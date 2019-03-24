Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставкуТелеканал 360° 22 марта в 07:22
Ключевая ставка в размере 7,75% годовых осталась неизменной. Центробанк при этом не исключил, что позже в этому году может снизить ставку. «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году», — сказано на сайте ЦБ.
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Сейчас производители и торговые предприятия, по сути, жертвуют частью своей маржи, чтобы удержать покупателя. Сдержанная динамика спроса и конкуренция за долю рынка не позволяют им быстро перенести изменения налога в цену. Поэтому они это делают постепенно, когда представляется такая возможность.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРБК 22 марта в 13:02
с чего всё началось
В информации, размещенной на официальном портале ЦБ РФ, указано, что в феврале — марте 2019 года инфляция складывается несколько ниже ожиданий Центробанка.Реальное время22 марта в 06:30
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Банк России во второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
Гарант22 марта в 07:09
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