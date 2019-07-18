Финансы
Центробанк снизил официальный курс евро на 18 июляЭкономика сегодня вчера в 07:12
Центробанк России установил официальный курс рубля на 18 июля, снизив стоимость евро и повысив цену доллара. Соответствующие данные приведены на сайте регулятора. Так, стоимость единой европейской валюты снизилась на 12,19 коп. и составила 70,5552 руб.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 22:42, Ашберн
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