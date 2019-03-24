Центробанк сохранил ключевую ставкуТелеканал 360° 22 марта в 07:22

с чего всё началось

Сейчас производители и торговые предприятия, по сути, жертвуют частью своей маржи, чтобы удержать покупателя. Сдержанная динамика спроса и конкуренция за долю рынка не позволяют им быстро перенести изменения налога в цену. Поэтому они это делают постепенно, когда представляется такая возможность.

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