Финансы
Центробанк сохранил ключевую ставкуТелеканал 360° 22 марта в 07:22
Ключевая ставка в размере 7,75% годовых осталась неизменной. Центробанк при этом не исключил, что позже в этому году может снизить ставку. «При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России допускает переход к снижению ключевой ставки в 2019 году», — сказано на сайте ЦБ.
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Сейчас производители и торговые предприятия, по сути, жертвуют частью своей маржи, чтобы удержать покупателя. Сдержанная динамика спроса и конкуренция за долю рынка не позволяют им быстро перенести изменения налога в цену. Поэтому они это делают постепенно, когда представляется такая возможность.
— Эльвира Набиуллина, российский политикРБК 22 марта в 13:02
с чего всё началось
Банк России решил сохранить ключевую на уровне 7,75%, продлив таким образом взятую в феврале паузу на ужесточение денежно-кредитной политики еще на месяц (следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке состоится 26 апреля).Forbes22 марта в 06:41
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