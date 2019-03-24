Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставку 7,75% годовыхКоммерческие Вести 22 марта в 07:13
Банк России допускает снижение ключевой ставки в 2019 году, если ситуации будет развиваться по его базовому прогнозу. Сегодня, 22 марта, Совет директоров Банка России принял решение не менять ключевую ставку — она остается на уровне 7,75% годовых с декабря 2018 года, сообщает пресс-служба ЦБ.
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Банк России во второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,75% годовых
Гарант22 марта в 07:09
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