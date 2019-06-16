Финансы
Центробанк снизил ключевую ставку до 7,5%Московская перспектива 15 июня в 07:16
На прошлой неделе глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор оценивает свою политику как умеренно жесткую. Нейтральная ключевая ставка, по ее словам, находится на уровне 6-7%. Ключевая ставка ― это процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам.
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Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и возможно одно, и в принципе возможно и два понижения ставки в этом году. Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов.
— Эльвира Набиуллина, российский политикПРАЙМ 14 июня в 08:31
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«ЦБ ожидает сокращение темпов оттока капитала более чем вдвое – интересно, с чего бы?»
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RT на русском14 июня в 13:28
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 17:57, Вашингтон
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Авто
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Поистине уникальное достижение покорилось 29-летнему внедорожнику Land Rover Discovery, проехавшему по дорогам России 1 000 153 километра.
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Обновлено в 17:00
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На границе Китая и КНДР произошло землетрясение
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Футбол
Германия разобралась с Данией на молодежном чемпионате Европы
В рамках молодежного чемпионата Европы по футболу был сыгран еще один поединок в группе В. Сборная Германии без проблем одолела команду Дании.
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