Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставкуТелеканал 360° вчера в 07:22
Ключевая ставка в размере 7,75% годовых осталась неизменной. Центробанк при этом не исключил, что позже в этому году может снизить ставку. «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году», — сказано на сайте ЦБ.
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Сейчас производители и торговые предприятия, по сути, жертвуют частью своей маржи, чтобы удержать покупателя. Сдержанная динамика спроса и конкуренция за долю рынка не позволяют им быстро перенести изменения налога в цену. Поэтому они это делают постепенно, когда представляется такая возможность.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРБК вчера в 13:02
с чего всё началось
Банк России решил сохранить ключевую на уровне 7,75%, продлив таким образом взятую в феврале паузу на ужесточение денежно-кредитной политики еще на месяц (следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке состоится 26 апреля).Forbesвчера в 06:41
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Бомбардировщики ВВС США совершили полеты у границ России
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Экономика
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Число жертв при взрыве химзавода в Китае увеличилось до 64. Об этом 23 марта сообщает портал The Beijing News.
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У берегов Камчатки ожидаются волны высотой до 9 м
Утром в воскресенье ожидаются опасные волны высотой до 9 м, сообщается в субботу на сайте регионального главка МЧС России.
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Спутник «Глонасс» планируют запустить с «Плесецка» в середине мая
Обновлено вчера в 23:46
Спорт
Александр Большунов стал четвертым в спринте на этапе Кубка мира
В канадском Квебеке проходит заключительный этап Кубка мира по лыжному спорту. Разыграны награды в индивидуальном спринте у мужчин и женщин.
Обновлено вчера в 15:25
Происшествия
В Уссурийске произошел пожар в строящемся павильоне рядом с рынком
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Происшествия
МВД хочет запретить заводить дела о сбыте наркотиков без доказательств
МВД России хочет запретить возбуждать уголовные дела о сбыте наркотиков без достаточных доказательств и экспертного заключения.
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Российский боец легкого веса (до 70,3 кг) Владимир Токов одержал победу единогласным решением судей над американцем Райаном Уокером на турнире Bellator 218.
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Политика
Борисов оценил востребованность самолетов МС-21 в России
В свою очередь Борисов добавил, что отказ американских поставщиков доставить материалы для «черного крыла» не лишили Россию возможности завершить работы в срок.
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Армия и оружие
МИД РФ отреагировал на планы США испытать ракету SM-3 Block IIА
Напомним, ранее американские СМИ со ссылкой на источники в Пентагоне сообщили о планах США в 2020 году испытать противоракету SM-3 Block IIА на перехват межконтинентальной баллистической ракеты.
Обновлено вчера в 15:22
Политика
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Трагедия произошла в 1959 году. Тогда группа студентов под руководством Игоря Дятлова отправилась в лыжный поход на Северный Урал.
Обновлено вчера в 12:30
Политика
Расследование спецпрокурора Мюллера завершено
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Ученые объяснили, почему с возрастом время летит быстрее
Обновлено 21 марта в 08:17
Общество
Внуки маршалов Баграмяна и Конева решили пожаловаться на ТНТ в СК
Внуки советских маршалов Ивана Баграмяна и Ивана Конева намерены написать заявление в Следственный комитет из-за шутки в шоу comedy Woman на канале ТНТ.
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Политика
Шнуров предложил разогнать Минкульт
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Религия
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Первую великопостную Родительскую субботу – особый день поминовения усопших – отмечает Православная Церковь в субботу 23 марта 2019 года.
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Наука
Доказана эффективность голодания в продлении жизни
Ученые Гарвардской медицинской школы (США) выяснили, почему снижение употребления калорий продлевает жизнь.
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