Финансы
Центробанк снизил курсы доллара и евро на 34 и 29 копеекOnline47.ru вчера в 07:55
Центральный банк России установил на завтра официальный курс доллара США в 64,399 рубля, то есть на 34 копейки ниже предыдущего показателя.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 22:25, Ашберн
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ПФР сообщила, когда будет сделан перерасчет минимальных пенсий
Пенсионный фонд России начал подготовительные мероприятия для того, чтобы в мае произвести перерасчет минимальных пенсий, который гарантировал вступивший в силу закон о доиндексации пенсионных выплат сверх регионального прожиточного минимума.
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Актриса «Comedy Woman» Марина Федункив похудела
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Первый частный луноход разбился при посадке
Обновлено в 01:56
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Панарин помог «Коламбусу» выиграть второй матч серии у «Тампы»
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Недовольных условиями медиков и учителей Голикова призвала уволиться
Министр считает, что педагоги и врачи должны быть преданы своей профессии несмотря ни на что. Всех недовольных Голикова попросила уволится.
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Финансы
Силуанов сообщил о «плане Б» на случай санкций против госбанков
Первый вице-премьер, министр финансов России Антон Силуанов заявил, что российское правительство разрабатывает "план Б" на случай введения санкций в отношении российских госбанков и госдолга.
Обновлено в 18:59
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Власти курортного города Санья на острове Хайнань в Китае присвоили российскому гражданину Юрию Пасканному звание лучшего туриста за спасение утопающего.
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Обыски и выемка документов по делам, которые не расследовались или были закрыты по истечению срока давности для привлечения их фигурантов к ответственности, прошли в управлении МВД по Петропавловску-Камчатскому, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в структурах регионального управления полиции.
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Экономика
У самых богатых россиян стало больше сбережений
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В США мужчина поджег себя перед зданием Белого дома
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Технологии
Компания «Детский мир» сменила логотип
Как сообщается на сайте компании, новый логотип появился, чтобы не отставать от мировых тенденций визуальной коммуникации.
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Сирийские ПВО перехватили израильские ракеты
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Шоу-бизнес
Эмбер Херд рассказала, как Джонни Депп превращался в монстра
Эмбер Херд сделала официальное заявление, в котором обвинила Джонни Деппа в злоупотреблении алкоголем, а также том, что под воздействием наркотиков актер превращался в «монстра».
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Происшествия
Суд оправдал орнитолога-любителя, лечившего беркутов без разрешения
Мужчина, который лечил и содержал краснокнижных беркутов без соответствующих разрешений, оправдан судом Брянской области.
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Политика
Лукашенко угрожает России перекрыть нефтепроводы
Ничем особенным Лукашенко угрожать не может, отмечает ТГ-канал "Бульба престолов".
Обновлено вчера в 05:26