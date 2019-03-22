Финансы
ЦБ решил сохранить ключевую ставкуThe Moscow Post вчера в 07:06
В тоже время годовая инфляция в феврале-марте складывается ниже ожиданий, при этом перенос повышения НДС в цены в значительной мере реализовался. Кроме того, ЦБ сохраняет прогноз темпов роста ВВП России на уровне 1,2-1,7% в 2019 году.
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с чего всё началось
Банк России решил сохранить ключевую на уровне 7,75%, продлив таким образом взятую в феврале паузу на ужесточение денежно-кредитной политики еще на месяц (следующее заседание совета директоров ЦБ по ставке состоится 26 апреля).Forbesвчера в 06:41
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