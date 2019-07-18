Финансы

Центробанк снизил официальный курс евро на 18 июляЭкономика сегодня вчера в 07:12

Центробанк России установил официальный курс рубля на 18 июля, снизив стоимость евро и повысив цену доллара. Соответствующие данные приведены на сайте регулятора. Так, стоимость единой европейской валюты снизилась на 12,19 коп. и составила 70,5552 руб.
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Центробанк повысил курс евро

News.ru07:54

Официальный курс евро вырос до 70,61 рубля

РИА Новости06:40

Центробанк установил курсы валют на 18 июля

Телеканал 360°вчера в 11:38

Официальный курс доллара понизился на 12 копеек, курс евро вырос на 5 копеек

Банки.ру06:24

ЦБ РФ установил курс доллара США с 19 июля в размере 62,8286 руб

Финмаркет06:41

Официальный курс доллара США снизился на 12 коп., евро увеличился на 5 коп

Urbc.Ru07:30

ЦБ повысил на 18 июля курс доллара до 62,95 рубля

ТАССвчера в 06:44
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