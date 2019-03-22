Центробанк сохранил ключевую ставкуТелеканал 360° вчера в 07:22

с чего всё началось

Сейчас производители и торговые предприятия, по сути, жертвуют частью своей маржи, чтобы удержать покупателя. Сдержанная динамика спроса и конкуренция за долю рынка не позволяют им быстро перенести изменения налога в цену. Поэтому они это делают постепенно, когда представляется такая возможность.

Ключевая ставка в размере 7,75% годовых осталась неизменной. Центробанк при этом не исключил, что позже в этому году может снизить ставку. «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году», — сказано на сайте ЦБ.

Экономика ФНС ответила на сообщения о блокировках счетов самозанятых Банкам следует проверить статус налогоплательщика, прежде чем блокировать счет, сообщили РБК в пресс-службе ФНС.

Гаджеты Раскрыт способ взлома пароля на любом смартфоне Ученые из Штутгартского и Мюнхенского университетов провели эксперимент и выяснили, как злоумышленники считывают информацию о пароле с любого гаджета.

Энергетика СУЭК планирует увеличить добычу угля в 2019 году на 5 млн тонн Сибирская угольная энергетическая компания (СУЭК), крупнейшая в России по добыче угля, планирует в 2019 году добыть 115 млн тонн - на 5 млн тонн больше, чем в 2018-м.

Экономика Pinterest подала заявку на IPO, планирует привлечь до $100 млн Американская технологическая компания Pinterest Inc. направила в комиссию по ценным бумагам США (SEC) заявку на публичное размещение акций (Form S-1), следует из данных на сайте комиссии.

Происшествия В МВД рассказали о погибшем в Нижнекамске полицейском МВД по Татарстану сообщило, что участковый Динар Саматов, погибший в Нижнекамске от рук напавшего с ножом неизвестного, не раз поощрялся руководством за выполнение особо сложных задач.

Наука Ученые: Апельсиновый сок снижает риск инсульта на 24% Ученые из Нидерландов отмечают, что при ежедневном употреблении данных напитков наблюдалось значительное снижение риска инсульта.

Происшествия Число жертв взрыва на химзаводе в Китае выросло до 64 Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.

Энергетика Рост цен на нефть подстегнул биржевой рынок РФ За 2018 г. общий объем биржевых торгов на товарном рынке увеличился на 25% (более чем на 223 млрд руб. по сравнению с аналогичным показателем 2017 г.) за счет рынка нефтепродуктов.

Здоровье Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Общество У берегов Камчатки ожидаются волны высотой до 9 м Утром в воскресенье ожидаются опасные волны высотой до 9 м, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС России.

Спорт Александр Большунов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира В канадском Квебеке проходит заключительный этап Кубка мира по лыжному спорту. Разыграны награды в индивидуальном спринте у мужчин и женщин.

Происшествия В Уссурийске произошел пожар в строящемся павильоне рядом с рынком В строящемся павильоне в Уссурийске произошел пожар на площади 350 кв. м, сообщается на сайте ГУ МЧС по Приморскому краю.

Происшествия МВД хочет запретить заводить дела о сбыте наркотиков без доказательств МВД России хочет запретить возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без достаточных доказательств и экспертного заключения.

Единоборства Владимир Токов победил Уокера на турнире Bellator Российский боец легкого веса (до 70,3 кг) Владимир Токов одержал победу единогласным решением судей над американцем Райаном Уокером на турнире Bellator 218.

Политика В «Нафтогазе» прокомментировали встречу Медведчука с главой «Газпрома» В НАК «Нафтогаз» прокомментировали встречу украинского политика Виктора Медведчука с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, которая состоялась в Москве.

Шоу-бизнес На похоронах Юлии Началовой Жасмин удивила всех своим Bentley Mulsanne Многие даже решили, что на таком роскошном авто может разъезжать только Алла Пугачева, оказалось, что это Жасмин.

Космос Запуск корабля «Прогресс МС-11» застрахуют на 3,6 млрд рублей Запуск транспортного грузового корабля Прогресс МС-11 к Международной космической станции, который запланирован на 4 апреля, будет застрахован в СК АльфаСтрахование на 3,58 млрд рублей.

Политика Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России В свою очередь Борисов добавил, что отказ американских поставщиков доставить материалы для «черного крыла» не лишили Россию возможности завершить работы в срок.

Наука Потребление горячих напитков приводит к раку пищевода Потребление горячего чая повышает риск заболевания раком пищевода, сообщает РБК со ссылкой на исследование группы ученых.

Армия и оружие МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIА Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили о планах США в 2020 году испытать противоракету SM-3 Block IIА на перехват межконтинентальной баллистической ракеты.

Политика ЦИК отказал в передаче депутатского мандата Павлу Грудинину Центризбирком отказался передать мандат депутата Госдумы экс-кандидату в президенты РФ от КПРФ Павлу Грудинину, передает корреспондент «Росбалта».

Происшествия Андрей Малахов посетил перевал Дятлова Трагедия произошла в 1959 году. Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на Северный Урал.

Политика Расследование спецпрокурора Мюллера завершено Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.

Общество Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.

Политика Шнуров предложил разогнать Минкульт Лидер музыкальной группы "Ленинград" Сергей Шнуров перед парламентскими слушаниями в Госдуме предложил упразднить Министерство культуры.

Религия Православные отмечают первую Родительскую субботу Великого поста Первую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших – отмечает Православная Церковь в субботу 23 марта 2019 года.