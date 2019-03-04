Финансы

Центробанк снизил курс евро и доллара на 5 мартаФАН вчера в 06:08

Один доллар 5 марта будет стоить 65,79 рубля, в понедельник курс американской валюты был на две копейки выше. Евро во вторник также немного подешевеет к рублю, курс европейской валюты составит 74,74 рубля (падение на 6 копеек по сравнению с ранее установленным курсом).
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Доллар вырос на открытии торгов 5 марта

Телеканал 360°07:51

Официальный курс евро на среду снизился на 24 копейки

РИА Новости05:26

Курс доллара вырос до 65,76 рубля

ТАСС02:08

ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро

News.ru05:35

Рубль подешевел к доллару и вырос к евро

Взгляд.ру02:18

Рубль растёт к евро

RT на русском02:02

Официальный курс евро уменьшился на 24 копейки

Газета.Ru06:00
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Происшествия

Новороссийск остался без света из-за аварии на подстанции

Обновлено в 10:56
Происшествия

Лифт с людьми сорвался в клинике в Москве

Обновлено в 09:05
Авто

Представлен самый дорогой автомобиль в мире

Французская автомобильная компания Bugatti на Женевском автосалоне представила самый дорогой автомобиль в мире, говорится в сообщении производителя.
Обновлено в 11:12
Армия и оружие

Командующий войсками США в Европе заявил о необходимости усилить их

США необходимо усиливать свое военное присутствие в Европе, чтобы иметь возможность противостоять России, заявил в ходе слушаний в комитете Сената США по вооруженным силам (трансляция велась на сайте Пентагона) командующий вооруженными силами США в Европе (EUCOM) и главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе, 4-звездный генерал Кёртис Скапарротти.
Обновлено в 11:15
Политика

На Украине выпустили сгущёнку с портретами жён Бандеры и Шухевича

К Международному женскому дню на Черниговщине выпустили партию сгущенного молока с портретами жен известных деятелей на банках.
Обновлено в 10:13
Общество

В России могут появиться платные вытрезвители

В Совфеде готовится законопроект о возрождении системы вытрезвителей, причем пребывание в них предполагается сделать платным - за счет самих постояльцев.
Обновлено в 07:30
Общество

ФАС нашла нарушения в рекламе «Гексорала» с участием Киркорова

Антимонопольная служба передала компании предписание о прекращении нарушения закона, а материалы переданы для возбуждения дела об административном правонарушении.
Обновлено в 11:21
Хоккей

Российские хоккеисты обыграли США на Универсиаде

Обновлено в 09:57
Политика

В Google сообщили об исправлении ошибки с отображением Крыма на картах

Компания Google сообщила об исправлении ошибки с некорректным отображением Крыма на картах у некоторых российских пользователей, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено в 11:10
Авто

Reuters рассказало о планах Ford закрыть два завода в России

Компания Ford рассматривает план по закрытию двух заводов в Ленинградской области и в Татарстане, чтобы оставить в России производство легких коммерческих автомобилей, сообщило Reuters со ссылкой на три источника.
Обновлено в 08:59
Политика

Госдеп прокомментировал подписание Путиным указа о приостановке ДРСМД

4 марта Владимир Путин подписал указ о приостановке выполнения Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 00:20
Транспорт

Поездка Москва — Санкт-Петербург по платной трассе стоит 2 тыс. рублей

Поездка из Москвы в Санкт-Петербург на легковом автомобиле по платной трассе М-11 обойдется примерно в две тысячи рублей.
Обновлено в 04:13
Экономика

Михельсон возглавил рейтинг богатейших россиян по версии Forbes

В глобальном рейтинге Forbes господин Михельсон поднялся за год с 64-го на 32-е место. Всего в список попали 98 россиян.
Обновлено в 08:17
Общество

Доренко назвал Сталина позором и потребовал убрать его могилу с Красной площади

В годовщину смерти Сталина 5 марта могила бывшего генерального секретаря оказалась усыпана цветами и венками.
Обновлено в 10:28
Происшествия

