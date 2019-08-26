Финансы
Банки.руОфициальный курс доллара повысился на 37 копеек, евро — на 77
Банк России установил официальные курсы валют на 27 августа. Курс доллара повысился на 36,89 копейки, составив 65,9735 рубля (65,6046 рубля на 26 августа). Курс евро вырос на 77,12 копейки до 73,3955 рубля (с 72,6243 рубля на 26 августа).
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 10:27, Ашберн
Футбол
Черчесов огласил список сборной на Евро-2020
Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со списком игроков, которые будут вызваны для подготовки к отборочным матчам Чемпионата Европы 2020 года.
Вести.Ru 09:27
Кино
Вышел тизер нового эпизода «Звездных войн»
В сети появился тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги «Звездные войны», режиссером которого стал Джей Джей Абрамс.
Известия 10:08
Политика
Путин объяснил врио главы Башкирии суть продовольственного эмбарго
Президент России Владимир Путин разъяснил суть российского продовольственного эмбарго врио главы республики Башкортостан Радию Хабирову.
Газета.Ru 10:17
Происшествия
Глава правительства Чечни прокомментировал задержание брата во Внуково
Председатель Правительства Чеченской республики Муслим Хучиев отреагировал на произошедшее в московском аэропорту Внуково.
Московский Комсомолец 08:35
Политика
Песков прокомментировал массовое увольнение хирургов на Урале
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию, связанную с массовым увольнением врачей-хирургов в Нижнем Тагиле.
Газета.Ru 07:11
Армия и оружие
Армия США выбирает перспективный десантируемый внедорожник
Военное обозрение 10:14
Происшествия
В результате стрельбы в шведском Мальме погибла женщина
В результате стрельбы на улице возле парка Риберсборг в шведском Мальме смертельное ранение получила 30-летняя женщина.
Российская газета 08:12
Культура
Актер Олег Меньшиков попал в реанимацию
Известия 24 августа в 15:57
Финансы
Рубль слегка укрепился к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Доллар и евро слегка снизились на Московской бирже в понедельник утром, рубль укрепился к бивалютной корзине на фоне наметившегося улучшения ситуации на мировых нефтяных площадках.
Интерфакс 03:33
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка
Российский продюсер Иосиф Пригожин пожаловался на избранницу младшего пасынка Арсения, отметив, что она плохо влияет на младшего сына Валерии.
Экономика сегодня 10:13
Экономика
Правительство разработает проект о доступе частных инвесторов к шельфу
Принято решение о подготовке законопроекта, который расширит доступ частным инвесторам к освоению шельфа арктического.
РИА Новости 08:59
Политика
Axios рассказал о реакции на идею Трампа бомбить ураганы
Американский президент Дональд Трамп многократно предлагал министерству внутренней безопасности страны использовать ядерные бомбы для того, чтобы остановливать надвигающиеся на страну ураганы.
Газета.Ru 09:10
Происшествия
Росгидромет обнаружил радиоактивные изотопы в Северодвинске после ЧП
Росгидромет подтвердил информацию об обнаружении на полигоне ВМФ под Северодвинском радиоактивных изотопов после взрыва, говорится в сообщении ведомства.
Ведомости 05:17
Транспорт
Проезд в общественном транспорте Петербурга может подорожать
Уже в следующем году петербуржцев может ждать очередное повышение стоимости проезда в общественном транспорте.
Петербургский дневник 08:24
Политика
Трамп допустил приглашение Путина на следующий саммит G7
Взгляд.ру вчера в 02:38
Экономика
«Почта России» просит 85 млрд рублей из бюджета на перепрофилирование
"Почта России" попросила выделить из бюджета почти 85 млрд рублей чтобы изменить функционал отделений в населенных пунктах, где проживают менее 20 тысяч человек.
Газета.Ru 09:00
Общество
В Екатеринбурге уберут крест из работы Покраса Лампаса
Российская газета 09:42
Экономика
Путин обеспокоился медленным ростом доходов россиян
Реальные доходы жителей России растут слишком медленно, это вызывает беспокойство, заявил президент России Владимир Путин 26 августа на совещании с правительством по экономическим вопросам.
Известия 06:26
Интернет
В ноутбуках Lenovo обнаружили опасную уязвимость
Опасная уязвимость может привести к потере данных пользователя. Уязвимость обнаружили эксперты из Pen Test Partners.
Территория новостей вчера в 23:02
Шоу-бизнес
Алла Пугачева успокоила россиян, благословив Светлану Лободу
На ролике запечатлено, как Алла Борисовна в короткой стихотворной форме нахваливает Светлану, отмечая, что пока Лобода поет, страна может жить спокойно.
Bimru.ru 02:48
Футбол
Ибрагимович оформил дубль в 3-м матче подряд
Soccer.ru 05:15
Политика
Проработавший меньше года премьер Ингушетии подал в отставку
Премьер-министр Ингушетии Зялимхан Евлоев написал заявление об отставке.
Это Кавказ 09:34
Наука
Ученые выяснили, какая пища резко увеличивает раковую опухоль
Эксперимент на мышах показал, что жареная пища способствует распространению токсичных продуктов жизнедеятельности бактерий в кровоток, усиливает воспаление толстой кишки и рост опухолей.
Российская газета 00:42
Киберспорт
WRC 8, Bee Simulator и Paranoia: Happiness is Mandatory стали временными эсклюзивами EGS
WRC 8 выйдет 5 сентября, Paranoia: Happiness is Mandator — 3 октября, а релиз Bee Simulator состоится 14 ноября.
Игромания.ру 07:41