в 03:51
Общество
Названа самая красивая сотрудница Росгвардии
Названа победительница первого всероссийского ведомственного фотоконкурса "Краса Росгвардии", передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Обновлено в 08:12
Общество
Forbes составил рейтинг необычных покупок богатейших россиян
Первое место в списке занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин: он владеет шотландским замком XVII века стоимостью около 12 миллионов долларов, ранее принадлежавшим одному из старейших местных кланов.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Экс-сотрудник ФСБ обвиняется в хищении 490 млн рублей
Ранее ТАСС сообщал, что следствие просит Басманный суд заключить под стражу экс-сотрудников управления "К" СЭБ ФСБ России Дмитрия Фролова и Андрея Васильева по делу о мошенничестве.
Обновлено в 08:52
Музыка
Rammstein выпустили новый клип Radio
Группа Rammstein опубликовала новый клип на композицию Radio. Видеоролик опубликован на официальном канале группы в YouTube.
Обновлено в 05:58
Политика
Медведчук заявил о зависти к его родству с Путиным
Председатель политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявил, что украинские политики и журналисты, которые постоянно называют его кумом президента России Владимира Путина, на самом деле ему просто завидуют.
Обновлено в 08:37
Политика
Решение ВТО по транзитному спору России и Украины вступило в силу
Орган по разрешению споров Всемирной торговой организации (ВТО) по транзитному спору "Дело DS512: Россия – Меры по транзитным перевозкам" 26 апреля утвердил доклад третейской группы, передает ТАСС со ссылкой на сообщение Минэкономразвития.
Обновлено в 08:37
Автоспорт
Организаторов Гран-при Азербайджана раскритиковали из-за аварии пилота
Заместитель руководителя "Уильямса" Клэр Уильямс прокомментировала аварию пилота команды Джорджа Расселла во время первой свободной практики Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает "Советский спорт".
Обновлено в 07:16
Футбол
«Чемпионат»: ЦСКА предложил Дзагоеву новый контракт
"Чемпионат" сообщает, что руководство ЦСКА предложило новый контракт хавбеку команды Алану Дзагоеву.
Обновлено в 08:29
Шоу-бизнес
Бритни Спирс выписалась из психиатрической клиники
Обновлено в 06:50
Футбол
Тульский «Арсенал» одержал победу над «Спартаком»
Обновлено вчера в 15:30
Политика
Меняйло раскритиковал работу главы Хакасии
Полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло раскритиковал работу руководства Хакасии.
Обновлено в 05:59
Здоровье
Врачей начнут премировать за выявление рака
Глава правительства Дмитрий Медведев поручил ввести премии для врачей, выявивших у пациентов онкологические заболевания во время диспансеризации.
Обновлено вчера в 11:52
Происшествия
В Москве загорелся институт нефти и газа имени Губкина
Пожар начался на восьмом этаже здания на Ленинском проспекте. По предварительной информации, пострадавших нет.
Обновлено в 07:42
Происшествия
Московские СИЗО обыщут после отравления арестантов «Матросской тишины»
В СИЗО «Матросская тишина» трое арестованных отравились неизвестным веществом, один из них умер, УФСИН по Москве проводит проверку следственных изоляторов, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 07:24
Футбол
Измайлов и Родионов покинут «Спартак» по окончании сезона
Вице-президент футбольного клуба "Спартак" Наиль Измайлов и спортивный директор Сергей Родионов будут освобождены от своих должностей по окончании нынешнего сезона, сообщается на сайте московского клуба.
Обновлено в 08:18
Автоспорт
Клэр Уильямс: «„Уильямс“ не продается»
Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс опровергла слухи о возможной продаже команды российскому миллиардеру Дмитрию Мазепину.
Обновлено в 07:55
Недвижимость
Пенсионеры активно меняют свои дачи на квартиры в курортах России
Обновлено 24 апреля в 10:57
Общество
Россельхознадзор объяснил запрет на ввоз хамона и пармезана
Россельхознадзор объяснил, почему может быть запрещён ввоз хамона и пармезана, а также других мясных и молочных продуктов из-за рубежа.
Обновлено в 08:13
Теннис
Медведев вышел во 2-й грунтовый полуфинал в карьере и подряд
На прошлой неделе 23-летний Медведев, напомним, дошел до полуфинала Монте-Карло, обыграв там Новака Джоковича.
Обновлено в 08:23
Происшествия
В Красноярском крае воспитателей детсада осудили за пытки детей иглами
"Следователям удалось установить, что в период с 2016 года по апрель 2017-го воспитатели неоднократно наносили уколы канцелярскими булавками в область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела малолетних детей, систематически причиняя тем самым физическую боль", - пояснили в ГСУ СК.
Обновлено в 08:13
Армия и оружие
Постпред Сирии при ООН обвинил США и ЕС в экономическом терроризме
Постпред Сирии при ООН Башар аль-Джаафари назвал санкции США и ЕС против Дамаска экономическим терроризмом.
Обновлено в 08:22
Наука
Зафиксирован самый редкий и длительный распад атома во Вселенной
Обновлено вчера в 22:19
Армия и оружие
Фрегаты для ВМС Индии в Калининграде построят до 2023 года
В Калининградской области судостроительный завод "Янтарь" (входит в ОСК) до 2023 года построит два фрегата проекта 11356 для ВМС Индии.
Обновлено в 08:46
Экономика
У дорожных камер зафиксированы нарушения
В Новгородской области, например, государственное областное учреждение "Агентство развития Новгородской области" (АРНО) в 2014 году провело конкурс на создание системы автоматической фиксации нарушений стоимостью 733 млн. руб. В тендере участвовал лишь ПАО "Ростелеком", компания и получила контракт.
Обновлено вчера в 18:36
Авто
Hyundai обновит кроссовер Tucson
Санъюп Ли, старший вице-президент и глава Глобального дизайнерского центра Hyundai, анонсировал дебют концептуально нового поколения кроссовера Tucson.
Обновлено вчера в 13:21
Армия и оружие
США прокомментировали размещение ПРО в Румынии
Обновлено в 08:45