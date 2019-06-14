Финансы

Центробанк снизил ключевую ставкуТВ Центр вчера в 06:42

Центральный банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов - до 7,5%. Это произошло впервые с марта прошлого года. При этом Банк России допустил возможность дальнейшего снижения ставки на одном из ближайших заседаний, говорится в сообщении на сайте регулятора.
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Эльвира Набиуллина
Мы действительно дали сигнал, что возможен переход к нейтральной ставке до середины 2020 года. Это означает и возможно одно, и в принципе возможно и два понижения ставки в этом году. Если ситуация будет развиваться в соответствии с нашим базовым сценарием, если не будет никаких негативных сюрпризов.
— Эльвира Набиуллина, российский политикПРАЙМ вчера в 08:31

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