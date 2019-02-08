Финансы

Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовыхРИА Новости 05:34

Банк России решил сохранить ключевую ставку на уровне 7,75% годовых, следует из пресс-релиза регулятора. В 2018 году Центробанк дважды снижал и дважды повышал ключевую ставку. Причем повышение было зафиксировано впервые с 2014 года.
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