Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовыхРИА Новости 05:34
Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. В 2018 году Центробанк дважды снижал и дважды повышал ключевую ставку. Причем повышение было зафиксировано впервые с 2014 года.
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Авто
«АвтоВАЗ» выпустил учебную Lada Granta
Компания «АвтоВАЗ» начинает прием заказов на учебный седан Granta, предназначенный специально для автошкол.
Обновлено в 05:31
Кино
Умер народный артист РСФСР Сергей Юрский
На 84-м году жизни скончался народный артист РСФСР Сергей Юрский.
Обновлено в 01:27
Происшествия
Увеличилось число пострадавших при столкновении поездов в Испании
В результате столкновения двух поездов в Испании получили ранения около 100 человек.
Обновлено в 15:18
Спорт
Биатлон. Названы составы российских команд на эстафеты Кубка мира
Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составами четверок, которые выступят в эстафетах на этапе Кубка мира в Канаде.
Обновлено в 03:15
Авто
Renault выпустит в 2019 году пикап Dacia Duster
Компания Renault запустит производство пикапа Dacia на базе кроссовера Duster нового поколения уже в 2019 году.
Обновлено в 07:27
Авто
Lamborghini представила в России новый Huracan Evo
Приблизительная стоимость Huracan Evo в России составляет 20 миллионов рублей.
Обновлено в 12:02
Транспорт
«Аэрофлот» ужесточил правила перевозки питомцев в салоне самолета
По новым правилам, в салоне самолета можно перевозить домашних животных, которые помещаются в сумку-переноску, габариты которой по сумме трех измерений не превышают 126 сантиметров (ранее было 135 сантиметров).
Обновлено в 13:20
Общество
«Росконтроль» оценил качество и безопасность стиральных порошков
Напротив, в чёрный список организации попал порошок AOS/«Я родился», который не соответствуют требованиям безопасности по индексу токсичности.
Обновлено в 05:51
Политика
Украинские радикалы забросали яйцами генконсульство России в Харькове
На Украине около 100 радикалов устроили пикет у здания российского генконсульства в Харькове и забросали место яйцами.
Обновлено в 12:10
Политика
Путин уволил девять генералов силовых ведомств
Президент России Владимир Путин уволил девять генералов силовых ведомств и МЧС.
Обновлено в 09:25
Происшествия
В Куршевеле частный самолет врезался в сугроб
На горнолыжном курорте Куршевель во французских Альпах частный самолет врезался в сугроб, сообщает France Info.
Обновлено в 14:59
Происшествия
Трех дебоширов сняли в Шереметьево с рейса Москва-Анталья
В аэропорту Шереметьево полиция сняла с рейса Москва-Анталья троих пассажиров, злоупотребивших на борту самолета алкоголем, передает "Интерфакс".
Обновлено в 15:23
Наука
Британские ученые выяснили, стоит ли запивать пиво вином
Обновлено в 01:37
Гаджеты
Названы самые опасные смартфоны
Первое место в рейтинге самых опасных смартфонов занял смартфон Xiaomi Mi A1. Его уровень излучения составляет в 1,75 ватт на килограмм.
Обновлено в 15:30
Кино
Умер английский актер Альберт Финни
Обновлено в 10:34
Авто
Opel показал тизер с оптикой новой Opel Corsa
Компания Opel опубликовала первый тизер хэтчбека Corsa шестого поколения, дающий представление о новой передней оптике автомобиля.
Обновлено в 05:00
Наука
Рыбы впервые прошли зеркальный тест
Зеркальный тест успешно проходят люди (примерно с возраста 15 месяцев), обезьяны, дельфины, слоны и некоторые птицы.
Обновлено в 05:35
Наука
Ученые обнаружили раковую опухоль возрастом 240 млн лет
Палеонтологи из Германии обнаружили одну из древнейших раковых опухолей. Онкологическое заболевание поразило предка черепах – папохелиса.
Обновлено в 03:44
Политика
Кандидата в президенты Украины Насирова облили водой в прямом эфире
Президентские выборы на Украине назначены на 31 марта.
Обновлено в 13:25
Авто
Toyota RAV4 получила внедорожную версию TRD Off-Road
Компания Toyota на автосалоне в Чикаго представила внедорожную версию нового кроссовера RAV4 — исполнение TRD Off-Road.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие
Для «Союз-5» создан самый мощный в мире двигатель РД-171МВ
В научно-конструкторском бюро «НПО Энергомаш» в городе Химки Московской области собран первый экземпляр двигателя РД-171МВ для перспективной ракеты среднего класса «Союз-5».
Обновлено в 04:35
Происшествия
19 человек пострадали в ДТП с автобусом в Башкирии
По данным минздрава республики, пострадали 19 человек, в том числе трое детей.
Обновлено в 10:48
Транспорт
Дорожные камеры начнут штрафовать за выезд на «вафельницу» с 1 марта
С 1 марта 2019 года комплексы фотовидеофиксации начнут штрафовать водителей за выезд на разметку «вафельница» на запрещающий сигнал светофора.
Обновлено в 02:39
Армия и оружие
США ответили на предложение России уничтожить оружие, нарушающее ДРСМД
Обновлено в 14:15
Космос
На МКС произошла отстыковка корабля Cygnus с отходами
Рука-манипулятор Canadarm-2 после отстыковки отвела летательный аппарат от станции. На его борту находится около 2,5 тонн мусора.
Обновлено в 11:47
Происшествия
На борту самолёта Москва — Сочи скончался пассажир
На борту самолёта, летевшего из Москвы в Сочи, скончался пожилой мужчина. Об этом сообщает 8 февраля телеканал «Рен ТВ».
Обновлено в 14:17
Авто
Mazda представила юбилейный MX-5
Mazda MX-5 30th Anniversary Edition выкрашена в оранжевый цвет под названием Racing Orange.
Обновлено в 03:33