Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку на прежнем уровнеАгентство Строительных Новостей вчера в 07:12
Центральный Банк России на заседании Совета Директоров принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,75%. В сообщении ЦБ отмечается, что в 2019 году возможно снижение ключевой ставки.
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Сейчас производители и торговые предприятия, по сути, жертвуют частью своей маржи, чтобы удержать покупателя. Сдержанная динамика спроса и конкуренция за долю рынка не позволяют им быстро перенести изменения налога в цену. Поэтому они это делают постепенно, когда представляется такая возможность.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРБК вчера в 13:02
с чего всё началось
Банк России решил сохранить ключевую на уровне 7,75%, продлив таким образом взятую в феврале паузу на ужесточение денежно-кредитной политики еще на месяц (следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке состоится 26 апреля).Forbesвчера в 06:41
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