Подросток устроил стрельбу у школы на Кубани

Обновлено в 04:57
Авто

В Женеве дебютировали автомобили Aurus

Две модели класса люкс Aurus Senat Limousine L700 и седан Aurus Senat S600, построенные на единой платформе модульной платформе, сегодня, 5 марта, были представлены в Женеве.
Обновлено в 09:59
Происшествия

В Москве двое мужчин в течение четырех месяцев насиловали школьницу

По данным СК, двое знакомых с 28 октября прошлого года по 1 марта 2019-го в квартире на улице Коминтерна неоднократно насиловали девочку 2005 года рождения.
Обновлено в 10:25
Происшествия

На Чукотке экстренно сел самолет, летевший из Пекина в Лос-Анджелес

В понедельник, 4 марта, в аэропорту Анадырь на Чукотке вынужденно приземлился самолет китайской авиакомпании Air China, летевший из Пекина в Лос-Анджелес со 188 пассажирами на борту.
Обновлено вчера в 15:26
Происшествия

Испанский суд объяснил запрет на вывоз тела Малашенко из страны

Суд разрешит перевезти тело основателя НТВ Игоря Малашенко из Испании в Россию только после полного исключения криминального характера его смерти, сообщили в пресс-службе Высшего суда Андалусии.
Обновлено в 06:57
Происшествия

Убит главный свидетель в деле украинских «бриллиантовых прокуроров»

Как сообщил экс-заместитель генерального прокурора Украины Давид Сакварелидзе, застреленным оказался главный свидетель в деле «бриллиантовых прокуроров», бывший собственник завода ювелирных изделий Сергей Киселев, 1960 года рождения.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Сотрудники WWF устраивали над браконьерами кровавые расправы

Обновлено в 06:00
Футбол

Замглавы ФСИН посчитал безделье Кокорина причиной онемения ноги

Обновлено в 09:44
Футбол

Лев решил больше не вызывать в сборную трех игроков «Баварии»

Немецкий футбольный союз сообщил, что главный тренер сборной Йоахим Лев больше не планирует вызывать трех игроков «Баварии».
Обновлено в 11:21
Экономика

Акции Raiffeisen Bank упали на фоне обвинений в отмывании денег

Raiffeisen Bank International сообщил, что анализирует ситуацию и что ему ничего не известно о каком-либо уголовном иске против банка, связанном с предполагаемым отмыванием денег.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие

Минобороны: у лагеря «Эр-Рукбан» обнаружены 300 свежих могил

Обновлено в 09:47
Хоккей

Главный арбитр КХЛ назвал неприемлемым поведение судьи Акузовского в матче «Спартак» - СКА

Главный арбитр Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Анисимов считает неприемлемым поведение судьи Николая Акузовского в отношении вратаря "Спартака" Юлиуса Гудачека в матче плей-офф КХЛ между "Спартаком" и СКА.
Обновлено в 06:25
Происшествия

Суд заочно арестовал гендиректора компании, строившей «Самара Арену»

Бабушкинский суд Москвы санкционировал заочный арест в отношении подмосковного бизнесмена Сергея Уласевича, которого обвиняют в невыплате 33 миллионов рублей сотрудникам предприятия, принимавшего участия в строительстве "Самара Арены", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 10:35
Политика

Совет Европы: Расизм и гомофобия в России остаются безнаказанными

По мнению комиссии, нетолерантный публичный дискурс остается безнаказанным и неизменным.
Обновлено вчера в 21:25
Общество

Forbes назвал нового лидера среди самых юных миллиардеров мира

Журнал Forbes назвал 21-летнюю американскую модель Кайли Дженнер самым молодым миллиардером в истории, заработавшим состояние самостоятельно.
Обновлено в 09:29
Политика

Представителя российского МИД не пустили в Чехию

Представителю российского МИД отказали во въезде В Чехию в аэропорту Праги.
Обновлено в 07:57
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