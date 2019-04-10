Финансы

Центробанк снизил курсы доллара и евро на 34 и 29 копеекOnline47.ru вчера в 07:55

Центральный банк России установил на завтра официальный курс доллара США в 64,399 рубля, то есть на 34 копейки ниже предыдущего показателя.
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